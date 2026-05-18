 Marija Jakubauskienė dalyvaus PSO asamblėjoje, susitiks su Vokietijos, Lenkijos kolegėmis

2026-05-18 10:00
BNS inf.

Sveikatos apsaugos ministrė Marija Jakubauskienė išvyko į Ženevą, kur tris dienas dalyvaus 79-ojoje Pasaulio sveikatos asamblėjoje, dvišaliuose susitikimuose.

Marija Jakubauskienė / P. Adamovič/ BNS nuotr.

Asamblėjoje Šveicarijoje numatoma aptarti visuomenės pasirengimą ir reagavimą į ekstremaliąsias situacijas, imunizacijos, nepaprastųjų sveikatos situacijų programų vykdymą, patvirtinti Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) 2026–2027 metų biudžetą, pirmadienį pranešė Sveikatos apsaugos ministerija.

Asamblėjos plenarinėje sesijoje taip pat numatytas PSO generalinio direktoriaus Tedros Adhanom Ghebreyesus (Tedroso Adhanomo Gebrejesuso) metinės ataskaitos pristatymas.

Šių metų asamblėjos diskusijų tema – „Pasaulinės sveikatos pertvarkymas – bendra atsakomybė“, ja pranešimą plenarinėje sesijoje planuoja skaityti ir M. Jakubauskienė.

Vizito metu numatyti dvišaliai ministrės susitikimai su Vokietijos sveikatos ministre Nina Warken (Nina Varken) ir Lenkijos sveikatos apsaugos ministre Jolanta Sobieranska-Grenda.

M. Jakubauskienė taip pat pakviesta į Ukrainos, Lenkijos ir Estijos atstovų organizuojamą teminį renginį „Gyvybių gelbėjimas ugnimi: Ukrainos integruotos medicininės evakuacijos modelis iš mūšio lauko iki reabilitacijos“.

Jame ministrė kalbės apie šalių ilgalaikį bendradarbiavimą organizuojant medicinos misijas ir sveikatos priežiūros specialistų profesinius mainus.

Pasaulio sveikatos asamblėja yra kasmet susirenkantis organas, kuris priima PSO sprendimus.

