Marija Jakubauskienė: praktikos, kai atgaline data yra priimami dokumentai, turi baigtis

„Visiškai priimu jūsų reiklų požiūrį ir kritiką, kad teisėkūros procedūrų nebuvo laikomasi, ir tai nėra tikrai priimtina praktika ir tiek gydymo įstaigų, tiek pacientų lūkesčiai tikrai galėjo būti pažeisti ir sukelti ir pyktį, pasipiktinimą, tam tikrą neapibrėžtumą ir nerimą. (...) Aš asmeniškai prisiimu tą atsakomybę kaip įstaigai, kuriai vadovauju ir kurioje tie teisėkūros procedūrų pažeidimai įvyko“, – susitikime su Seimo Liberalų sąjūdžio frakcija antradienį teigė ministrė.
Vis tik ji pabrėžė, jog savo esme priimti įsakymai buvo teisėti.
„Galima pasakyti aiškiai, kad savo esme tie ministro priimti įsakymai, jie (...) yra teisėti, juos neteisėtais padarė teisėkūros procedūrų nesilaikymas. Taip mes matome ir vertiname šitą situaciją“, – aiškino M. Jakubauskienė.
Ministrė teigė, kad SAM jau parengta nauja teisėkūros metodika, o atgaline data dokumentai priimami nebebus.
„Situacija tikrai nėra priimtina nei man asmeniškai, nei SAM, nei visiems kolegoms. (...) Aiškiai išsiaiškinome, kieno iniciatyva (...), iš kur išėjo ta teisėkūros procedūrų nesilaikymo praktika. (...) Mes iš karto parengėme teisėkūros naują metodiką, su kuria buvo supažindinti visi atsakingų skyrių darbuotojai. (...) Aiškiai noriu pasakyti, kad šios praktikos, kai atbuline data yra koreguojami arba taisomi, arba priimami dokumentai, turi kartą ir visiems laikams baigtis“, – teigė ji.
Tuo metu Valstybinės ligonių kasos (VLK) vadovas Gytis Bendorius sakė, jog situaciją jau pradėjo taisyti ir atsiskaičius už praėjusių metų viršsutartines paslaugas planuojama parengti poveikio vertinimą.
„Turėsime jau realų palyginimą (...), kuo rėmėmės siūlydami pernai kovo mėnesį tuos pakeitimus. (...) Norime tą padaryti per vasarį, per kovą, (...) kad maždaug balandį jau jis būtų, ko gero, patvirtintas, o įsigaliotų nuo liepos. (...) Ir greičiausiai pradžioje teiksime labai panašią arba gal net ir visai tokią pačią tvarką, bet po konsultacijų ir pasiūlymų gali būti, kad galutinė liepos mėnesį patvirtinta tvarka bus ir šiek tiek kitokia“, – nurodė G. Bendorius.
BNS rašė, kad VLK iki liepos 1 dienos, kai įsigalios LVAT sprendimas dėl viršsutartinių sveikatos priežiūros paslaugų, gydymo įstaigų teikiamos sveikatos priežiūros paslaugos bus apmokamos pagal šiuo metu galiojančią tvarką.
Ministrės atnaujinta ir dabar galiojanti tvarka numato, kad viršsutartinės paslaugos apmokamos pagal patvirtintą apmokėjimo eiliškumą. Tai reiškia, kad visos gydymo įstaigų ir ligonių kasos sutartyse numatytos paslaugos yra apmokamos 100 proc. Viršijus sutartą paslaugų skaičių, papildomai suteiktos paslaugos kompensuojamos kas ketvirtį pagal nustatytą tvarką.
Pirmiausia apmokamos sutartis viršijančios prioritetinės paslaugos: skubi pagalba, stebėjimas, prioritetinės stacionarinės aktyviojo gydymo paslaugos, stacionarinės medicininės reabilitacijos paslaugos, taip pat prioritetinės gydytojų specialistų konsultacijos.
Prioritetinėms nepriskirtos paslaugos, jas viršijus, kompensuojamos proporcingai pagal nustatytą tvarką, kai lieka lėšų apmokėjus visas prioritetines paslaugas.
LVAT sausio pradžioje konstatavo, kad priimant nagrinėtus sveikatos apsaugos ministro įsakymus, buvo nesilaikyta Teisėkūros pagrindų įstatyme įtvirtinto atvirumo ir skaidrumo, efektyvumo principo bei kitų reikalavimų.
Teisėjų kolegija taip pat nusprendė, kad ginčytais įsakymais sveikatos apsaugos ministrė iš esmės pakeitė teisinį reguliavimą. Todėl šiomis aplinkybėmis privalėjo būti atliktas numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimas.
Į teismą dėl šių įsakymų kreipėsi Tėvynės sąjungos–Lietuvos krikščionių demokratų ir Liberalų sąjūdžio frakcijų parlamentarai.
Liberalų frakcijos skundu LVAT prašyta įvertinti asmens sveikatos priežiūros paslaugų suskirstymą į penkias grupes, kurių kiekvienai nustatytas skirtingas viršsutartinių paslaugų apmokėjimo lygis.
Anot jų, dienos stacionaro ir dienos chirurgijos paslaugas perkėlus į žemesnio prioriteto paslaugų grupę, mažės jų prieinamumas pacientams.
Tuo metu į dar žemesnę prioritetinę grupę priskyrus brangius tyrimus ir procedūras – kompiuterinę tomografiją (KT) ir magnetinio rezonanso tomografiją (MRT) – kurių apmokėjimas, liberalų teigimu, ir anksčiau neatspindėjo faktinių išlaidų, gydymo įstaigos jų galės suteikti mažiau, o pacientams tai reikš ilgesnes eiles.
Pasak liberalų, naujieji sprendimai kelia realią grėsmę pacientų galimybėms gauti būtinas medicinines paslaugas laiku, o gydymo įstaigoms – užtikrinti stabilią veiklą.
Naujausi komentarai