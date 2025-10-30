Mažoji kovotoja už savo gyvybę Klaudija: mama pasidalijo vaizdo įrašais

Vienuose vaizdo įrašuose – neįsivaizduojamai maža naujagimė, kai dar buvo gydoma klinikose, kituose – akivaizdžiai sustiprėjusi ir paaugusi, jau grįžusi namo.
Mažoji Klaudija – antra pagal mažumą išgyvenusi naujagimė Lietuvoje. Ji gimė vos po 22 savaičių nėštumo, svėrė 390 gramus. Kauno klinikose ji buvo gydoma keturis mėnesius. Mažylė su tėveliais jau išleista namo.
Medikai pabrėžė, kad Klaudijos istorija – tai ne tik išskirtinis pasiekimas medicinine prasme, bet tai ir visos komandos atsidavimo ir pasiaukojimo pavyzdys.
Kauno klinikų Neonatologijos klinikos vadovė prof. Rasa Tamelienė džiaugėsi, kad pavyko išgelbėti mergaitės gyvybę.
„Tokie vaikai gimsta labai retai. Neišnešiotais vadinami vaikučiai, gimę anksčiau nei 37 savaičių gestacinio amžiaus. Tačiau patys mažiausieji – 22–23 savaičių gestacinio amžiaus sudaro vos 1 proc. visų neišnešiotų naujagimių. Išgyvena jų dar mažiau. Ši istorija yra sėkmės istorija. Didelės įtakos turėjo tai, kad dirbo visa didžiulė specialistų komanda, kuri padėjo mažylei išgyventi, kurios sudėtyje – ir vaikų chirurgai, pulmonologai, onkologai, kardiologai, mikrobiologai ir kt. Klinikose mažylė praleido 126 dienas“, – pasakojo medikė, pridūrusi, kad kartu su mažyle visada buvo jos mama, o kartais ir tėtis. Anot gydytojos – šeima yra didysis sėkmės veiksnys.
Klaudiją operavęs Kauno klinikų Vaikų chirurgijos klinikos gydytojas chirurgas doc. Artūras Kilda paaiškino, kad pati operacija nebūtų buvusi sudėtinga, jei ne labai sunki naujagimės būklė bei mažylės mažumas.
„Mergaitė gimė labai anksti, jos žarnynas buvo dar nesubrendęs ir negalėjo susitvarkyti. Taip įvyko, kad dalis žarnyno, nes nebuvo pakankamai subrendęs, numirė. Šią dalį reikėjo pašalinti, kad išvengtume infekcijos, kad vaikas galėtų augti ir vystytis. Pilvo sienoje suformavome minimalią stomą, per kurią vaikas tuštinasi. Operacija turėjo būti padaryta labai greitai, bet reikėjo nutaikyti tam tikrą momentą. Buvo kraujavimo pavojus, anemija, buvo pajungta dirbtinio plaučio ventiliacija, širdies veiklos palaikymas… Buvo abejonių, ar ji atlaikys operaciją, ar išgyvens. Būklę pavyko stabilizuoti, žarnynas pradėjo veikti. Mergaitė šiuo metu yra 5 kg svorio, laukia dar vienos operacijos, kai sujungsime žarnyną“, – pasakojo chirurgas, paminėjęs, kad ateityje dėl to mergaitei neturėtų būti pasekmių. Pašalinti reikėjo vos mažiau nei 10 proc. žarnos ilgio. Jau dabar mažylė valgo įprastą maistą, jos svoris auga, medžiagos pasisavinamos.
Klaudijos gydytoja neonatologė Vaida Aleksejūnė paaiškino, kuo konkrečiai tokių mažylių gydymas yra išskirtinis.
„Tokių pacientų gydymas kelia daugybę ne tik medicininių, bet ir technologinių iššūkių, nes ne visada turime tokios mažos įrangos. Klaudija gimusi iškart buvo aktyvi, neįtikėtinai stipri, ir kovojo už savo gyvybę nuo pirmųjų dienų. Du mėnesius jai buvo prijungta dirbtinė plaučių ventiliacija, atliktos šešios eritrocitų ir šešios trombocitų masės transfuzijos, atlikta operacija jai esant vos apie 400 g svorio“, – pasakojo gydytoja apie pagalbos sudėtingumą delno dydžio pacientams. Tai mažiausia mergaitė Lietuvoje, kuriai buvo atlikta operacija. Operacija truko 20 min.
