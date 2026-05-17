Medikai skubėjo gelbėti springstančio žmogaus: greita reakcija gali išsaugoti gyvybę

Šia sėkmės istorija socialiniame tinkle dalijosi Greitosios medicinos pagalbos tarnyba (GMPT).
Po šio iškvietimo brigados darbuotojas neslėpė emocijų: „Dirbu antrus metus, tačiau tai buvo pirmas kartas, kai taip aiškiai supratau, kad nuo tavo veiksmų gali priklausyti žmogaus gyvybė.“
„Tokios istorijos ilgam išlieka ne tik pacientų ir jų artimųjų, bet ir mūsų darbuotojų atmintyje. Jos primena, kokia svarbi yra greita reakcija, komandiškumas ir pirmieji pagalbos veiksmai“, – rašė GMPT.
Tarnyba patarė, ką daryti, jei šalia jūsų pradėjo springti žmogus.
- Įvertinkite situaciją – jei žmogus gali kalbėti ar kosėti, skatinkite jį kosėti. Tai efektyviausias būdas pašalinti svetimkūnį.
- Jei žmogus nebegali kalbėti, kvėpuoti ar kosėti – nedelskite: suduokite iki penkių stiprių smūgių tarp menčių delno pagrindu; jei nepadeda, atlikite iki penkių pilvo paspaudimų (Heimlicho manevrą).
- Kartokite veiksmus – penki smūgiai tarp menčių ir penki pilvo paspaudimai, kol svetimkūnis pasišalins arba žmogus neteks sąmonės.
- Nedelsiant kvieskite pagalbą numeriu 112 / 113 arba paprašykite tai padaryti šalia esančių.
- Jei žmogus netenka sąmonės – pradėkite gaivinimą ir tęskite iki atvykstant medikams.
Žinios ir greita reakcija kritiniu momentu gali išgelbėti gyvybę, pabrėžė GMPT.
„Dėkojame paciento artimiesiems už pastangas padėti, brigados komandai – už profesionalumą, o pacientui linkime stiprybės ir sklandaus sveikimo“, – linkėjo medikai.
