Melatoninas ar magnis miegui? Specialistai paaiškino, kuris kada gali padėti

Melatoninas ir magnis veikia skirtingai
Anot genetikės Şebnem Ünlüişler iš Londono regeneracinės medicinos instituto ir šeimos gydytojos Opel Baker iš Jungtinės Karalystės, renkantis vieną iš šių papildų pirmiausia svarbu suprasti, kodėl žmogui sunku miegoti.
Melatoninas yra hormonas, padedantis reguliuoti organizmo cirkadinį ritmą – vidinį biologinį laikrodį, pagal kurį kūnas atpažįsta, kada prasideda biologinė naktis.
Dėl to melatoninas gali būti naudingesnis tada, kai pagrindinė problema susijusi ne tiek su pačiu gebėjimu užmigti, kiek su sutrikusiu miego laiku.
„Melatoninas padeda reguliuoti cirkadinį ritmą ir siunčia signalą, kad prasidėjo biologinė naktis, todėl jis paprastai naudingiausias tada, kai problema susijusi su miego laiku – pavyzdžiui, dėl laiko juostų pakeitimo, pamaininio darbo ar vėluojančio miego režimo“, – aiškino Ş. Ünlüişler.
Magnis veikia kitaip. Tai būtinas mineralas, dalyvaujantis normalioje nervų sistemos ir raumenų veikloje. Jis nėra miego hormonas, todėl jo poveikis miegui yra netiesioginis.
Magnis gali padėti atsipalaiduoti, tačiau specialistai atkreipia dėmesį, kad didžiausios naudos greičiausiai galima tikėtis tuomet, kai žmogaus mityboje šio mineralo trūksta arba nustatomas jo stygius.
Ką apie magnį sako tyrimai?
Pastaraisiais metais atlikta keletas tyrimų, kurių rezultatai atrodo viltingai, tačiau kol kas nėra pakankamai vienareikšmiai.
2024 metais žurnale „Sleep Medicine“ paskelbtame atsitiktinių imčių kontroliuojamame tyrime dalyvavo 80 žmonių nuo 35 iki 55 metų, kurie skundėsi miego problemomis.
Dalis jų tris savaites kasdien vartojo po 1 gramą magnio L-treonato, o kita grupė gavo placebą. Tyrėjai nustatė, kad magnio papildą vartojusių žmonių miegas pagerėjo.
Kitame, 2025 metais žurnale „Nature and Science of Sleep“ paskelbtame tyrime dalyvavo 155 suaugusieji nuo 18 iki 65 metų.
Maždaug pusė jų keturias savaites per dieną vartojo 250 mg magnio bisglicinato, likusieji – placebą. Magnį vartojusiems žmonėms nustatytas nedidelis miego pagerėjimas.
Tačiau platesnė 2024 metais paskelbta kelių tyrimų apžvalga parodė, kad rezultatai pernelyg skirtingi, kad būtų galima tvirtai teigti, jog magnio papildai patikimai pagerina miegą visiems žmonėms.
„Įrodymų, kad magnis apskritai gali būti naudojamas kaip miego gerinimo priemonė, vis dar palyginti nedaug“, – pabrėžė Ş. Ünlüişler.
Kam magnis gali būti naudingesnis?
Abi specialistės sutaria, kad viena grupė iš magnio papildų gali turėti daugiau naudos – tai žmonės, kuriems šio mineralo trūksta.
O. Baker aiškino, kad magnis gali būti aktualesnis žmogui, kurio mityboje jo gaunama per mažai arba kurio miegą trikdo raumenų įtampa ir sunkumas fiziškai atsipalaiduoti.
Tačiau papildomai vartojamas magnis nebūtinai pagerins miegą, jei žmogus ir taip gauna pakankamai šio mineralo su maistu.
Kada melatoninas gali būti tinkamesnis?
Melatoninas naudingesnis tuomet, kai sutrinka pats organizmo miego ir budrumo ritmas.
Tai gali būti aktualu žmonėms, kurie keliauja per kelias laiko juostas, dirba pamainomis arba įprato užmigti labai vėlai ir nori miego laiką palaipsniui pakeisti.
O. Baker taip pat pabrėžia, kad svarbu atskirti du skirtingus nusiskundimus – sunkumą užmigti ir dažnus prabudimus naktį.
Šios problemos gali turėti visiškai skirtingas priežastis, todėl nei magnis, nei melatoninas neturėtų būti laikomi universaliu sprendimu.
Didesnė melatonino dozė nebūtinai veiks geriau
Specialistės perspėja, kad vartojant melatoniną svarbi ne tik dozė, bet ir laikas, kada papildas išgeriamas.
Didesnis kiekis nebūtinai reiškia geresnį miegą. Melatoninas kai kuriems žmonėms gali sukelti mieguistumą kitą dieną, galvos skausmą ar svaigimą. Jis taip pat gali sąveikauti su tam tikrais vaistais.
Dėl to papildą vartojantiems žmonėms, ypač reguliariai geriantiems vaistus, verta pasitarti su gydytoju ar vaistininku.
Magnis nėra visiškai nekaltas
Nors magnis dažnai suvokiamas kaip paprastas ir saugus mineralinis papildas, per didelis jo kiekis gali sukelti nepageidaujamų reakcijų.
Dažniausiai pasireiškia viduriavimas, pykinimas ir pilvo spazmai.
Ypač atsargūs turėtų būti žmonės, kurių inkstų veikla sutrikusi. Būtent inkstai pašalina magnio perteklių iš organizmo, todėl esant jų veiklos problemoms šis mineralas gali kauptis.
„Didžiausia problema yra manyti, kad tai, kas natūralu, automatiškai yra nekenksminga ar tinkama kiekvienam“, – pabrėžė O. Baker.
Specialistės primena, kad prastas miegas gali būti susijęs su daugybe priežasčių – nuo netinkamo režimo ir streso iki įvairių sveikatos sutrikimų.
Melatoninas labiau siejamas su biologinio laikrodžio reguliavimu, o magnis gali būti aktualesnis žmonėms, kuriems jo trūksta arba sunku fiziškai atsipalaiduoti. Tačiau abiem atvejais moksliniai duomenys rodo, kad poveikis priklauso nuo konkrečios žmogaus situacijos.
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