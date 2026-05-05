Mirtinas virusas kruize: ekspertė įvardijo užsikrėtimo šaltinį

Kiek dar gali būti aukų ir ar verta nerimauti dėl viruso protrūkio, pasakojo VU GMC vyresnioji mokslo darbuotoja Rasa Petraitytė-Burneikienė.
– Koks tai virusas? Žinome, kad šiuo metu jis jau pasiglemžė Atlanto vandenyne esančiame laive trijų žmonių gyvybes. Kiek šis virusas yra užkrečiamas?
– Hantavirusai yra graužikų platinami virusai. Žmogus paprastai užsikrečia įkvėpęs ore esančių dalelių, dulkių, kuriose yra graužikų išmatų, nes užsikrėtęs graužikas daug viruso išskiria savo seilėmis, šlapimu. Reikėtų pasakyti, kad dar hantavirusai iš žmogaus žmogui paprastai neplinta. Užsikrėtimo atvejų laive sunku dar spėlioti, kiek bus, nes neaiškus užsikrėtimo šaltinis. Ar dėl kažkokios higienos stokos, dėl esančių kažkokių graužikų kilo atvejis, ar tie žmonės tiesiog jau užsikrėtė dar prieš kelionę. Turbūt nuo to irgi skaičius priklausys, čia dar sunku spėti.
Visas reportažas – LNK vaizdo įraše:
– Socialiniuose tinkluose šiuo metu tikrai daug šurmulio. Laivas tebėra prie Žaliojo Kyšulio krantų. Žmonėms neleidžiama palikti laivo. Per kiek laiko tas virusas numiršta ir kada žmonės jau tikrai žinos, kad yra saugūs?
– Kaip sakome, viremija būdinga 7–14 dienas. Praėjus tam laikui, turėtų žmonės nebebūti viruso RNR.
– Iš esmės po dviejų savaičių žmonės tikrai bus saugūs. Kokie būna simptomai ir kiek pavojinga sirgti tokiu virusu?
– Simptomai prasideda turbūt kaip ir daugumos virusinių infekcijų. Temperatūra pakyla, galvos, raumenų skausmas būdingas. Hantavirusai, priklausomai nuo viruso rūšies, sukelia dviejų tipų ligas. Yra Europoje, Azijoje paplitę, jie sukelia tokią hemoraginę karštinę su inkstų sindromu, o Amerikoje paplitę virusai sukelia su plaučių sindromu hemoraginę karštinę. Kaip ir pavadinimas sako, jeigu sunkėja ligos eiga, gali arba inkstų funkcija sutrikti, arba plaučių veikla.
– Yra žmonių, kurie po šio įvykio kruiziniame laive jau lygina hantavirusinę infekciją su COVID-19. Ar yra tos rizikos?
– Ne, tikrai ne. Visiškai skirtingi virusai, skirtingi plitimo būdai. COVID-19 plito labai staigiai iš žmogaus žmogui oro lašeliniu būdu. Besimptomiai atvejai, kai buvo, irgi platino virusą, o čia, kaip sakiau, šaltinis užsikrėtimo yra būtent graužikų išskyros. Būtent po kontakto su graužikais žmogus užsikrečia, pavieniai atvejai registruoti užsikrėtimo iš žmogaus žmogui, bet čia iš viso tokios labai retos išimtys.
– Galime būti ramūs, kad naujos pandemijos nebus.
– Taip.
