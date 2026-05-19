Moksleivių sveikatos patikra: ragina neatidėlioti iki rudens

„Dažnai sveikatos patikros paliekamos paskutinei minutei, tačiau vasarą gydymo įstaigose keičiasi darbo ritmas, o rudenį įprastai padaugėja norinčiųjų tikrintis. Todėl raginame tėvus vizitus pas šeimos gydytoją ir gydytoją odontologą susiplanuoti iš anksto – taip paprasčiau rasti tinkamą laiką. Jei patogu, abu apsilankymus galima suderinti tą pačią dieną“, – sakė Diana Prochorova, Valstybinės ligonių kasos Paslaugų kompensavimo skyriaus vyriausioji specialistė.
Kasmetiniai ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų, mokinių iki 18 metų, taip pat pilnamečių moksleivių, besimokančių pagal bendrojo ugdymo programas, sveikatos patikrinimai atliekami nemokamai toje gydymo įstaigoje, kurioje žmogus yra prisirašęs, jei ši įstaiga yra sudariusi sutartį su ligonių kasa. Pas šeimos gydytoją ir gydytoją odontologą reikia registruotis įprasta tvarka – iš anksto.
Profilaktinis sveikatos patikrinimas yra svarbi kasmetinė rutina, kuri leidžia išsamiai įvertinti vaiko ir pilnamečio mokinio sveikatą, laiku pastebėti galimas problemas, pateikti išvadas bei rekomendacijas. Mokinio sveikatos pažymėjime taip pat nurodomos pirmosios pagalbos priemonės, jei jų prireiktų ugdymo įstaigoje, pavyzdžiui, esant alergijai ar sergant lėtinėmis ligomis.
Atliekant sveikatos patikrinimą įvertinama vaiko psichomotorinė raida (iki 4 metų), regėjimas, klausa, atramos ir judamasis aparatas, psichikos sveikatos būklė, mitybos ir higienos įgūdžiai, burnos sveikata, pamatuojamas ūgis, svoris, arterinis kraujospūdis, prireikus atliekami ir kiti reikalingi tyrimai. Nustačius pakitimų, pacientui išduodamas siuntimas gydytojo specialisto konsultacijai gauti ar papildomiems tyrimams atlikti.
Taip pat mokiniams reikalinga ir gydytojo odontologo apžiūra. Jos metu profilaktiškai įvertinama dantų ir žandikaulių būklė, prireikus skiriamas gydymas, mokoma taisyklingos burnos priežiūros. Odontologas taip pat gali atlikti profesionalią burnos higieną, dantis padengti fluoridų preparatais, o vaikams iki 14 metų sveikus nuolatinius krūminius dantis – silantais.
Mokinio sveikatos pažymėjimas pildomas elektroniniu būdu ir išduodamas vieneriems metams. Atlikus ugdymo įstaigą lankančio vaiko ar pilnamečio mokinio profilaktinį sveikatos patikrinimą, tėvai ar globėjai informaciją gali matyti prisijungę prie Elektroninių valdžios vartų sistemos asmeninės paskyros. 2025 m. sveikatos pažymas ugdymo įstaigoms gavo beveik 463 tūkst. vaikų – ligonių kasa už privalomą profilaktinę sveikatos patikrą iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo sumokėjo 5,8 mln. eurų.
