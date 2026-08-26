Mokslininkai nustatė, kiek reikia miegoti, kad kūnas sentų lėčiau

„Ankstesni tyrimai parodė, kad miegas glaudžiai susijęs su senėjimu ir patologiniais procesais smegenyse. Mūsų tyrimas žengia toliau ir rodo, kad tiek per trumpas, tiek per ilgas miegas siejamas su spartesniu senėjimu beveik visuose organuose. Tai patvirtina mintį, kad miegas svarbus palaikant organų sveikatą koordinuotame smegenų ir kūno tinkle, įskaitant medžiagų apykaitos pusiausvyrą ir sveiką imuninę sistemą“, – sako žurnale „Nature“ paskelbto tyrimo vadovas Junhao Wenas, Kolumbijos universiteto Vagelos gydytojų ir chirurgų koledžo radiologijos docentas.
Biologiniai laikrodžiai parodo, kaip sensta atskiri organai
Mokslininkai vis dažniau naudoja vadinamuosius senėjimo laikrodžius, kad nustatytų, ar žmogus biologiškai sensta greičiau, ar lėčiau nei rodo jo chronologinis amžius.
Tokie metodai pasitelkia mašininį mokymąsi ir biologinius duomenis, pavyzdžiui, kraujo tyrimu nustatomus baltymus, ir pagal juos apskaičiuoja su senėjimu susijusius dėsningumus.
Daugelis senėjimo laikrodžių pateikia vieną bendrą viso organizmo įvertinimą. Tačiau skirtingi organai gali senti nevienodu greičiu. Vienas gerai žinomų pavyzdžių – su amžiumi silpnėjanti kiaušidžių funkcija, turinti įtakos moters vaisingumo biologiniam laikrodžiui.
J. Wenas su kolegomis kuria atskiriems organams pritaikytus senėjimo laikrodžius. Tikimasi, kad jie galėtų suteikti išsamesnės ir labiau individualizuotos informacijos apie žmogaus sveikatą.
„Visus labai domina šie senėjimo laikrodžiai ir jų gebėjimas prognozuoti ligų bei mirties riziką. Tačiau man dar įdomesnis klausimas – ar galime juos susieti su gyvenimo būdo veiksniu, kurį laiku pakeitus būtų galima sulėtinti senėjimą?“ – sako mokslininkas.
Ieškojo optimalaus miego laiko
Miegas tyrėjams tapo tinkamu veiksniu šiam klausimui nagrinėti, nes vis daugiau duomenų rodo jo svarbą sveikatai.
Senėjimo laikrodžiams sukurti J. Wenas panaudojo maždaug pusės milijono „UK Biobank“ dalyvių informaciją. Mašininio mokymosi metodais buvo ieškoma su skirtingų organų senėjimu susijusių biologinių požymių.
Tyrėjai pasitelkė įvairius duomenis – medicininių vaizdų struktūrinius matavimus, su konkrečiais organais susijusius baltymus ir kraujyje aptinkamas molekules.
„Pavyzdžiui, kepenims turime senėjimo laikrodį, sudarytą pagal baltymų duomenis, kitą – pagal metabolinius duomenis, ir dar vieną – pagal vaizdinius tyrimus. Tai leidžia patikrinti, ar miegas panašiai siejamas su senėjimu skirtinguose biologiniuose lygmenyse“, – aiškino J. Wenas.
Vėliau mokslininkai palygino pačių dalyvių nurodytą miego trukmę su biologinio amžiaus vertinimais, gautais naudojant 23 senėjimo laikrodžius, apimančius 17 organų sistemų.
Per trumpas ir per ilgas miegas siejamas su spartesniu senėjimu
Visame organizme išryškėjo aiškus U formos ryšys.
Žmonės, miegoję mažiau nei šešias valandas per parą, ir tie, kurie miegojo ilgiau nei aštuonias valandas, dažniau pasižymėjo spartesnio biologinio senėjimo požymiais.
Mažiausi senėjimo rodikliai nustatyti tarp žmonių, kurie per parą miegojo maždaug 6,4–7,8 valandos.
Tačiau mokslininkai pabrėžia, kad šie rezultatai neįrodo, jog pati miego trukmė tiesiogiai lemia spartesnį ar lėtesnį organų senėjimą. Jie tik rodo, kad per trumpas arba per ilgas miegas gali būti prastesnės bendros organizmo sveikatos požymis.
Miego trukmė susijusi su įvairiomis ligomis
Tyrimas taip pat atskleidė platų ryšį tarp miego, smegenų ir kitų organizmo sistemų.
Trumpas miegas buvo reikšmingai susijęs su depresijos epizodais ir nerimo sutrikimais. Tai atitinka ankstesnius tyrimus, kuriuose miego trūkumas siejamas su psichikos sveikatos problemomis.
Trumpesnis miegas taip pat buvo susijęs su nutukimu, 2 tipo diabetu, aukštu kraujospūdžiu, išemine širdies liga ir širdies ritmo sutrikimais.
Tiek trumpas, tiek ilgas miegas buvo siejamas su lėtine obstrukcine plaučių liga ir astma. Taip pat nustatytos sąsajos su kai kuriais virškinimo sistemos sutrikimais, tarp jų gastritu ir gastroezofaginio refliukso liga.
„Platus smegenų ir kūno ryšys svarbus todėl, kad parodo: miego trukmė yra giliai įsišaknijusi viso mūsų organizmo fiziologijoje ir gali turėti toli siekiančių pasekmių“, – sakė J. Wenas.
Miegas, senėjimas ir depresija vyresniame amžiuje
Atskiriems organams skirti senėjimo laikrodžiai taip pat gali padėti geriau suprasti, kaip miegas susijęs su konkrečiomis ligomis.
Mokslininkai tai nagrinėjo analizuodami depresiją vyresniame amžiuje.
Tyrėjams nepavyko nustatyti, ar miego trukmės skirtumai sukelia depresiją vyresniame amžiuje, ar pati depresija keičia žmogaus miego trukmę.
Todėl buvo atlikta papildoma analizė, siekiant išsiaiškinti, ar biologinis senėjimas galėtų paaiškinti dalį ryšio tarp trumpo ar ilgo miego ir depresijos.
Rezultatai parodė, kad trumpas miegas gali būti tiesiogiau susijęs su depresijos našta vyresniame amžiuje. Tuo metu ilgas miegas su depresija gali būti susijęs per biologinius procesus, atsispindinčius smegenų ir riebalinio audinio senėjimo rodikliuose.
„Tai turi svarbių pasekmių būsimam miego valdymui ir gydymui. Mūsų tyrimas rodo, kad trumpai ir ilgai miegantiems žmonėms iki to paties rezultato – depresijos vyresniame amžiuje – gali vesti skirtingi biologiniai keliai, todėl jų nereikėtų vertinti vienodai“, – sakė J. Wenas.
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