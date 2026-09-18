Nauja sporto manija: bėgioja pėsčiojo tempu

„Dvejojau, ar tokį tempą galima vadinti treniruote, tačiau nesukdamas galvos dėl greičio galiu bėgti ilgiau – tai nuostabu“, – prisipažino vyras.
Kaip pasakoja „The Chosunilbo“, jis – vienas iš tūkstančių, pasidavusių vadinamojo lėto bėgimo (angl. slow running) madai.
Čia svarbiausia ne greitis, o toks lėtas tempas, kad bėgant galima laisvai kalbėtis ir nejusti dusulio.
Metodika gimė Japonijoje, kur vyresniems žmonėms patariama žengti siaurais, 10–20 cm žingsneliais ir palaikyti 180 žingsnių per minutę ritmą. Tačiau Pietų Korėjoje šį fenomeną masiškai pasigavo jaunimas.
Socialiniuose tinkluose plinta žyma „slrun“, o užsienyje tai jau vadinama „korėjietišku lėtuoju bėgimu“.
Tiesa, Han upės parkuose būriais bėgantys entuziastai kartais blokuoja takus. „Šie takai nėra skirti vien sportui, tad tikiuosi, kad bėgikai netrukdys kitiems“, – teigė 35 metų tarnautojas Yu.
Savo ruožtu kai kurie medikai šią tendenciją vertina palankiai.
Daegu Dong-gu medicinos asociacijos viceprezidentas Do Kyung-rokas pabrėžė: „Lėtas bėgimas sudegina dvigubai daugiau kalorijų nei ėjimas, o dėl mažesnio intensyvumo yra švelnesnis sąnariams. Tai gali būti alternatyva ir jaunimui, kuriam įprastas bėgimas per sunkus, ir vyresniems žmonėms“.
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