Nauja tvarka: kas galės nemokamai gauti odontologo pagalbą namuose?

„Tai – visiškai nauja licencijuojama paslauga ir, nors ją nėra privaloma teikti visoms sveikatos priežiūros įstaigoms, tikime, kad daugelis įstaigų ją pasiūlys savo pacientams, kurie dėl sveikatos būklės negali atvykti patys į sveikatos priežiūros centrą. Labai svarbu, kad žmonės su sunkia negalia nebūtų priversti kęsti dantų skausmo – pagalba juos turi pasiekti kiek įmanoma operatyviau“, – pranešime cituojama sveikatos apsaugos ministrė Marija Jakubauskienė.
Kaip skelbia ministerija, nuo gegužės 1 d., įsigaliojus įsakymui „Dėl odontologinės priežiūros (pagalbos) namuose teikimo reikalavimų aprašo patvirtinimo“, visos šalies sveikatos priežiūros įstaigos gali kreiptis dėl licencijos teikti odontologinės priežiūros (pagalbos) namuose paslaugas. Tuomet, suformavusios medikų komandas, jos galės žmonėms su negalia teikti paslaugas namuose ar kitoje jų gyvenamojoje vietoje.
Būtinoji odontologinė pagalba gyvenamojoje vietoje galės būti teikiama gyventojams, kuriems nustatytas sunkaus neįgalumo lygis arba 0–25 proc. dalyvumo lygis, taip pat pirmo arba antro lygio individualios pagalbos teikimo išlaidų kompensacijos poreikis.
Gyvenamojoje vietoje galės būti teikiamos atitinkamos paslaugos, jei pacientas skundžiasi labai stipriu, priepuolinio pobūdžio, 8–10 balų danties, burnos ar žandikaulio skausmu, nepraeinančiu vartojant geriamuosius skausmą malšinančius vaistus, kraujavimu ir (ar) pūliavimu po chirurginės odontologinės intervencijos, jei būtų įtariama ūmi uždegiminė žandikaulių liga.
Gydytojas odontologas paciento gyvenamojoje vietoje galės įvertinti burnos ertmės būklę, pritaikyti vietinę nejautrą arba nuskausminamųjų injekciją, atlikti nesudėtingą dantų, dantų šaknų ar lūžgalių šalinimą, alveolės ar minkštųjų audinių užsiuvimą, vaistinių preparatų skyrimą, inciziją ir (ar) drenavimą, dantenų kišenės praplovimą, kraujavimo stabdymą, laikino užpildo uždėjimą, neatliekant burnos ertmės preparavimo.
Į paciento gyvenamąją vietą vyks komanda, sudaryta iš sveikatos priežiūros įstaigos gydytojo odontologo ir gydytojo odontologo padėjėjo. Kartu su komanda gali vykti ir vairuotojas.
Būtinąsias odontologines paslaugas žmonėms su negalia namuose galės teikti tiek viešosios, tiek privačios sveikatos priežiūros įstaigos. Už viešosios sveikatos priežiūros įstaigos suteiktas paslaugas pacientui mokėti nereikės – jos bus apmokamos Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšomis. Jei pacientui būtinąją odontologinę pagalbą namuose suteiks privati gydymo įstaiga, jam teks už ją susimokėti.
(be temos)