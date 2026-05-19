Naujas tyrimas sukėlė nerimą: hantavirusas gali slėptis spermoje metų metus

55 metų tyrimo dalyvis hantavirusu užsikrėtė Pietų Amerikoje likus šešeriems metams iki tyrimo pradžios.
2023 m. paskelbti rezultatai parodė, kad hantaviruso pėdsakų jo spermoje buvo aptinkama net po šešerių metų. Tuo metu vyro kraujyje, šlapime ir kvėpavimo takuose viruso požymių nebuvo rasta.
Kadangi po tiek metų spermoje vis dar buvo aptinkama viruso genetinės medžiagos, mokslininkai perspėjo apie galimą lytinio perdavimo riziką. Vis dėlto iki šiol oficialiai neužfiksuota nė vieno tokio perdavimo atvejo.
Leidinyje pažymima, kad nors Andų hantaviruso atmainos perdavimo lytiniu keliu atvejų kol kas nepatvirtinta, žmonėms, kuriems neseniai nustatytas hantavirusas, gali būti rekomenduojama naudoti apsaugos priemones lytinių santykių metu, pavyzdžiui, prezervatyvus. Taip siekiama sumažinti galimą viruso perdavimo per spermą riziką.
Hantavirusas – naujausios žinios
Primename, kad kruiziniame laive kilo pavojingo hantaviruso protrūkis. Medicinos specialistai aiškina, kas tai per liga ir kuo ji pavojinga.
Mokslininkai taip pat perspėja, kad dėl klimato kaitos gali didėti graužikų platinamų virusų plitimo rizika.
Keleivių evakuacija iš kruizinio laivo „MV Hondus“, kuriame buvo užfiksuotas hantaviruso protrūkis, jau baigta. Daugiau nei 120 žmonių grįžo į savo šalis arba yra stebimi pakeliui namo, o įgulos nariai kol kas lieka laive.
(be temos)