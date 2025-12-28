 Ne­vai­kiš­ka vai­kys­tės pri­klau­so­my­bė: kai tech­no­lo­gi­jos tam­pa ne drau­gu, o prie­šu

2025-12-28 15:00
Li­na Bie­liaus­kai­tė

Vai­kų pri­klau­so­my­bė nuo ek­ra­nų spe­cia­lis­tams ke­lia vis di­des­nį ne­ri­mą: pra­s­tė­ja mo­ky­mo­si re­zul­ta­tai, so­cia­li­niai įgū­džiai ir ne­tgi svei­ka­ta. „Tech­no­lo­gi­jos tam­pa tė­vų įran­kiu vai­kų dė­me­siui ati­trauk­ti ar jiems nu­ra­min­ti. Tai ypač pa­vo­jin­ga ten­den­ci­ja: te­le­fo­nas kaip nu­si­ra­mi­ni­mo prie­mo­nė tik su­stip­ri­na pri­klau­so­my­bės ri­zi­ką“, – įspė­ja psi­cho­lo­gė, emo­ci­nio in­te­lek­to la­vi­ni­mo žai­di­mų kū­rė­ja ir Psi­cho­lo­gi­nio kon­sul­ta­vi­mo gru­pės va­do­vė dr. Li­na Cir­tau­tie­nė.

Irz­lus ir pik­tas vai­kas, iš ku­rio ati­ma­mas te­le­fo­nas, – si­tua­ci­ja, pa­žįs­ta­ma tur­būt dau­ge­liui šiuo­lai­ki­nių tė­vų. Kaip pra­dė­ti laips­niš­ką de­tok­si­ka­ci­ją, kad šis pro­ce­sas ne­su­kel­tų kri­zės šei­mo­je?

– Klau­si­mas, apie ku­rį pir­miau­sia ver­ta pa­gal­vo­ti: dėl ko­kių prie­žas­čių vai­kas neuž­sii­ma ki­ta veik­la? Koks ek­ra­nų nau­do­ji­mas lai­ko­mas nor­ma šei­mo­je? Ko­kį pa­vyz­dį vai­kai mato kasdien? Kaip sten­gia­ma­si ri­bo­ti lai­ką tech­no­lo­gi­joms ir ar ap­ta­ria­ma, ko­dėl lai­kas ri­bo­ja­mas? Iš ko­kio lais­va­lai­kio for­mų vai­kas ga­li rink­tis? Ar jis yra at­vi­ras tė­vams, ar yra ry­šys tarp vai­ko ir tė­vų? Ko­kio­se si­tua­ci­jo­se vai­kas lin­kęs nau­do­ti dau­giau tech­no­lo­gi­jų – su­py­kęs ir no­rė­da­mas nu­si­ra­min­ti, kai nė­ra ką veik­ti, kai no­ri­si pa­tir­ti, su­ži­no­ti ką nors nau­ja? Tai daug svar­bes­ni klau­si­mai, į ku­riuos at­sa­kius bus aiš­kiau, nuo ko pra­dė­ti.

Tech­no­lo­gi­jos yra įtrau­kios ir daug in­ves­tuo­ja­ma, kad jos to­kios bū­tų. Yra ty­rė­jų, ku­rie įžvel­gia pa­na­šu­mų tarp per­dė­to te­le­fo­no nau­do­ji­mo ir lo­ši­mo au­to­ma­tų. Kom­pul­sy­viai tik­ri­na­me te­le­fo­nus, dėl nuo­la­ti­nės te­le­fo­no sti­mu­lia­ci­jos leng­vai iš­si­blaš­ko­me, nuo­lat pa­ti­ria­me ne­nus­pė­ja­mu­mą, nau­ju­mą, o tai pro­vo­kuo­ja ap­do­va­no­ji­mą – lai­mės hor­mo­no do­pa­mi­no ant­plū­dį. Prie­šin­gai, ne­ri­mas pra­leis­ti nau­jie­nas ne­tik­ri­nant te­le­fo­no pro­vo­kuo­ja stre­so hor­mo­no kor­ti­zo­lio ga­my­bą or­ga­niz­me, to­dėl jau­čia­mės ne­ma­lo­niai įsi­tem­pę. Taip su­si­da­ro už­da­ras ra­tas, ve­dan­tis prie pri­klau­so­mo el­ge­sio.

Vie­nin­te­lis bū­das ap­sau­go­ti vai­kus nuo ža­lin­go po­vei­kio – ri­bo­ti lai­ką su te­le­fo­nu. Jei esa­te tam pa­si­ry­žę, ap­gal­vo­ki­te, kaip spren­di­mą ar­gu­men­tuo­si­te vai­kui. Ži­no­ma, prie­žas­čių tam vi­suo­met ga­li­ma ras­ti – gal­būt pra­stė­jan­tis pa­žan­gu­mas mo­kyk­lo­je, daž­nes­ni el­ge­sio, emo­ci­jų val­dy­mo iš­šū­kiai, ma­žai va­lan­dų mie­gui, poil­sis tik su tech­no­lo­gi­jo­mis, irz­lu­mas po il­gų žai­di­mo va­lan­dų, lais­va­lai­kio, kaip ne­ver­tin­gai pra­leis­to me­to, po­jū­tis. Pa­gal ty­ri­mus po in­ten­sy­vaus te­le­fo­no nau­do­ji­mo (ypač so­cia­li­nių tink­lų) pa­ti­ria­mas pri­slėg­tu­mas, že­ma sa­vi­ver­tė, ne­pa­si­ten­ki­ni­mas sa­vo kū­nu. No­ri­si pri­min­ti: vi­sos tech­no­lo­gi­jos yra vie­nas vie­ne­tas ir vei­kia ana­lo­giš­kai: jei ne­ga­li­ma te­le­fo­no, ne­ga­li­ma ir ki­tų ek­ra­nų, plan­še­čių, kom­piu­te­rių, žai­di­mo kon­so­lių ir te­le­vi­zi­jos.

Technologijos yra įtraukios ir daug investuojama, kad jos tokios būtų. Yra tyrėjų, kurie įžvelgia panašumų tarp perdėto telefono naudojimo ir lošimo automatų.

To­dėl tik­rai ver­ta ryž­tin­gai priim­ti spren­di­mą dėl ma­žes­nio tech­no­lo­gi­jų nau­do­ji­mo ir apie tai in­for­muo­ti vai­ką. Dar ge­riau – aiš­kiai su­si­tar­ti, pa­vyz­džiui: „Nuo šiol na­muo­se ruo­šiant pa­mo­kas te­le­fo­nas pa­lie­ka­mas vie­šo­je erd­vė­je, kad ne­blaš­ky­tų ta­vo dė­me­sio mo­kan­tis.“ Konk­re­čiai įvar­dy­ki­te, ką at­li­kus, tech­no­lo­gi­jos bus vėl pa­sie­kia­mos ar­ba dėl ko­kių prie­žas­čių nau­do­tis jo­mis ne­be­ga­li­ma.

Kal­bant apie laips­niš­ku­mą, siū­ly­čiau su­si­tar­ti, pa­vyz­džiui: „Ga­lė­si nau­do­tis kom­piu­te­riu lais­va­lai­kiu šeš­ta­die­nį, jei vi­są sa­vai­tę da­ry­si tą ir tą.“ Rei­kė­tų tar­tis dėl žings­nių, ku­rie vai­kui įgy­ven­di­na­mi, vis per­žiū­rint, gal jau vai­kas pa­si­ruo­šęs di­des­niam iš­šū­kiui.

Vis dėl­to tu­ri­me pri­pa­žin­ti, kad ne vi­sas lai­kas prie ek­ra­nų yra vie­no­dai ža­lin­gas. Kaip tė­vams at­skir­ti ko­ky­biš­ką tu­ri­nį nuo be­ver­čio?

– Taip, tech­no­lo­gi­jos su­tei­kia iš­skir­ti­nių ga­li­my­bių ak­ty­viai mo­ky­tis, pa­pil­dy­ti ar pa­si­tik­rin­ti ži­nias. Ta­čiau klau­si­mas iš­lie­ka: ar to­mis ga­li­my­bė­mis nau­do­ja­mės? Jei pro­cen­ti­ne da­li­mi mė­gin­tu­me ap­skai­čiuo­ti, kiek lai­ko su tech­no­lo­gi­jo­mis pra­lei­džia­me nau­din­gai, be­si­mo­ky­da­mi, tas pro­cen­tas vei­kiau­siai ne­bū­tų di­de­lis. Juo­lab vai­kų.

Pa­gei­dau­ti­na, kad mo­ky­ma­sis skait­me­ni­nė­je erd­vė­je bū­tų tai­ko­mas trum­pa­lai­kiam ug­do­mo­sios veik­los pa­kei­ti­mui ar pa­pil­dy­mui, pra­plė­ti­mui. Vien tech­no­lo­gi­jos ne­duos mo­ky­mui­si tiek nau­dos, kiek jos gau­na­me mo­ky­da­mie­si gy­vai, ypač vai­kams per­teik­da­mi pa­grin­di­nes ži­nias.

Kaip tė­vams elg­tis, kai vai­kas ap­lin­ko­je pa­ti­ria stip­rų spau­di­mą: vi­si tu­ri te­le­fo­nus, vi­si žai­džia šį žai­di­mą, o aš ne?

– Mo­ky­tis bū­ti at­spa­riam ap­lin­kos po­vei­kiui ga­li­ma pra­dė­ti nuo ma­žens, tai la­bai pra­vers ir suau­gus. Tai, kaip el­gia­si ki­ti, ne­reiš­kia, kad tai tin­ka­mas el­ge­sys. Jei vai­ko am­žius lei­džia, ga­li­ma pa­pro­vo­kuo­ti: „Jei ki­tas da­ry­tų ko­kią nors ne­są­mo­nę, tu ir­gi da­ry­tum?“ Ar­ba pa­siū­ly­ti pa­mąs­ty­ti: „Jei pa­tys tech­no­lo­gi­jų gu­ru iš­ma­niuo­sius te­le­fo­nus sa­vo vai­kams da­vė nuo ke­tu­rio­li­kos me­tų, ri­bo­jo jų nau­do­ji­mą, kaip ma­nai – ko­dėl?“ Tech­no­lo­gi­jų te­ma na­muo­se ga­li pa­dė­ti ir vai­kams, ir tė­vams iš­mok­ti aiš­kiai, pa­si­ti­kin­čiu bal­su ap­lin­ki­nius in­for­muo­ti apie sa­vo pa­si­rin­ki­mą ne­si­tei­si­nant.

Svar­bu paaiš­kin­ti, ko­dėl šei­mo­je tai­ko­mos tam tik­ros tai­syk­lės: taip sau­go­mas vai­ko poil­sis ir svei­ka­ta, pa­de­da­ma jam bū­ti dė­me­sin­gam mo­kyk­lo­je, mo­ko­ma val­dy­ti sa­vo lai­ką, pra­lei­džia­mą su tech­no­lo­gi­jo­mis, ir kt. Vai­ko el­ge­siui rei­ka­lin­gos ri­bos, ku­rios ne tik su­tei­kia jam sau­gu­mo jaus­mą, su­pra­ti­mą, kad ži­no, kaip pa­sielg­ti, bet ir, at­si­žvel­giant į jas, for­muo­ja­si vai­ko nuo­sta­tos, o atei­ty­je – ir ver­ty­bės.

Kal­bant apie mo­kyk­los vaid­me­nį, ar eg­zis­tuo­ja sėk­min­gų pa­vyz­džių, kaip švie­ti­mo įstai­gos spren­džia per­tek­li­nio te­le­fo­nų nau­do­ji­mo iš­šū­kius?

– Gir­di­me sėk­min­gų pa­vyz­džių iš ki­tų ša­lių. Pran­cū­zi­jo­je nau­do­ji­ma­sis iš­ma­niai­siais te­le­fo­nais yra drau­džia­mas mo­kyk­lo­se iki še­šio­li­kos me­tų am­žiaus. Lie­tu­vo­je mo­kyk­loms pa­lik­ta tei­sė spręs­ti dėl te­le­fo­nų nau­do­ji­mo tvar­kos. Kai ku­rios ima­si griež­čiau­sios po­zi­ci­jos – vai­kams te­le­fo­nais mo­kyk­lo­je nau­do­tis drau­džia­ma. Yra mo­kyk­lų, ku­rio­se pra­šo­ma te­le­fo­nus su­dė­ti į dė­žu­tes prieš pa­mo­kas. Vis dėl­to ne­ma­žo­je da­ly­je ug­dy­mo įstai­gų vai­kai įren­gi­nius ne­šio­ja­si, bet ne­ga­li jais nau­do­tis per pa­mo­kas. To­dėl ir įvai­rio­se mo­kyk­lo­se per­trau­kos at­ro­do skir­tin­gai. Bend­ra­vi­mui per­si­kė­lus į ek­ra­nus, ne­lie­ka po­rei­kio vai­kams tar­pu­sa­vy­je kal­bė­tis gy­vai.

Visos technologijos yra vienas vienetas ir veikia analogiškai - jei negalima telefono, negalima ir kitų ekranų.

Gal­būt ty­lūs mo­kyk­lų ko­ri­do­riai, kur vai­kai no­sis su­ki­šę į te­le­fo­nus, su­ku­ria ra­my­bės ir tvar­kos iliu­zi­ją, ta­čiau gy­vo bend­ra­vi­mo sty­gius le­mia že­mes­nius vai­kų so­cia­li­nius įgū­džius, daž­nes­nes emo­ci­jų ir el­ge­sio pro­ble­mas, pra­stes­nę psi­cho­lo­gi­nę svei­ka­tą. Jei dar to ne­jau­čia­me šian­dien, tik­rai pa­ju­si­me ar­ti­miau­siais me­tais.

Kaip ski­ria­si re­ko­men­da­ci­jos dėl ek­ra­nų nau­do­ji­mo lai­ko skir­tin­goms am­žiaus gru­pėms – pa­vyz­džiui, tre­jų me­tų vai­kams, pra­di­nu­kams ir paaug­liams?

– Iki­mo­kyk­li­nu­kams lai­kas prie tech­no­lo­gi­jų tu­rė­tų bū­ti ri­bo­ja­mas iki vie­nos va­lan­dos per die­ną. Pra­di­nu­kų ar paaug­lių lai­kas prie ek­ra­nų ga­li bū­ti kiek il­ges­nis, ta­čiau svar­bu įver­tin­ti, ar tai ne­trik­do ki­tų vai­ko po­rei­kių – pa­kan­ka­mo lai­ko mo­ky­mui­si, mie­gui, poil­siui, tin­ka­mai mi­ty­bai. Vai­kai nau­do­ja­si ne vien te­le­fo­nu, bet ir ki­to­mis tech­no­lo­gi­jo­mis, tai­gi tu­ri­me ieš­ko­ti trum­piau­sio įma­no­mo lai­ko, skir­to ek­ra­nams. Ty­ri­mai pa­tvir­ti­na, kad il­ges­nis nei ke­tu­rių va­lan­dų lai­kas, pra­lei­džia­mas prie tech­no­lo­gi­jų, sie­ja­mas su pra­stes­ne vai­kų psi­chi­kos ir fi­zi­ne svei­ka­ta.

Pab­rė­žia­te suau­gu­sių­jų pa­vyz­džio svar­bą. Ta­čiau ką da­ry­ti tiems tė­vams, ku­rie pa­tys pri­si­pa­žįs­ta tu­rin­tys pri­klau­so­my­bę nuo ek­ra­nų ir jau­čia­si be­jė­giai?

– Vi­sas gy­ve­ni­miš­kas pro­ble­mas reikėtų pra­dė­ti spręs­ti nuo sa­vęs. Pas­te­bė­ję, kad sun­ku ne­žvilg­čio­ti į te­le­fo­ną, jį pa­lik­ti il­ges­niam lai­kui, tu­ri­te im­tis veiks­mų ir keis­ti sa­vo el­ge­sį. Vi­sų pir­ma ryž­tin­gai apsispręskite dėl po­ky­čių. Kel­ki­te sau iš­šū­kių: „Te­le­fo­ne ga­lė­siu nar­šy­ti tik tiek ir tiek mi­nu­čių per die­ną, tą da­ry­siu tik nuo tos ar tos va­lan­dos.“ Ga­li­ma sa­vo ak­ty­vu­mą te­le­fo­ne pri­žiū­rė­ti įvai­rio­mis pro­gra­mė­lė­mis. Įvei­kę iš­si­kel­tą iš­šū­kį bū­ti­nai sa­ve ap­do­va­no­ki­te.

Ko­kios daug re­sur­sų ne­rei­ka­lau­jan­čios, gal net ru­ti­ni­nės bend­ros šei­mos veik­los pa­dė­tų net ir la­bai pa­var­gu­siems ar užim­tiems tė­vams?

– Vi­sų pir­ma fi­ziš­kai ir min­ti­mis bū­ki­me to­je pa­čio­je vie­to­je, čia ir da­bar. Jei ski­ria­me lai­ko vai­kui, tai ir bū­ki­me min­ti­mis, jaus­mais ir fi­ziš­kai kar­tu, už­siim­ki­me tuo, ko no­ri vai­kas, do­mė­ki­mės, kuo jis gy­ve­na šiuo me­tu, klaus­ki­me ir dė­me­sin­gai iš­klau­sy­ki­me jo min­tis, jaus­mus ir pa­ty­ri­mus. Ne­pa­si­duo­ki­me iš­gir­dę trum­pus at­sa­ky­mus: ge­rai, nor­ma­liai, ne­no­riu...

Linos Cirtautienės asmeninio archyvo nuotr.

Kvies­ki­te vai­ką kar­tu ak­ty­viai už­siim­ti kuo nors sma­giu. Tai ga­li bū­ti kas nors pa­pras­ta: pa­dūk­ti, pa­da­ry­ti kad ir ko­kią leis­ti­ną ne­są­mo­nę, už­siim­ti spor­tu, žais­ti. Tuo, ką iš tie­sų mėgs­ta­te ir jūs, ir jū­sų vai­kas. Įsi­ti­kin­si­te, kad, ge­rai leis­da­mi lai­ką kar­tu, pa­tir­da­mi ma­lo­nių emo­ci­jų, pra­ra­si­te lai­ko tėk­mės po­jū­tį. Už­siim­da­mi to­kia ak­ty­via veik­la net la­biau­siai pa­var­gęs tė­tis ar ma­ma at­gaus jė­gas ir tai stip­rins ry­šį su vai­ku.

Tei­gia­te, kad ne­re­tai te­le­fo­nas tam­pa ga­li­my­be pa­bėg­ti nuo ne­ma­lo­nių emo­ci­jų. Ko­kie svei­ki ir vai­kui su­pran­ta­mi bū­dai iš­mo­kys jį at­pa­žin­ti ir iš­gy­ven­ti to­kias pa­tir­tis?

– Mes vi­si kar­tais nuo­bo­džiau­ja­me, liū­di­me ar ne­ri­mau­ja­me. Tai nor­ma­lu. Pra­var­tu mo­ky­ti vai­ką pa­žin­ti sa­vo emo­ci­jas ir pa­tir­ti ne­nu­nei­giant, ne­slo­pi­nant jų. Tai nė­ra vien ne­ga­ty­vūs jaus­mai. Juk nuo­bo­du­lys mus ska­ti­na ieš­ko­ti, kuo tik­rai no­ri­me už­siim­ti, per­gal­vo­ti įgy­tas pa­tir­tis, ge­riau su­pras­ti sa­ve. Liū­de­sys, jei tai po ne­tek­ties ap­lan­kan­tis jaus­mas, yra na­tū­ra­li ge­dė­ji­mo pa­tir­tis, pri­si­de­dan­ti prie po­ky­čio priė­mi­mo. Ne­ri­mas lan­ko tuo­met, kai mums rū­pi re­zul­ta­tas, jau­čia­mės at­sa­kin­gi. Ver­tė­tų pra­dė­ti nuo jaus­mų at­pa­ži­ni­mo ir jų įvar­di­ji­mo. Jei vai­kui ne­pa­vyks­ta įvar­dy­ti emo­ci­jų, jis pa­sa­ko­ja apie tai, kas at­si­ti­ko, ga­li­me jam pa­dė­ti: „Bū­na, kad kai ki­tiems taip nu­tin­ka, jie su­pyks­ta, ar ir tu da­bar pyks­ti?“ Vi­si jaus­mai tin­ka­mi, ta­čiau ne vi­sa­da jie iš­reiš­kia­mi tin­ka­mai. Su ma­žai­siais pra­var­tu jaus­mus at­skir­ti nuo jų veiks­mų: „Tu ga­lė­jai su­pyk­ti, bet trenk­ti bro­liui bu­vo ne­tin­ka­mas el­ge­sys.“ Tai­gi rei­kia pra­dė­ti nuo jaus­mų at­pa­ži­ni­mo ir, jei vai­kui rei­ka­lin­ga pa­gal­ba su­pras­ti, kaip de­ra­mai iš­reikš­ti sa­vo jaus­mus, pa­si­tar­ki­te, koks el­ge­sys la­biau­siai tik­tų.

Prie ek­ra­nų – nuo ma­žu­mės

  • Spe­cia­lis­tų tei­gi­mu, di­dė­jan­tis lai­kas prie ek­ra­nų anks­ty­vo­je vai­kys­tė­je yra pa­grin­di­nis ri­zi­kos veiks­nys, su­si­jęs su pri­klau­so­my­be nuo tech­no­lo­gi­jų ir el­ge­sio sun­ku­mais, dep­re­si­ja, ag­re­sy­viu el­ge­siu.

  • Nors ty­ri­mų apie tech­no­lo­gi­jų nau­do­ji­mą anks­ty­va­me am­žiu­je dar stin­ga, aki­vaiz­du, kad iš­si­vys­čiu­sio­se ša­ly­se vai­kai pra­de­da leis­ti lai­ką prie ek­ra­nų per ma­ži, o lai­kas, skir­tas vir­tua­lio­sioms pra­mo­goms, trun­ka il­giau nei de­rė­tų.

  • Jau­niau­sia ži­no­ma pa­cien­tė, pri­klau­so­ma nuo te­le­fo­nų, – vos ket­ve­rių me­tu­kų bri­tė. Kas penk­tas vai­kas jau ga­li bū­ti pri­klau­so­mas nuo tech­no­lo­gi­jų. Kuo jau­nes­nis vai­kas – tuo grei­čiau jis tam­pa pri­klau­so­mas.

  • JAV su­rink­tais duo­me­ni­mis, 2–4 me­tų vai­kai prie ek­ra­nų pra­lei­džia vi­du­ti­niš­kai 2,5 va­lan­dos per die­ną. Aust­ra­li­jos ty­rė­jų duo­me­ni­mis, net 83 pro­c. iki­mo­kyk­li­nio am­žiaus vai­kų, o Tur­ki­jo­je – 55 pro­c. 16–36 mė­ne­sių am­žiaus vai­kų vir­ši­jo leis­ti­ną vie­nos va­lan­dos lai­ką. Is­pa­ni­jo­je nu­sta­ty­ta, kad iki­mo­kyk­li­nio am­žiaus vai­kai kas­dien prie ek­ra­nų pra­lei­džia vidutiniškai net 92 mi­nu­tes.
