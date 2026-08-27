Neįtikėtina išgyvenimo istorija: klinikinė mirtis ištiko net tris kartus

„Kartais GMP darbe tenka susidurti su situacijomis, kuriose kiekviena sekundė turi neįkainojamą vertę, o kartais – su istorijomis, primenančiomis, kodėl šis darbas toks prasmingas“, – feisbuke rašė Greitosios medicinos pagalbos tarnyba (GMPT).
Sėkmingo gaivinimo istorija dalijosi Kauno rajono teritorinio skyriaus GMPT.
Neįtikėtinas incidentas nutiko prieš kelias dienas, kai Prienų ir Kauno rajono brigadoms teko gaivinti pacientą, kurį ištiko ūminis miokardo infarktas.
„Per mažiau nei pusvalandį teikiant pagalbą pacientui, jį net tris kartus ištiko klinikinė mirtis. Esant sudėtingai situacijai, buvo priimtas sprendimas gaivinamą pacientą transportuoti GMP automobiliu į kardiologinę reanimaciją.
Po intensyvių gaivinimo veiksmų, dešimtosios (taip, taip, čia ne klaida) defibriliacijos pakeliui į ligoninę atsistatė paciento širdies ritmas. Netrukus jis savarankiškai pradėjo kvėpuoti, o dar po kelių minučių atgavo sąmonę“, – teigė GMPT.
Į ligoninę pacientas pristatytas sąmoningas, pagal Glazgo komų skalę (GKS) – 15 balų.
„Per mažiau nei pusvalandį žmogus tris kartus buvo ties klinikinės mirties riba. Tačiau medikų komandos profesionalumas, atkaklumas ir nenuleistos rankos padėjo sugrąžinti jį į gyvenimą.
Nuo 3 balų iki 15.
Nuo tylos – iki sąmonės.
Nuo sekundžių, kai sprendžiamas žmogaus likimas, iki akimirkos, kai jis vėl atsimerkia.
Tokios akimirkos primena, kokią didžiulę prasmę turi GMP darbas“, – rašė tarnyba ir dėkojo paramedikams – Liucijai, Rimai, Darijui ir Sauliui – už ryžtą, susitelkimą ir kovą iki pergalės už gyvenimą.
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