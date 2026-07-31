Nekaltas žaislas mažylį paguldė į ligoninę

Kiek daugiau nei metukų Žatilis žaidė su žaislais, kai mama pastebėjo, kad kažkas negerai.
„Jis priėjo prie manęs ir pradėjo kažkaip keistai ryti, o mes nematėme ir nesupratome, kodėl. Ligoninėje išsiaiškino, kad tarp jo trachėjos ir stemplės buvo įstrigusi baterija“, – pasakojo berniuko mama Estelle Wilmot.
Medikai bateriją iš karto ištraukė, tačiau žala jau buvo padaryta. Mažylis ligoninėje praleido tris savaites, bet normaliai valgyti negali iki šiol.
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„Spalio 2-ąją laukia dar viena operacija – bus plečiama stemplė, kad jis palaipsniui vėl galėtų normaliai ryti“, – teigė E. Wilmot.
Medikai sako, kad tokios mažos, apvalios, tabletės formos baterijos mažiesiems yra ypač pavojingos. Nurytos jos gali smarkiai nudeginti audinius.
„Čia matome stemplę. Toks nudegimas gali net prakiurdyti aplink ją esančius audinius“, – aiškino vaikų gastroenterologė Emeline Becquet.
Pasekmės gali sunkėti net ir pašalinus bateriją. Kuo ilgiau ji būna įstrigusi, tuo didesni pažeidimai.
Vaikams gali prireikti ne vienos operacijos ar endoskopinės procedūros, kad susiaurėjusi stemplė vėl taptų pralaidi. Jeigu pažeidžiami greta esantys audiniai, gali net susidaryti skylė tarp stemplės ir trachėjos.
Tokios baterijos dažnai naudojamos elektroniniuose žaisluose.
„Šiais laikais daugėja iš ne Europos šalių atvežamų gaminių, neturinčių saugumo sertifikatų. Todėl jų kokybė ne visada būna užtikrinta“, – perspėjo Belgijos žaislų asociacijos prezidentas Bert De Smet.
Po nelaimės Žatilio mama kai kuriuos jo žaislus tiesiog išmetė.
„Baisu, nes klausi savęs, kaip galėjo taip nutikti. Juk žaislai vaikams atrodo toks nekaltas dalykas“, – kalbėjo E. Wilmot.
Medikai ragina tėvus būti itin budrius. Jeigu vaikas pradeda kosėti, gausiai seilėtis, jam sunku ryti ar valgyti, būtina nedelsiant vykti į skubiosios pagalbos skyrių.
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