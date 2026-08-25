Neplanuotas „eksperimentas“ su kūdikiais atskleidė netikėtą poveikį sveikatai

Naujame žurnale „PNAS“ paskelbtame tyrime mokslininkai išanalizavo 64 761 žmogaus, gimusio Jungtinėje Karalystėje 1951–1956 metais, sveikatos duomenis. Informacija buvo paimta iš „UK Biobank“ tyrimo.
Cukraus normavimas staiga baigėsi 1953 metų rugsėjį, o netrukus po to vidutinis jo suvartojimas maždaug padvigubėjo.
Tyrėjai pasinaudojo šiuo aiškiu lūžio tašku ir palygino suaugusiųjų sveikatą. Viena grupė pirmąsias 1 000 gyvenimo dienų – nuo apvaisinimo iki dvejų metų amžiaus – praleido galiojant cukraus normavimui, o kita gimė jau panaikinus apribojimus.
Taip pat buvo lyginami žmonės, kurie cukraus ribojimo sąlygomis praleido didesnę dalį pirmųjų 1 000 gyvenimo dienų, su tais, kurie gimė kiek vėliau, tačiau dar iki normavimo panaikinimo.
Tai ne pirmas kartas, kai mokslininkai pasinaudojo šiuo istoriniu laikotarpiu kaip savotišku natūraliu eksperimentu.
Ankstesni tyrimai parodė, kad kūdikiai, kurių ankstyvuoju gyvenimo laikotarpiu cukraus vartojimas buvo ribojamas, vėliau turėjo mažesnę lėtinių ligų riziką, rečiau sirgo Alzheimerio liga ir pasižymėjo geresne širdies bei kraujagyslių sveikata.
Kaip cukraus ribojimas galėjo paveikti vėžio riziką?
Į šį klausimą mėgino atsakyti Kinijos žemės ūkio universiteto sveikatos ekonomistas Chenas Zhu ir Kembridžo universiteto mokslininkas Weilongas Zhangas. Jų tyrimas parodė reikšmingai mažesnį kai kurių vėžio rūšių dažnį tarp žmonių, kurių cukraus vartojimas buvo ribojamas ankstyvame gyvenime.
Palyginti su tais, kurie cukraus normavimo nepatyrė, žmonės, kuriems jis galiojo pirmąsias 1 000 gyvenimo dienų, suaugę turėjo 69 proc. mažesnę kepenų vėžio riziką.
Jiems taip pat rečiau buvo diagnozuojamas prostatos vėžys – rizika buvo 52 proc. mažesnė, plaučių vėžys – 41 proc., tiesiosios žarnos vėžys – 40 proc., o krūties vėžys – 36 proc. mažesnė.
Tyrėjai pastebėjo ir kitą skirtumą – cukraus normavimą patyrę žmonės dažniau turėjo ilgesnius telomerus.
Telomerai yra chromosomų galus saugančios struktūros, padedančios apsaugoti genetinę medžiagą. Jų ilgis siejamas su biologiniu senėjimu ir ilgaamžiškumu.
Mokslininkų skaičiavimais, cukraus normavimą ankstyvame gyvenime patyrusių žmonių telomerų ilgis atitiko maždaug 2,2 metais mažesnį biologinį amžių. Tai leidžia manyti, kad jie galėjo senti lėčiau ir apskritai pasižymėti geresne sveikata nei žmonės, kuriems cukraus vartojimas ankstyvuoju gyvenimo laikotarpiu nebuvo ribojamas.
Dar vienas įdomus atradimas – ankstyvo gyvenimo cukraus ribojimas, anot mokslininkų, galėjo turėti įtakos mitybos įpročiams net po kelių dešimtmečių.
„Normavimo laikotarpiu gimę žmonės suvartoja mažiau cukraus, valgo mažesnius maisto kiekius ir net praėjus penkiems dešimtmečiams po šios politikos pabaigos laikosi sveikesnės bei įvairesnės mitybos“, – rašo tyrėjai.
Kodėl taip nutiko, tiksliai nėra žinoma, tačiau mokslininkai pateikia keletą galimų paaiškinimų.
„Saldumo lygis, kurį žmogus patiria labai ankstyvame gyvenime, gali ilgam suformuoti jo skonio pasirinkimus“, – leidinyje „The Conversation“ aiškino W. Zhangas.
Pasak jo, gali veikti du mechanizmai.
„Vienas yra biologinis – ankstyva mityba gali paveikti medžiagų apykaitos, organų ir imuninės sistemos vystymąsi. Kitas – elgesio: anksti susiformavęs pomėgis mažiau saldžiam maistui, regis, išlieka“, – teigė mokslininkas.
Tiesa, tai buvo stebėjimo tyrimas, todėl jis negali galutinai įrodyti, kad būtent mažesnis cukraus vartojimas ankstyvame gyvenime tiesiogiai sumažino vėžio riziką.
Vis dėlto tyrėjai pabrėžia, kad staigus cukraus normavimo panaikinimas sukūrė sąlygas, panašias į natūralų eksperimentą – žmonės buvo tarsi suskirstyti į dvi aiškias grupes pagal tai, ar ankstyvuoju gyvenimo laikotarpiu patyrė cukraus ribojimą.
Mokslininkų nuomone, tai suteikia stipresnių įrodymų apie galimą priežastinį ryšį tarp ankstyvo cukraus vartojimo ir vėžio rizikos suaugus.
Karo metais visa vaikų karta buvo priversta vartoti panašų cukraus kiekį, kokį šiandien rekomenduoja Pasaulio sveikatos organizacija.
Tyrimo rezultatai rodo, kad ši karta vėliau pasižymėjo geresniais sveikatos rodikliais.
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