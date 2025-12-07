Nerimą kelia jūrininkų sveikata

Gyvybei pavojingi priepuoliai
Širdies ir kraujagyslių sistemos ligos gali pasireikšti gyvybei pavojingais širdies priepuoliais ir širdies sustojimais, kurie reikalauja greito atpažinimo ir skubių veiksmų.
Širdies priepuolis įvyksta, kai kraujo tekėjimas į širdies dalį yra užblokuotas, dažnai asmuo lieka sąmoningas, bet patiria stiprų skausmą.
Skausmas plinta į kitas kūno dalis, sukelia dusulį, pernelyg didelį prakaitavimą, pykinimą, galvos svaigimą ir artėjančios mirties jausmą.
Negydant tai gali peraugti į širdies sustojimą, kai širdis dėl aritmijos ar elektrinio sutrikimo staiga nustoja pumpuoti kraują.
Skirtingai nuo širdies priepuolių, širdies sustojimai ištinka be įspėjimo, dėl to žmogus praranda sąmonę, nereaguoja į aplinką ir negali normaliai kvėpuoti.
Pasauliniu mastu kardiovaskulinės ligos yra pagrindinė mirties priežastis, o Pasaulio sveikatos organizacija jas įvardija kaip pagrindinį sveikatos iššūkį.
Kaip sumažinti rizikas?
Išskirtinis jūrininkų gyvenimo būdas, įskaitant ribotą prieigą prie medicininės priežiūros, ilgas darbo valandas, stresą ir netolygią mitybą, dar labiau padidina širdies ligų riziką.
Specialistai pabrėžia būtinybę imtis aktyvių priemonių šioms rizikoms sumažinti.
Gera žinia yra tai, kad daugumos širdies ir kraujagyslių ligų galima išvengti keičiant gyvenimo būdą ir imantis ankstyvos intervencijos.
Pagrindinės strategijos, padedančios jūrininkams išlaikyti širdies sveikatą, yra subalansuota mityba, kurioje gausu daržovių, vaisių, liesų baltymų ir neskaldytų grūdų, gali žymiai sumažinti širdies ir kraujagyslių ligų riziką.
Išskirtinis jūrininkų gyvenimo būdas, įskaitant ribotą prieigą prie medicininės priežiūros, ilgas darbo valandas, stresą ir netolygią mitybą, dar labiau padidina širdies ligų riziką.
Taip pat svarbu riboti maisto produktų, kuriuose yra daug cukraus, druskos ir sočiųjų riebalų, vartojimą, nes jie gali prisidėti prie aukšto kraujospūdžio, diabeto ir padidėjusio cholesterolio kiekio kraujyje.
Fizinis aktyvumas taip pat yra labai svarbus širdies sveikatai.
Reikėtų bent 150 minučių vidutinio intensyvumo mankštos arba 75 minučių intensyvios mankštos per savaitę.
Labai svarbu sumažinti sėdimo laiko trukmę, ypač tiems, kurių darbas susijęs su ilgu sėdėjimu.
Svarbu mesti rūkyti ir reikėtų riboti alkoholio vartojimą.
Anot specialistų, rūkymas yra pagrindinis koronarinės širdies ligos rizikos veiksnys, o per didelis alkoholio vartojimas gali padidinti kraujospūdį ir pakenkti širdžiai.
Būtini gyvenimo pokyčiai
Nuolatinė įtampa laivuose gali sukelti chronišką stresą, kuris yra reikšmingas širdies ligų veiksnys.
Tad prireiks sąmoningumo, meditacijos ir pakankamo poilsio, kuris gali padėti valdyti streso lygį.
Jūrininkai skatinami stebėti sveikatos rodiklius: reguliariai tikrintis kraujospūdį, cholesterolio lygį ir cukraus kiekį kraujyje, kad galėtų anksti nustatyti ir išspręsti galimas problemas, kol jos netapo kritinės.
Sąmoningumo apie širdies sveikatą didinimas ir laivų aprūpinimas gyvybę gelbstinčiais prietaisais yra svarbūs veiksniai mažinant su širdies ir kraujagyslių ligomis susijusių mirčių skaičių.
Ekspertai pabrėžia ir automatinių išorinių defibriliatorių (AED) svarbą.
Šie nešiojami prietaisai suteikia gyvybę gelbstintį elektros smūgį, kad atgaivintų širdį jos sustojimo metu, taip žymiai padidindami išgyvenimo tikimybę.
Specialistai pabrėžia, kad AED yra kompaktiški, nereikalauja daug priežiūros ir yra nepakeičiami ekstremaliose situacijose.
Grėsmės galima išvengti
Taip pat akcentuojama, kad būtini gyvenimo būdo pokyčiai, kurie gali pagerinti širdies sveikatą, pabrėžiama geresnės mitybos pasirinkimo ir reguliarios fizinės veiklos svarba.
Supratimas apie ankstyvuosius širdies priepuolio požymius ir greitas kreipimasis į gydytoją gali lemti gyvybės ir mirties klausimą.
Nors širdies ir kraujagyslių ligos kelia didelę grėsmę jūrininkams, jų galima iš esmės išvengti.
Laikydamiesi širdžiai palankaus gyvenimo būdo, atidžiai stebėdami simptomus ir užtikrindami galimybę naudotis svarbiausiais medicininiais prietaisais, pvz., AED, jūrininkai gali apsaugoti savo sveikatą ir gerovę būdami atviroje jūroje.
Naujausi komentarai