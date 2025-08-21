To nesitikėjo nei Rolandas, nei medikai: užklupus ligai teko išleisti ne tik 50 tūkst. eurų

Tokios diagnozės pagal simptomus nesitikėjo
Rolando gyvenimas apsivertė aukštyn kojomis 2015-aisiais. Vieną dieną jam tiesiog ištino veidas.
„Turiu burnoje du implantus, tad pagalvojau, kad dėl jų. Juolab, kad patinimas buvo būtent toje vietoje. Kreipiausi į veido ir žandikaulio chirurgijos skyrių. Mane paguldė į ligoninę ir savaitę gydė antibiotikais. Praėjus tinimui grįžau namo. Tačiau po paros aš vėl atsidūriau ligoninėje, nes ir vėl ištino veidas. Tinimas buvo skausmingas ir tikrai stiprus, atrodžiau įdomiai“, – prisiminė pašnekovas.
Tuomet vyrui buvo atlikti išsamesni tyrimai, po kurių jis išgirdo diagnozę – 3-ios stadijos minkštųjų audinių melanoma su metastazėmis įvairiose kūno vietose. Žinia trenkė kaip perkūnas iš giedro dangaus. Rolandas buvo stiprus, sveikas vyras. Jam pačiam net nešmėstelėjo mintis, kad tai galėtų būti vėžys.
„Iš pradžių nusviro rankos, bet žmona padėjo atsitiesti. Ji buvo mano psichologė. Pradėjome galvoti, ką daryti – diagnozės fakto jau neištrinsi, reikia gydyti. Šešis chemoterapijos kursus išgyvenau gana lengvai. Buvau prisiklausęs baisių istorijų, bet man didelių šalutinių poveikių nebuvo. Po gydymo vėžys buvo susitraukęs, bet vis dar likęs.
Gydytojai ligą kol kas paliko stebėjimui, bet manęs vien stebėjimas netenkino. Juk vėžys nesunaikintas. Todėl kreipiausi į dar vieną įstaigą, kurioje išgirdau, kad mano atveju alternatyva gali būti biologiniai vaistai – imunoterapija, bet man netiko jokie kompensuojami vaistai. Taigi, pirkau vaistus savo lėšomis. Tiksliau – savo tėvų, kurie pardavė žemę, kad galėčiau apmokėti savo gydymą. Taip pat lėšomis prisidėjo bendradarbiai. Tai buvo eksperimentavimo etapas, kai vaistai nuolat būdavo keičiami, nes tyrimai parodydavo, kad jie man neveiksmingi“, – pasakojo Rolandas.
Kai jau vyras beveik prarado viltį, jis buvo įtrauktas į klinikinių vaistų tyrimą. Gautas biologinis gydymas pagaliau suveikė. Šiuos vaistus jis vartojo ketverius metus, kol 2019 m. buvo pasiekta remisija.
Liga atsinaujino su didesne galia
Deja, prieš dvejus metus liga sugrįžo su tais pačiais simptomais. Šįkart, kai ištino veidas, Rolandas nedelsdamas lėkė pas savo gydytoją. Tiesa, turėjo nedidelę viltį, kad pasireiškė dar vienas jo lėtinis susirgimas – Bechterevo liga, kuri taip pat pažeidžia kaulus ir sąnarius, tačiau pasirodė, kad atsinaujino vėžys, tik kita forma – prienosinių ančių naviku. Visame kūne vėlgi buvo rastos metastazės. Tai buvo dar vienas perkūnas iš giedro dangaus, nes pats Rolandas jautėsi gerai, daugiau nebuvo jokių simptomų.
Gydymas prasidėjo nuo spindulinės terapijos, kuri apgydė, bet tuo pačiu ir išdegino visą gleivinę, todėl labai apsunkino valgymą. Po jos Rolandas buvo grąžintas į ankstesnę klinikinių vaistų tyrimo programą, tačiau šis gydymas buvo nebeveiksmingas. Vėliau sekė chemoterapija ir dar viena spindulinė terapija – šįkart buvo švitinama metastazė stuburo srityje. Dėl čia atsiradusio naviko vyras patyrė didžiulius stuburo skausmus. Pagaliau birželį gama peiliu jam buvo operuotas metastazinis navikas smegenyse. Operacija truko šešias valandas.
„Visos šios priemonės padėjo tik šiek tiek, todėl savo lėšomis pasidariau brangų genetinį tyrimą, kuris nustatė, kad mano vėžys turi mutaciją, kurią veikia tam tikras inovatyvus taikinių terapijos vaistas“, – teigė pašnekovas.
Šis vaistas Lietuvoje kompensuojamas tik esant kelioms vėžio rūšims. Deja, Rolando ligai jis nekompensuojamas, todėl vyras mėnesio kursą, kurio kaina – apie 5 tūkst. eurų, vėl įsigijo savo lėšomis. Šiuo metu pakuotė beveik išbaigta, o šeimos santaupos taip pat pasibaigusios.
Iki ligos aktyviai gyvenęs vyras šiuo metu jaučiasi fiziškai labai silpnai. Kaip pats sako, kojos jo neneša. Laiptai į ketvirtą aukštą, kuriame yra šeimos butas, šiuo metu jam neįveikiami, todėl jau keletą mėnesių jis gyvena tik tarp keturių sienų, neišeidamas į lauką.
„Norisi ką nors daryti, bet išgaliu pavaikščioti tik namuose – labai pavargstu. Labai skauda stuburą – tenka gerti vaistus nuo skausmo. Gaila, dabar vaikams atostogos, norėčiau juos kur nors nuvežti, bet negaliu. O be manęs šeima niekur nevažiuoja, nors ir siūliau. Jaučiuosi kaltas dėl tokios situacijos. Jiems nelengva. Aš matau, kad mano tokia būsena ir juos vargina. Jei tik galėčiau ką nors pakeisti“, – apgailestavo Rolandas, turintis iš viso keturis vaikus.
Dvi vyriausios dukros jau gyvena savarankiškai, namuose dar auga penkiolikmetis sūnus ir dvylikametė dukra.
Palaikymo šaltiniai – šeima, darbas, pozityvūs filmai
Šeima Rolandui – didžiausias jo palaikymas, nors tuo pat metu ir kaltės šaltinis. Jam kartais nejauku matyti, kaip artimieji stengiasi norėdami jam padėti ir kiek dėl jo atsisako.
„Paskutiniu metu pasidariau jautresnis, irzlesnis. Skausmas vis dėlto daro įtaką. Kartais piktai sureaguoju į artimųjų rūpestį, po to atsiprašau, kad taip negražiai atšoviau. Jaučiuosi kaltas, nors artimieji supranta situaciją ir neįsižeidžia. Jei pavyktų pasveikti, pirmiausia norėčiau atsidėkoti šeimai už palaikymą ir jų kančią. Galbūt į kelionę kartu išvyktume ar dar ką nors sugalvočiau“, – dėstė pašnekovas.
Kitas palaikymo šaltinis – darbas. Vyro darbo pobūdis – prie kompiuterio, todėl jis iki šiol pagal galimybes dirba ir net nenori galvoti, kas būtų, jei negalėtų dirbti. Laisvu nuo darbo metu domisi mokslo naujienomis vėžio gydymo srityje, kad nepraleistų naujų gydymo galimybių. Tai jam taip pat padeda nusiraminti. Jis nuolat stengiasi kuo nors užimti savo protą ir dėmesį.
„Mėgstu žiūrėti pozityvius filmus ir komedijas, kurios gerai nuteikia. Tai man geriausia terapija. Apskritai stengiuosi negalvoti apie ligą, mintis kreipiu kitur, nes jei užsidarysi šiame minčių rate, prapulsi. Noriu gyventi realybėje, kurioje nėra ligos, neleidžiu jai okupuoti mano gyvenimo. Norisi galvoti ne apie ligą, o apie sveikatą ir judėti į priekį. Todėl visada stengiausi, kad liga, kiek įmanoma, nesužlugdytų visų gyvenimo planų. Su kitais žmonėmis apie ligą stengiuosi nekalbėti, o artimieji patys mato kaip jaučiuosi. Būna geresnių dienų, būna blogesnių. Būna ir labai blogų dienų“, – atviravo vyras.
Atsidūrė aklavietėje
Rolando norai šiuo metu labai kuklūs. Labiausiai jis norėtų fiziškai sustiprėti, kad galėtų išeiti į lauką. Šalia namų yra parkų, kuriuose jis su malonumu pasimėgautų gamta ir žmonėmis. Kad ši svajonė išsipildytų, būtinas gydymas. Tai paskutinis vyro šansas gyventi kokybiškesnį gyvenimą. Tačiau šeima jau išpardavė viską, ką galėjo. Todėl Rolandas pradėjo ieškoti pagalbos galimybių. Tokiu būdu jis atrado Vėžio gydymo paramos fondą.
Šis fondas, kuriame specialistai savanorystės pagrindu dirba neatlygintinai, remia pacientams gyvybiškai būtiną gydymą, kuris Lietuvoje dar nekompensuojamas. Žinomi Lietuvos medikai ekspertai kiekvienu atveju įvertina, ar prašomas gydymas iš tiesų gali būti veiksmingas, taip pat patikrina, ar jau išnaudotos visos kompensuojamo gydymo galimybės. Surinkti pinigai pervedami pagal faktinius dokumentus – receptus, sąskaitas faktūras. Jeigu lieka nepanaudotų pinigų, jie skiriami kitiems pacientams.
„Svarsčiau kreiptis į Labai retų žmogaus sveikatos būklių gydymo išlaidų kompensavimo komisiją, bet gydytojai minėjo, kad tikimybė gauti kompensaciją labai maža. Todėl šiuo metu esu priverstas prašyti žmonių pagalbos. Iki ligos aš pats padėdavau kitiems. Net ir man susirgus mes su šeima visada dalyvaujame akcijose, kurių metu aukojame pinigus. Suvokiame, kokioje sudėtingoje situacijoje atsidūrė tie žmonės. Dabar pagalbos prireikė ir man“, – atsiduso pašnekovas.
Vėžio gydymo paramos fondas galinčius prisidėti prie Rolando gydymo, kad jo vaikai turėtų pilnavertį tėtį, kviečia paaukoti žemiau pateiktais rekvizitais. Aukos dydis nėra svarbus – kiekvienas euras yra labai vertingas:
Gavėjas: Vėžio gydymo paramos fondas
Identifikacinis fondo kodas: 304604677
A/s: LT924010051005803705
Luminor bankas, SWIFT kodas AGBLLT2X
Paskirtis: Pagalba Rolandui
