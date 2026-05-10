Niežai grįžta: ar tai jau daugiau nei pavieniai atvejai?

– Ar tikrai Lietuvoje fiksuojamas niežų atvejų gausėjimas?
– M. Ž.: Metinė statistika panaši į visus ankstesnius metus. Netgi sakyčiau, kad per pirmus tris šių metų mėnesius niežų atvejų registruojama mažiau nei praėjusiais metais.
Iš žiniasklaidos girdžiu, kad vaistininkai stebi padažnėjusį niežams gydyti skirtų vaistų pirkimą. Tai rodo, kad dalis šių atvejų nepatenka į statistiką. Tai liga, kurią žmonės gali išsigydyti namuose, gavę tinkamus vaistus ir tinkamai juos naudodami.
– Ar šie atvejai fiksuojami tik tada, kai žmogus kreipiasi į gydytoją?
– M. Ž.: Į statistiką patenka tik gydytojo nustatyti atvejai. Šiemet per pirmus tris mėnesius fiksuota šiek tiek daugiau nei 200 atvejų, o praėjusiais metais tuo pačiu laikotarpiu jų buvo daugiau nei 300.
Šiemet per pirmus tris mėnesius fiksuota šiek tiek daugiau nei 200 atvejų, o praėjusiais metais tuo pačiu laikotarpiu jų buvo daugiau nei 300.
Statistika atspindi tuos atvejus, kurie registruojami įstaigose, pavyzdžiui, globos namuose, vaikų darželiuose, mokyklose.
– Su kuo galėtų būti siejamas vaistų pardavimo padidėjimas? Nejaugi šią ligą taip paprasta išsigydyti namuose?
– M. Ž.: Gydymas yra labai paprastas. Niežai plinta tada, kai užsikrėtęs asmuo patenka į aplinką, kurioje gyvena labai glaudžiai kontaktuodamas su kitais žmonėmis.
Puikiai žinome, kad kai kurie asmenys, atvykę pas mus su darbo vizomis, gyvena ne itin geromis higienos sąlygomis. Galbūt ne visada jie turi atskirą patalynę, rankšluostį ar kitus higienos reikmenis.
Kadangi niežus sukelia niežinė erkė, ji plinta ne tik glaudaus kontakto su sergančiu asmeniu metu, bet ir per aplinkos daiktus. Jei vienoje patalpoje gyvena daug žmonių, bendro naudojimo paviršiai taip pat gali tapti vienu iš kelių, kuriais plinta niežinė erkė.
– Kas yra niežai?
– J. L.: Tai parazitinė odos liga. Tam, kad žmogus užsikrėstų vien iš aplinkos, turi būti didelis užkrėstumas ir palankios sąlygos ligai plisti per aplinkos daiktus. Dažniausiai žmogus užsikrečia gavęs porą gyvų erkučių iš kito žmogaus. Jos įsirausia odoje.
Niežulį ir bėrimą sukelia ne pati erkutė, nes ji minta negyva oda, o tai, kad odoje palieka medžiagų, kurios sukelia alerginę reakciją. Jautresni žmonės gali jausti, kaip erkutės juda, o labiau alergiški odos reakciją gali pastebėti jau po kelių valandų ar dienų nuo užsikrėtimo.
Tai gana lengvai išgydoma liga. Dažniausiai užtenka vieno pasitepimo kremu, kurį pasiūlo vaistininkas.
– Kada žmonės kreipiasi į gydytojus?
– J. L.: Dažniausiai kreipiasi tie, kuriems nepavyko išsigydyti patiems arba kurie nežino, kas tai yra. Kartais žmonės tiesiog išsigąsta, kad kažkas atsitiko.
Niežulys gali būti tikrai labai stiprus – žmogus gali nusikasyti odą iki žaizdų. Taip pat gali labai suprastėti miegas, o nemiga pablogina kitas ligas. Sunkesnės formos gydomos geriamaisiais vaistais.
Visas „Žinių radijo“ interviu – vaizdo įraše:
Naujausi komentarai