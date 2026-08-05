Norite sumažinti kraujospūdį? Štai ką būtina žinoti

Žurnale „The American Journal of Clinical Nutrition“ paskelbtame apžvalginiame straipsnyje mokslininkų ir sveikatos ekspertų grupė ragina keisti požiūrį į hipertenzijos prevenciją. Pasak jų, kraujospūdį veiksmingiau kontroliuoti galėtų padėti dvi priemonės: mažesnis natrio ir didesnis kalio vartojimas.
Padidėjęs kraujospūdis paveikia daugiau kaip 1,28 mlrd. suaugusiųjų visame pasaulyje ir yra vienas pagrindinių širdies ir kraujagyslių ligų rizikos veiksnių. Pasaulio sveikatos organizacija suaugusiesiems rekomenduoja per parą suvartoti mažiau nei 2000 mg natrio ir daugiau nei 3500 mg kalio. Tačiau pasaulyje vidutiniškai suvartojama maždaug dvigubai daugiau natrio, o kalio daugelyje valstybių gaunama gerokai per mažai.
Kalio gausu vaisiuose, daržovėse, ankštiniuose augaluose ir pieno produktuose. Tuo metu didelę dalį natrio, ypač turtingesnėse šalyse, žmonės gauna ne papildomai sūdydami maistą, bet valgydami pramoniniu būdu pagamintus produktus ir restoranų patiekalus.
Kodėl svarbus ne tik natris?
Mokslininkai pripažįsta, kad mažinti druskos vartojimą visos visuomenės mastu sudėtinga. Žmonės yra pripratę prie sūraus skonio, o maisto gamintojams ne visuomet lengva pakeisti produktų sudėtį taip, kad nenukentėtų jų skonis ir kitos savybės.
Tačiau daugėja įrodymų, kad kalis pats savaime atlieka svarbų vaidmenį reguliuojant kraujospūdį. Tam įtakos turi vadinamasis inkstų kalio jungiklis – biologinis mechanizmas, kontroliuojantis, kaip inkstai, formuodami šlapimą, palaiko natrio ir kalio pusiausvyrą.
Šis mechanizmas išsivystė taip, kad organizmas išsaugotų anksčiau sunkiau gaunamą kalį. Tačiau šiuolaikinėje mityboje, kurioje dažnai yra daug natrio ir mažai kalio, jis gali veikti žmogaus nenaudai ir prisidėti prie kraujospūdžio didėjimo.
Siūlo naudoti kalio turinčius druskos pakaitalus
Mokslininkai atkreipė dėmesį ir į Kinijoje atliktą druskos pakaitalų bei insulto tyrimą. Jis parodė, kad dalį įprasto natrio chlorido pakeitus kalio turinčiu druskos pakaitalu sumažėjo ne tik dalyvių kraujospūdis, bet ir širdies bei kraujagyslių sutrikimų skaičius.
Remiantis šio ir susijusių tyrimų modeliavimu, manoma, kad reikšmingą naudos dalį galėjo lemti ne tik sumažėjęs natrio, bet ir padidėjęs kalio vartojimas.
Kalio praturtinti druskos pakaitalai galėtų tapti praktiška priemone, tačiau jie tinka ne visiems. Žmonės, sergantys sunkia inkstų liga ar vartojantys tam tikrus vaistus, prieš juos rinkdamiesi turėtų pasitarti su gydytoju, nes per didelis kalio kiekis jiems gali būti pavojingas.
Mokslininkai pabrėžia, kad natrio mažinimas ir toliau išlieka svarbi hipertenzijos prevencijos ir gydymo dalis. Tačiau nauji duomenys rodo, kad šią strategiją verta papildyti vienodai dideliu dėmesiu kalio vartojimui.
„Daugėja įrodymų, kad didesnis kalio ir mažesnis natrio vartojimas kartu padeda geriau kontroliuoti padidėjusį kraujospūdį“, – teigia tyrimo autoriai.
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