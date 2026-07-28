Norite sveikų kaulų? Štai, ką turite valgyti

Mūsų kaulų sveikata pradeda formuotis keliais dešimtmečiais anksčiau, nei pasirodo pirmieji jų trapumo požymiai. Skeletas, kurį turime vyresniame amžiuje, priklauso nuo kaulų rezervo, sukaupto vaikystėje ir ankstyvame suaugusiųjų amžiuje. Būtent tuomet kaulai stiprėja ir tankėja, kol ankstyvame suaugusiųjų amžiuje pasiekia didžiausią masę.
Vėliau, žmogui senstant, kaulų tankis ima mažėti. Pasaulyje osteoporoze serga apie 500 milijonų žmonių. Tai liga, silpninanti kaulus, dėl kurios jie tampa plonesni ir trapesni. Tokios būklės kaip osteopenija ir osteoporozė dažnai vystosi tyliai, nesukeldamos jokių simptomų, kol neįvyksta gyvenimą galintis pakeisti lūžis.
Tai ypač pasakytina apie klubo lūžius. Kasmet pasaulyje jų patiria daugiau kaip 10 milijonų vyresnių nei 55 metų žmonių. Pasekmės gali būti pražūtingos – lūžiai gali sukelti tokių komplikacijų kaip plaučių uždegimas ar širdies priepuolis. Maždaug 30 proc. vyresnių nei 60 metų pacientų miršta per vienus metus po klubo lūžio, nors tam įtakos gali turėti ir kiti veiksniai, pavyzdžiui, amžius bei anksčiau diagnozuotos ligos.
Senstant moterys yra ypač jautrios kaulų tankio mažėjimui, kuris itin paspartėja menopauzės laikotarpiu. Dėl to jos dažniau serga osteoporoze. Tačiau ši liga paveikia ir vyrus.
„Istoriškai osteoporozė buvo laikoma moterų liga, nes daugiau vyrų, sulaukę 60-ies, mirdavo nuo širdies ligų. Dabar jie gyvena pakankamai ilgai, kad jiems taip pat pasireikštų osteoporozė“, – sako Tuftso universiteto medicinos profesorė Bess Dawson-Hughes, kuri specializuojasi kaulų ir raumenų funkcijos srityje.
Ką valgyti, kad kaulai išliktų stiprūs?
Pienas, sūris ir jogurtas
Kalcis, vitaminas D ir baltymai yra pagrindinės kaulų sveikatai reikalingos medžiagos. Sveikiems kaulams ir raumenims palaikyti taip pat svarbūs vitaminas K, magnis, cinkas ir fosforas.
Gerai žinoma, kad pieno produktuose gausu kalcio. Vienoje 200 ml stiklinėje pieno yra apie 260 mg šio mineralo. Neseniai atliktame tyrime mokslininkai vertino, kokį poveikį didesnis pieno produktų ir baltymų vartojimas daro 7195 vyresnio amžiaus žmonėms, gyvenantiems globos namuose. Nustatyta, kad per dvejus metus daugiau pieno produktų vartojusių žmonių grupėje kritimų rizika buvo 11 proc., o klubo lūžių – 46 proc. mažesnė. Kadangi taikant šią intervenciją padidėjo ir kalcio, ir baltymų suvartojimas, tyrėjai mano, kad apsauginį poveikį galėjo lemti šių dviejų medžiagų derinys.
Sojos produktai
Pasak mokslininkų, kalcio galima gauti ir iš daugelio pieno produktams nepriskiriamų maisto produktų. Vienas tokių šaltinių – sojų produktai, pavyzdžiui, tofu ir edamame pupelės. 100 g tofu yra apie 200 mg kalcio.
Daugėja įrodymų, kad sojų produktai gali padėti sumažinti lūžių riziką. Sojose natūraliai yra augalinių junginių, vadinamų izoflavonais, kurie savo poveikiu yra panašūs į estrogenus. Tyrimai taip pat parodė, kad daug sojų izoflavonų papildų vartojančių moterų po menopauzės kaulų tankis gali būti didesnis.
Metaanalizė, kurioje dalyvavo daugiau kaip 9000 moterų po menopauzės, parodė, kad vartojusiųjų sojų izoflavonų papildus stuburo, klubų ir dilbių kaulų mineralinis tankis šiek tiek pagerėjo. Didžiausia nauda pastebėta didesnes papildų dozes mažiausiai metus vartojusioms moterims. Vis dėlto reikia daugiau tyrimų, kad būtų galima suprasti, kuo skiriasi sojų produktų ir izoflavonų papildų vartojimo poveikis.
Ispaninių šalavijų sėklos
Ispaninių šalavijų sėklos yra puikus kalcio, magnio ir fosforo šaltinis. Norint gauti nemažai šių maistinių medžiagų, pakanka palyginti nedidelio jų kiekio. Viename valgomajame šaukšte šių sėklų yra apie 95 mg kalcio.
Jose taip pat gausu omega-3 riebalų rūgščių, kurios gali padėti mažinti uždegimą. Tai svarbu, nes dėl lėtinio uždegimo organizmas gali greičiau ardyti seną kaulinį audinį, nei spėja jį atkurti. Ilgainiui toks disbalansas gali padidinti osteoporozės riziką.
Atliekant tyrimus su gyvūnais nustatyta, kad ilgiau nei metus šiomis sėklomis šertų žiurkių kauluose buvo daugiau mineralinių medžiagų nei gyvūnų, maitintų įprastu pašaru. Nors šios išvados daug žadančios, reikia daugiau tyrimų, kad būtų galima nustatyti, ar toks pat poveikis pasireikštų ir žmonėms.
Džiovinti vaisiai
Galvojant apie kaulų sveikatą, džiovinti vaisiai tikriausiai nėra pirmasis į galvą ateinantis maisto produktas. Vis dėlto figose ir abrikosuose gausu kalcio. Pavyzdžiui, dviejose džiovintose figose yra apie 100 mg šio mineralo. Kalcio galima gauti ir iš šviežių vaisių – viename apelsine jo yra apie 50 mg.
Figose ir abrikosuose taip pat yra magnio, padedančio palaikyti kaulų formavimosi procesus ir mineralinių medžiagų pusiausvyrą. Be to, daugelyje vaisių gausu polifenolių – natūralių augalinių junginių, pasižyminčių antioksidacinėmis ir priešuždegiminėmis savybėmis. Manoma, kad jie gali padėti lėtinti kaulinio audinio irimą.
Vieno atsitiktinių imčių kontroliuojamojo tyrimo metu nustatyta, kad moterys, kurios vienus metus kasdien suvalgydavo po 50 g džiovintų slyvų, patyrė mažesnį kaulų masės mažėjimą nei šių vaisių nevartojusios moterys. Apžvalginis tyrimas taip pat parodė, kad didesnis vaisių ir daržovių vartojimas buvo susijęs su didesniu kaulų mineraliniu tankiu ir mažesne lūžių rizika.
Konservuota žuvis
Nedidelė konservuotų sardinių porcija gali suteikti net 30 proc. rekomenduojamos kalcio paros normos. Maždaug 60 g sardinių yra apie 240 mg kalcio.
Konservuotoje lašišoje taip pat gausu kalcio ir baltymų. Baltymai atlieka gyvybiškai svarbų vaidmenį palaikant sveikus kaulus, išsaugant raumenų masę ir užtikrinant organizmo atsinaujinimo procesus.
Riebi žuvis taip pat yra geras vitamino D šaltinis. Šis vitaminas padeda organizmui pasisavinti kalcį. Vitamino D trūkumas siejamas su nuovargiu, susilpnėjusia raumenų funkcija ir didesne kritimų rizika.
O kaip dėl papildų?
Dėl kaulų sveikatai skirtų papildų naudos mokslininkai vis dar diskutuoja. Jų veiksmingumas priklauso nuo to, kokios grupės žmonės juos vartoja.
Tyrimai rodo, kad vitamino D papildai gali nepadėti išvengti lūžių sveikiems žmonėms. Vis dėlto ankstesnių tyrimų metu nustatyta, kad jie gali sumažinti vyresnio amžiaus žmonių kritimų riziką.
Tačiau per didelės vitamino D dozės – daugiau kaip 100 mikrogramų per dieną, gerokai viršijančios rekomenduojamą 10–15 mikrogramų paros normą, – gali lūžių riziką net padidinti. Tiksliai nežinoma, kodėl taip nutinka, tačiau pernelyg didelis vitamino D kiekis gali paskatinti hormono, mažinančio organizmui prieinamo vitamino D kiekį, gamybą.
Pasaulyje vitamino D trūksta maždaug 15 proc. žmonių, o žiemą ši problema pasitaiko dažniau. Kalcio papildai paprastai rekomenduojami tik tiems, kurie negali pakankamai šio mineralo gauti su maistu.
Kalcio natūraliai yra ir daugelyje veganiškų maisto produktų, pavyzdžiui, žaliose lapinėse daržovėse, sezamų sėklose bei įvairiuose ankštiniuose augaluose. Kai kuriems žmonėms šių šaltinių gali pakakti. Vis dėlto viena metaanalizė parodė, kad veganai paprastai suvartoja mažiau kalcio nei visaėdžiai ar vegetarai. Dėl to ekspertai veganams pataria apsvarstyti galimybę rinktis kalciu praturtintus maisto produktus arba vartoti papildus.
Anot mokslininkų, geriausias būdas išlaikyti sveikus kaulus – sveika, subalansuota ir įvairi mityba. Ją taip pat svarbu derinti su reguliaria fizine veikla ir pratimais, kurių metu kaulai patiria kūno svorio apkrovą.
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