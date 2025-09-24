„Northway“ gydytojas Tadas Gabinaitis: skausmas neturi tapti kasdieniu palydovu

Paveikia gyvenimo kokybę
Ilgametę patirtį intensyviosios terapijos ir anesteziologijos skyriuose sukaupęs gydytojas specializuojasi lėtinio skausmo diagnostikoje bei gydyme, taip pat daug dėmesio skiria pacientų švietimui.
„Kiekvienas esame patyrę ūmų skausmą – tai natūrali organizmo reakcija į traumą ar uždegimą. Tuo tarpu lėtinis skausmas – tai ūmaus skausmo tęsinys, trunkantis ilgiau nei tris mėnesius. Jo priežastys gali būti labai įvairios: negydytos traumos, autoimuninės ar jungiamojo audinio ligos, nervų sistemos pažeidimai“, – aiškino T. Gabinaitis.
Pasak specialisto, lėtinis skausmas nėra vien tik fizinis pojūtis.
„Be deginimo, diegimo ar pjovimo pojūčių, ilgainiui atsiranda nemiga, nerimas, sumažėja aktyvumas. Organizmui tampa sunkiau susidoroti net su menkais dirgikliais“, – pridūrė jis.
Gydytojas pabrėžia: skausmas, tapęs kasdieniu palydovu, ne tik alina fiziškai, bet ir smarkiai blogina emocinę būseną bei gyvenimo kokybę. Todėl kentėti tikrai neverta – šiuolaikinė medicina siūlo platų individualiai pritaikomų gydymo metodų spektrą.
Ne vienas sprendimo būdas
„Dažniausiai pradedame nuo medikamentinio gydymo – skiriame vaistus, kurie ramina tiek periferinę, tiek centrinę nervų sistemą. Jei reikia, atliekame minimaliai invazines procedūras, pavyzdžiui, trigerinių taškų blokadas, kai į įsitempusius skausmingus raumenų taškus suleidžiami vaistai“, – pasakojo gydytojas.
Sudėtingesniais atvejais pasitelkiamos modernios technologijos, leidžiančios atlikti tikslias intervencijas. „Procedūrų tikslas – numalšinti skausmą ir uždegimą, pagerinti paciento savijautą bei gyvenimo kokybę, kol bus rastas ilgalaikis sprendimas, pavyzdžiui, operacija“, – sakė T. Gabinaitis.
Klaipėdos „Northway“ medicinos centre pacientams prieinamas visas spektras pažangių paslaugų: nuo medikamentinio gydymo, epidurinių steroidų, trigerinių taškų ir minkštųjų audinių injekcijų iki periferinių nervų, stuburo sąnarių blokadų ar invazinių procedūrų, atliekamų echoskopo arba rentgeno kontrolėje.
Svarbiausia – nepakenkti
Dažniausiai pacientai kreipiasi dėl apatinės nugaros dalies skausmų, tačiau gydytojas pagalbą teikia patiriant bet kokio pobūdžio lėtinį skausmą.
„Svarbiausia – nepakenkti. Todėl prieš taikant sudėtingesnes procedūras visuomet išnaudojame visas įmanomas priemones. Siekiant geriausio rezultato bendradarbiaujame su reabilitologais, kineziterapeutais, neurochirurgais ir kitais specialistais“, – pabrėžė medikas.
Anot jo, skausmo gydytojo tikslas – padėti žmogui suprasti, kur slypi problema, ir surasti pirminį jos šaltinį. „Geriausia, kai pacientas atvyksta jau atlikęs tyrimus, pavyzdžiui, magnetinį rezonansą. Tada galime tiksliau įvertinti situaciją ir sudaryti efektyviausią gydymo planą. Su pacientu keliaujame jo skausmo keliu – siekdami skausmą visiškai pašalinti arba bent jau ženkliai sumažinti“, – sakė T. Gabinaitis.
Konsultacijos nuo rugsėjo 26 d.
Gydytojas Tadas Gabinaitis „Northway“ medicinos centre Klaipėdoje (Naujoji Uosto g. 9) konsultuoja nuo rugsėjo 26 dienos.
