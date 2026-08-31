 Nuo die­tų prie sa­vi­jau­tos: kaip iš­mok­ti klau­sy­tis savęs

Nuo die­tų prie sa­vi­jau­tos: kaip iš­mok­ti klau­sy­tis savęs

2026-08-31 23:00
Ai­da Va­lins­kie­nė (žurnalas „Sveikata“)

San­ty­kis su mais­tu ne vie­nam tam­pa nuo­la­ti­niu vi­di­niu dia­lo­gu tarp „rei­kia“ ir „no­ri­si“, tai­syk­lių ir kū­no sig­na­lų. In­tui­ty­vus val­gy­mas siū­lo grįž­ti prie pa­pras­to, bet daž­nai pa­mirš­to da­ly­ko – ge­bė­ji­mo klau­sy­tis sa­vo kū­no ir juo pa­si­ti­kė­ti. Apie in­tui­ty­vų val­gy­mą kal­ba­mės su mi­ty­bos te­ra­peu­te Bi­ru­te Ur­čins­ke.

Kaip ga­li­ma apibūdinti in­tui­ty­vų val­gy­mą? Ko­kie pa­grin­di­niai jo ypa­tu­mai ir ko­dėl tai svar­bu?

– In­tui­ty­vus val­gy­mas ska­ti­na mais­tą rink­tis ir val­gy­ti at­lie­piant na­tū­ra­lius sa­vo kū­no sig­na­lus: al­kį, so­tu­mą, tai, ko­kio mais­to tuo me­tu no­ri­si: gal šil­to, gal sū­raus ar traš­kaus. Es­mė – va­do­vau­tis kū­no siun­čia­ma in­for­ma­ci­ja, o ne išo­ri­nė­mis, daž­nai mi­tais pa­rem­to­mis tai­syk­lė­mis.

Sup­ran­tu, kad dau­ge­liui šis api­brė­ži­mas ga­li skam­bė­ti ga­na abst­rak­čiai ar net gąs­di­na­mai. Ky­la min­tis: jei­gu klau­sy­siu sa­vo kū­no ir lei­siu sau vis­ką, no­rė­siu tik traš­ku­čių ir ban­de­lių. Ta­čiau in­tui­ty­viai val­gy­ti ne­reiš­kia val­gy­ti chao­tiš­kai ar neap­gal­vo­tai. In­tui­ty­vus val­gy­mas – tai ir svei­ka­tai pa­lan­kios mi­ty­bos prin­ci­pų su­pra­ti­mas, ta­čiau jų tai­ky­mas in­di­vi­dua­liai, klau­san­tis kū­no sig­na­lų.

Pa­vyz­džiui, ži­nau, kad dar­žo­vės nau­din­gos svei­ka­tai, to­dėl in­tui­ty­viai ieš­kau bū­dų, kaip jas pa­ruoš­ti ska­niai ir kaip pa­pil­dy­ti jo­mis sa­vo mėgs­ta­mus pa­tie­ka­lus. Ta­čiau ne­val­gau be­sko­nių sa­lo­tų per prie­var­tą vien to­dėl, kad rei­kia. Ly­giai taip pat in­tui­ty­vu veng­ti pie­no pro­duk­tų, jei jie su­ke­lia pil­vo pū­ti­mą ar dis­kom­for­tą. Svar­bu įsi­klau­sy­ti į sa­vo kū­ną. Ta­čiau veng­ti ko­kių nors mais­to pro­duk­tų vien to­dėl, kad tai šiuo me­tu ma­din­ga, nors juos val­gy­da­mas jau­tie­si pui­kiai, – jau ne in­tui­ty­vus, o išo­ri­nių tai­syk­lių dik­tuo­ja­mas pa­si­rin­ki­mas.

Kad kū­nas ga­lė­tų siųs­ti aiš­kius sig­na­lus ir iš­mok­tu­me jais pa­si­ti­kė­ti, daž­nai rei­ka­lin­ga tam tik­ra struk­tū­ra, pa­vyz­džiui, re­gu­lia­riai val­gy­ti, rink­tis mais­tin­gus pa­tie­ka­lus, o ne chao­sas mai­ti­nan­tis.

In­tui­ty­vus val­gy­mas pa­si­žy­mi ke­liais es­mi­niais ypa­tu­mais. Pir­miau­sia – mais­tas ne­skirs­to­mas į ge­rą ar blo­gą, svei­ką ar ne­svei­ką. Vi­si pro­duk­tai leis­ti­ni, nes mais­to po­vei­kis svei­ka­tai iš es­mės pri­klau­so ne nuo pa­ties pro­duk­to, bet nuo jo kie­kio ir in­di­vi­dua­laus žmo­gaus. Juk ne­bū­tų svei­ka vi­są sa­vai­tę mai­tin­tis vien bro­ko­liais – il­gai­niui pri­trūk­tų mais­ti­nių me­džia­gų. Ly­giai taip pat ne­bus svei­ka mai­tin­tis tik šo­ko­la­du. Žmo­gui, ser­gan­čiam ref­liuk­su, po­mi­do­rai ga­li su­kel­ti ne­ma­lo­nių simp­to­mų, ta­čiau tai ne­reiš­kia, kad val­gy­ti po­mi­do­rus ne­svei­ka vi­siems. Net ir kal­bant apie che­mi­nius mais­to prie­dus – jei ret­sy­kiais pa­ra­gau­si­me pro­duk­to, ku­ria­me jų yra, grei­čiau­siai bus ma­žiau ža­los, nei nuo­lat jau­si­me įtam­pą ir bai­mę, kad tik ne­su­val­gy­tu­me ko nors, kas nė­ra to­bu­las mais­tas. In­tui­ty­viai val­gy­ti – tai vi­sa­da ma­ty­ti pla­tes­nį vaiz­dą.

La­bai svar­bu at­pa­žin­ti emo­ci­nį val­gy­mą. Daž­nai val­go­me ne dėl fi­zi­nio al­kio, o dėl emo­ci­nių prie­žas­čių ar­ba iš įpro­čio ap­do­va­no­ti sa­ve ska­nės­tais. Dau­ge­liui emo­ci­nis val­gy­mas yra vie­na pa­grin­di­nių kliū­čių kei­čiant mi­ty­bos įpro­čius, to­dėl in­tui­ty­vus val­gy­mas kvie­čia tai su­pras­ti ir ieš­ko­ti ki­tų bū­dų pa­si­rū­pin­ti sa­vi­mi ir sa­vo tik­rai­siais po­rei­kiais.

Ko ge­ro, svar­biau­sia – val­go­me ne tam, kad pa­siek­tu­me konk­re­tų skai­čių žiū­rė­da­mi į svars­tyk­lių skai­čius. Val­go­me, kad tu­rė­tu­me ener­gi­jos, bū­tų svei­ka oda, gra­žūs plau­kai, re­gu­lia­rus menst­rua­ci­nis cik­las, stip­res­nė imu­ni­nė sis­te­ma ir už­kirs­tu­me ke­lią li­goms. Ki­taip ta­riant, val­go­me dėl sa­vęs ir sa­vo svei­ka­tos, o kū­no svo­ris tam­pa na­tū­ra­liu šio pro­ce­so re­zul­ta­tu, bet ne pa­grin­di­niu tiks­lu.

Kaip tu­rė­tų keis­tis mi­ty­ba, jei žmo­gus no­ri jaus­tis ge­riau ir ne­tek­ti svo­rio sau­giai ir vi­sam lai­kui? Ar eg­zis­tuo­ja ko­kie nors prin­ci­pai, tin­kan­tys vi­siems?

– Svo­rio me­ti­mo te­ma yra kur kas pla­tes­nė nei vien mi­ty­bos ar fi­zi­nio ak­ty­vu­mo klau­si­mas. Ma­no aki­mis, ypač kal­bant apie di­des­nį ant­svo­rį, svar­bu su­pras­ti, kad tai daž­nai tik led­kal­nio vir­šū­nė ir tik­rai ne­ro­do, kad žmo­gui trūks­ta va­lios, jis ap­si­lei­dęs ar ne­su­ge­ba sa­vi­mi pa­si­rū­pin­ti.

Po tuo led­kal­niu ga­li sly­pė­ti la­bai įvai­rių prie­žas­čių: emo­ci­nis val­gy­mas, kai mais­tas tam­pa pa­guo­da ar bū­du tvar­ky­tis su stre­su, ne­ri­mu ir neišsp­ręs­to­mis psi­cho­lo­gi­nė­mis pa­tir­ti­mis, svei­ka­tos su­tri­ki­mai, pa­vyz­džiui, hi­po­ti­ro­zė ar ki­ti hor­mo­ni­niai dis­ba­lan­sai, ku­rie ap­sun­ki­na svo­rio re­gu­lia­vi­mą, fi­nan­si­nės ga­li­my­bės rink­tis mais­tą, taip pat įpro­čiai, su­si­for­ma­vę dar vai­kys­tė­je, ku­riuos pa­keis­ti grei­tai nė­ra pa­pras­ta. To­dėl po­žiū­ris „ma­žiau val­gyk, dau­giau ju­dėk“ daž­nai ne tik ne­pa­de­da, bet ir pa­sle­pia tik­rą­sias svo­rio au­gi­mo prie­žas­tis.

Kal­bant apie sau­gų ir il­ga­lai­kį svo­rio me­ti­mą, la­bai svar­bu ieš­ko­ti prie­žas­čių, ne tik tai­sy­ti pa­da­ri­nius. Kar­tais ta prie­žas­tis ga­li bū­ti la­bai pa­pras­ta, o kai ku­riais at­ve­jais bū­ti­na ne tik keis­ti mi­ty­bos įpro­čius, bet ir rei­ka­lin­gas me­di­ci­ni­nis gy­dy­mas, psi­cho­lo­gi­nė pa­gal­ba ar komp­lek­si­nis spe­cia­lis­tų dar­bas. Tai ne silp­nu­mo ženk­las – prie­šin­gai, tai bran­dus ir at­sa­kin­gas po­žiū­ris į sa­vo svei­ka­tą.

Moks­li­nės gai­rės ro­do, kad daž­niau­siai svei­kas svo­rio me­ti­mas – kai nu­me­ta­ma 0,5–1 pro­c. kū­no svo­rio per sa­vai­tę. Tai lė­tas, bet kur kas tva­res­nis pro­ce­sas, lei­džian­tis iš­sau­go­ti rau­me­nų ma­sę, pa­lai­ky­ti ge­res­nę sa­vi­jau­tą ir su­ma­žin­ti ri­zi­ką, kad svo­ris su­grįš.

Grei­ti re­zul­ta­tai iš pra­džių daž­nai at­ro­do la­bai mo­ty­vuo­jan­tys, tačiau dau­ge­lis il­gą lai­ką die­tų be­si­lai­kiu­sių žmo­nių ge­rai ži­no va­di­na­mą­jį jo jo efek­tą, kai svo­ris krin­ta grei­tai, bet po ku­rio lai­ko grįž­ta, ne­re­tai net di­des­nis, nei bu­vo prieš pra­de­dant lai­ky­tis die­tų. Il­gai­niui tai su­ke­lia ne tik fi­zi­nį, bet ir emo­ci­nį nuo­var­gį.

Sau­gus ir il­ga­lai­kis svo­rio me­ti­mas vi­sų pir­ma rei­ka­lau­ja kant­ry­bės ir nu­si­tei­ki­mo il­gam pro­ce­sui, kai svar­bu ne grei­tis, o ge­bė­ji­mas iš­lai­ky­ti po­ky­čius.

La­bai svar­bu pa­brėž­ti, kad mes­ti svo­rį ne­tu­rė­tų bū­ti kan­čia ar nuo­la­ti­nė sa­vi­kont­ro­lė. Ven­giant kraš­tu­ti­nių, ekst­re­ma­lių die­tų ir ug­dant pa­lai­kan­čius įpro­čius, svo­rio po­ky­tis ga­li tap­ti na­tū­ra­lia iš­da­va, o ne pa­grin­di­niu tiks­lu. Idea­lu, kai džiaugs­mo tei­kia ne tik ga­lu­ti­nis re­zul­ta­tas, bet ir pa­ts pro­ce­sas.

Kar­tais daug pra­smin­giau ste­bė­ti ne skai­čių, ku­rį ro­do svars­tyk­lės, o ki­tus kas­die­ny­bė­je jau­čia­mus po­ky­čius: ar ga­liu leng­viau už­lip­ti laip­tais neuž­dus­da­mas, ar šal­tuo­ju se­zo­nu ser­gu re­čiau, ar be var­go par­si­ne­šu pir­ki­nių iš par­duo­tu­vės, ar mė­ne­si­nės ma­žiau skaus­min­gos. Gal­būt at­ra­dau ju­dė­ji­mo for­mą, ku­ri ta­po ma­lo­niu ho­biu, o gal iš­mo­kau ga­min­ti nau­jų pa­tie­ka­lų, ku­riuos su džiaugs­mu val­go vi­sa šei­ma. To­kie ženk­lai daž­nai daug tiks­liau pa­ro­do, kad kū­nas stip­rė­ja ir svei­ka­ta ge­rė­ja.

Ga­liau­siai, ypač mo­te­rims, ver­ta pa­klaus­ti sa­vęs: ko­dėl aš no­riu mes­ti svo­rį ir ko iš tie­sų ti­kiuo­si? Dau­gy­bė mo­te­rų jau­čia spau­di­mą ati­tik­ti tam tik­rą iš­vaiz­dos stan­dar­tą ar pa­siek­ti konk­re­tų skai­čių žvelg­da­mos į svars­tyk­lių rod­me­nis, net kai jų svo­ris vi­siš­kai nor­ma­lus. To­dėl sa­vo pra­kti­ko­je vi­sa­da pir­me­ny­bę tei­kiu sa­vi­jau­tai: ener­gi­jai, svei­ka­tos ro­dik­liams, nuo­tai­kai, san­ty­kiui su mais­tu ir kū­nu. Svo­ris ga­li keis­tis, bet ge­ra sa­vi­jau­ta yra tik­ra­sis il­ga­lai­kis tiks­las.

Jei rei­kė­tų įvar­dy­ti uni­ver­sa­lius prin­ci­pus, tai bū­tų val­gy­ti ne kuo ma­žiau, bet kuo mais­tin­giau ir ko­ky­biš­kiau, veng­ti kraš­tu­ti­nu­mų tiek mi­ty­bo­je, tiek spor­te, ieš­ko­ti in­di­vi­dua­lių prie­žas­čių ir sa­vi­jau­tą ver­tin­ti la­biau nei svars­tyk­lių rod­me­nis.

Ko­kie daž­niau­si mi­tai apie mi­ty­bą, su ku­riais su­si­du­ria­te pra­k­tiš­kai?

– Vie­nas daž­niau­sių – mi­ty­bos pla­nas sa­vai­me iš es­mės pa­keis žmo­gaus mi­ty­bą. Taip, pla­nas ga­li bū­ti nau­din­gas kaip at­spir­ties taš­kas: jis pa­de­da su­ži­no­ti nau­jų re­cep­tų, su­pras­ti, kaip įtrauk­ti į ra­cio­ną įvai­res­nių pro­duk­tų ar kaip pa­tie­ka­lus pa­da­ry­ti so­tes­nius ir mais­tin­ges­nius. Ta­čiau ky­la klau­si­mas: kiek il­gai rea­lia­me gy­ve­ni­me ga­li­me kas­dien ga­min­ti pa­gal kie­no nors ki­to su­da­ry­tą pla­ną ir re­cep­tus? Ar­ba kuo pa­dės pla­nas, jei mais­tu slo­pi­na­me emo­ci­jas? Ar­ba ką da­ry­ti, kai ne­be­tu­ri­me tiek daug lai­ko ga­min­ti?

Iš pra­kti­kos ma­tau, kad tva­rūs po­ky­čiai at­si­ran­da ne ta­da, kai lai­ko­mės pla­no, o kai įgy­ja­me su­pra­ti­mą ir prie­mo­nių: kaip pa­tiems at­si­rink­ti pro­duk­tus, kaip juos de­rin­ti lėkš­tė­je, kaip pri­si­tai­ky­ti prie sa­vo die­not­var­kės ir pa­si­ti­kė­ti sa­vo spren­di­mais ir sa­vo kū­nu. Ki­taip ta­riant, svar­bu gau­ti ne žu­vį, o meš­ke­rę – ge­bė­ji­mą sa­va­ran­kiš­kai rink­tis ir kur­ti mi­ty­bą il­ga­lai­kė­je per­spek­ty­vo­je.

Asmeninio archyvo nuotr.

Kiek svar­bu, svei­kai mai­ti­nan­tis, re­gu­lia­riai val­gy­ti ir kaip tai su­si­ję su me­ta­bo­liz­mu ir ener­gi­jos ly­giu?

– Re­gu­lia­riai val­gy­da­mi pa­lai­ko­me to­ly­gią ener­gi­ją die­nos me­tu ir su­ma­ži­na­me per­si­val­gy­mo ri­zi­ką. Daž­niau­siai tai trys pa­grin­di­niai val­gy­mai per die­ną, tarp ku­rių ne­tu­rė­tų bū­ti il­ges­nis nei 4–5 va­lan­dų tar­pas. Pri­rei­kus tarp pa­grin­di­nių val­gy­mų ga­li­me ir už­kąs­ti.

Pa­vyz­džiui, įpras­ta dar­bo die­na biu­re ga­lė­tų at­ro­dy­ti taip: pus­ry­čiai na­muo­se prieš dar­bą, pie­tūs – apie 12–13 val., už­kan­dis – apie 16 val. ir va­ka­rie­nė grį­žus na­mo. Toks rit­mas pa­de­da iš­veng­ti si­tua­ci­jų, kai die­nos pa­bai­go­je al­kis tam­pa sun­kiai su­val­do­mas.

Ko­dėl tai svar­bu? Re­gu­lia­riai val­gy­da­mi ne­pe­ralks­ta­me, o tai tie­sio­giai su­si­ję su ge­bė­ji­mu pa­jus­ti so­tu­mą. Dau­ge­liui pa­žįs­ta­mas jaus­mas, kai grį­žus na­mo po dar­bo no­ri­si tie­siog šluo­te iš­šluo­ti šal­dy­tu­vą ir spin­te­les. Daž­niau­siai tai ne va­lios trū­ku­mas, o sig­na­las, kad pe­ral­ko­me: die­ną val­gė­me per ma­žai, ne­pa­kan­ka­mai mais­tin­gai ar­ba nuo pa­sku­ti­nio val­gy­mo praė­jo per daug lai­ko. Re­gu­lia­rus val­gy­mas pa­de­da už­tik­rin­ti, kad kū­nas ne­liks be ener­gi­jos, o jos ly­gis išliks sta­bi­les­nis vi­są die­ną.

Kaž­ka­da gy­va­vo mi­tas, kad kuo daž­niau val­go­me, tuo la­biau grei­tė­ja me­ta­bo­liz­mas. Ta­čiau me­ta­bo­liz­mas pri­klau­so ne nuo val­gy­mo daž­nu­mo, o nuo to, kiek ka­lo­ri­jų iš vi­so gau­na­me per die­ną. Jei or­ga­niz­mas il­gą lai­ką gau­na pa­kan­ka­mai ener­gi­jos (t. y. ka­lo­ri­jų), me­ta­bo­liz­mas vei­kia taip, kaip ir tu­rė­tų. Jei ka­lo­ri­jų nuo­lat per ma­žai, kū­nas pri­si­tai­ko: lė­ti­na ener­gi­jos nau­do­ji­mą ir sten­gia­si kaup­ti at­sar­gas. To­dėl re­gu­lia­riai ir pa­kan­ka­mai val­gy­ti svar­bu ne me­ta­bo­liz­mui grei­tin­ti, o apskritai ge­rai sa­vi­jau­tai, kū­no funk­ci­joms pa­lai­ky­ti ir kad ge­bė­tu­me ge­riau pa­jus­ti so­tu­mą ir ne­per­si­val­gy­ti.

Ką ma­no­te apie bal­ty­mų, ang­lia­van­de­nių ir rie­ba­lų pu­siaus­vy­ros svar­bą die­nos ra­cio­ne?

– Bal­ty­mų, ang­lia­van­de­nių ir rie­ba­lų pu­siaus­vy­ra svar­bi, ta­čiau ji ne­bū­ti­nai tu­ri bū­ti skai­čiuo­ja­ma gra­mais ar ste­bi­ma vi­są die­ną. Ma­no po­žiū­riu, daug pa­pras­čiau ir tva­riau apie tai gal­vo­ti žvel­giant į pa­tie­ka­lą.

Kiek­vie­nas pa­grin­di­nis val­gy­mas tu­rė­tų tu­rė­ti ang­lia­van­de­nių, bal­ty­mų ir rie­ba­lų, o ša­lia tu­ri bū­ti vai­sių ar dar­žo­vių. Vi­si šie kom­po­nen­tai vie­no­dai svar­būs, tie­siog at­lie­ka skir­tin­gas funk­ci­jas: ang­lia­van­de­niai su­tei­kia ener­gi­jos ir mais­ti­nių skai­du­lų, bal­ty­mai pa­de­da jaus­tis so­tes­niems ir yra pa­grin­di­nė sta­ty­bi­nė or­ga­niz­mo ląs­te­lių me­džia­ga, rie­ba­lai pri­si­de­da prie so­tu­mo, mais­ti­nių me­džia­gų įsi­sa­vi­ni­mo ir ly­ti­nių hor­mo­nų ga­my­bos, dar­žo­vės ir vai­siai ap­rū­pi­na skai­du­lo­mis ir an­tiok­si­dan­tais. Kai vie­no iš šių ele­men­tų trūks­ta, daž­niau pa­ti­ria­me grei­tą al­kį, ener­gi­jos svy­ra­vi­mų, o il­gai­niui ga­li pra­dė­ti trūk­ti ir mik­roe­le­men­tų.

Prak­tiš­kai tai ga­li at­ro­dy­ti la­bai pa­pras­tai. Pa­vyz­džiui, avi­ži­nė ko­šė yra ang­lia­van­de­nių šal­ti­nis, ta­čiau pri­dė­jus grai­kiš­ko jo­gur­to ar varš­kės (bal­ty­mų), rie­šu­tų, sėk­lų ar rie­šu­tų svies­to (rie­ba­lų) ir sau­ją uo­gų, net ir šal­dy­tų, tai jau bus ge­ro­kai so­tes­nis ir dau­giau ener­gi­jos or­ga­niz­mui su­tei­kian­tis pa­tie­ka­las. Pa­na­šiai ir sa­lo­tos: vien tik la­pi­nės dar­žo­vės il­gam ne­pa­so­tins, ta­čiau, pri­dė­jus, pa­vyz­džiui, viš­tie­nos ar pu­pe­lių (bal­ty­mų), ang­lia­van­de­nių – duo­nos ar bul­vių ir šiek tiek rie­ba­lų (alie­jaus pa­da­žui, avo­ka­do ar sėk­lų), sa­lo­tos tam­pa vi­sa­ver­čiu, so­čiu valgiu.

Toks po­žiū­ris – nuo­lat sa­vęs pa­klaus­ti, ko pa­tie­ka­le dar trūks­ta ir ko ga­lė­čiau pri­dė­ti – pa­de­da pa­lai­ky­ti sta­bi­les­nį cuk­raus kie­kį krau­jy­je, to­ly­ges­nę ener­gi­ją die­nos me­tu ir so­tu­mo jaus­mą, iš­ven­giant per­tek­li­nio skai­čia­vi­mo ir griež­tų tai­syk­lių.

Ko­kios įta­kos mi­ty­bos įpro­čių kei­ti­mas ga­li tu­rė­ti virš­ki­ni­mo sis­te­mai ir žar­ny­no svei­ka­tai?

– La­bai di­de­lę. Ne vel­tui sa­ko­ma, kad svei­ka­ta pra­si­de­da nuo virš­ki­ni­mo sistemos. Mi­ty­bos spe­cia­lis­tai dar sa­ko, kad esa­me ne to­kie, ką val­go­me, bet ką mū­sų virš­ki­ni­mo sis­te­ma ge­ba įsi­sa­vin­ti.

Kei­čiant mi­ty­bą, daž­niau­siai pir­mie­ji po­ky­čiai pa­jun­ta­mi bū­tent virš­ki­ni­mo pro­ce­se: kei­čia­si tuš­ti­ni­mo­si re­gu­lia­ru­mas, pil­vo pū­ti­mas, sun­ku­mo / ap­snū­di­mo jaus­mas po val­gio. Pa­vyz­džiui, žmo­nės daž­nai pa­ste­bi, kad, pra­dė­jus val­gy­ti dau­giau dar­žo­vių, skai­du­lų tu­rin­čio mais­to ir ma­žiau itin per­dirb­tų pro­duk­tų, žar­ny­nas ima dirb­ti re­gu­lia­riau, o po val­gio jau­čia­mas ma­žes­nis sun­ku­mas.

Vis dau­giau kal­ba­ma apie žar­ny­no bak­te­ri­jas, ku­rios da­ro įta­ką ne tik virš­ki­ni­mui, bet ir imu­ni­te­tui, nuo­tai­kai, net po­trau­kiui prie mais­to. Įdo­mu, kad šios bak­te­ri­jos ga­na grei­tai rea­guo­ja į mi­ty­bos po­ky­čius: pa­kei­tus ra­cio­ną, pa­vyz­džiui, įtrau­kus dau­giau skai­du­lų ar įvai­res­nių dar­žo­vių, po­ky­čiai žar­ny­ne ga­li pra­si­dė­ti jau per ke­lias die­nas.

Kai mi­ty­ba tam­pa re­gu­lia­ri, pa­kan­ka­ma ir įvai­res­nė, pa­ge­rė­ja virš­ki­ni­mas, so­tu­mo jaus­mas tam­pa sta­bi­les­nis, o kū­no sig­na­lai – aiš­kes­ni. Dau­ge­lis pa­ste­bi, kad na­tū­ra­liai ma­žė­ja po­trau­kis prie sal­du­my­nų ar traš­ku­čių, no­ri­si mais­tin­gų pa­tie­ka­lų.

Asmeninio archyvo nuotr.

Ar pa­va­sa­ris – tin­ka­mas lai­kas su­si­rū­pin­ti sa­vi­jau­ta ir keis­ti mi­ty­bos prin­ci­pus?

– Ma­nau, kad pa­va­sa­ris dau­ge­liui na­tū­ra­liai tam­pa po­ky­čių lai­ku. Kar­tu su gam­ta pa­ma­žu pa­bun­da­me ir pa­tys – dau­giau sau­lės, švie­sos, to­dėl daž­nai tu­ri­me dau­giau ener­gi­jos, leng­viau ky­la no­ras pra­dė­ti ką nors nau­jo. Tad pa­va­sa­ris tik­rai ga­li bū­ti pui­kus lai­kas per­žiū­rė­ti sa­vo mi­ty­bos įpro­čius.

Kar­tu no­rė­čiau pa­lin­kė­ti ne­pa­si­duo­ti spau­di­mui iki va­sa­ros pa­siek­ti, kad kū­nas bū­tų to­bu­las. To­kia mo­ty­va­ci­ja daž­nai nė­ra tik­ras rū­pi­ni­ma­sis sa­vi­mi, o tik pri­ver­čia sa­ve kri­ti­kuo­ti ir priim­ti griež­tus, bet trum­pa­lai­kius spren­di­mus.

Po­ky­čių tu­rė­tų bū­ti ima­ma­si ne dėl ki­tų žvilgs­nių ar įver­ti­ni­mo, o dėl sa­vęs: ge­res­nės sa­vi­jau­tos, dau­giau ener­gi­jos ir stip­res­nio ry­šio su sa­vo kū­nu. To­kie po­ky­čiai daž­niau­siai lė­tes­ni, bet iš­lie­ka ir su­tei­kia dau­giau vi­di­nio džiaugs­mo.

Patarimai neturintiems daug laiko gaminti

Asmeninio archyvo nuotr.

Pir­miau­sia siū­ly­čiau pa­gal­vo­ti apie pla­na­vi­mą ir tai, ką pa­ti va­di­nu pa­ruoš­tu­kais. Net ne­di­de­lis pa­si­ruo­ši­mas iš anks­to ga­li la­bai pa­leng­vin­ti kas­die­ny­bę.

Vie­nas pa­pras­čiau­sių žings­nių – su­si­pirk­ti mais­tą sa­vai­tei ir su­pla­nuo­ti pa­tie­ka­lus, ku­riuos iš tų pir­ki­nių bus ga­li­ma pa­ga­min­ti. Tai pa­de­da su­tau­py­ti ne tik lai­ko, bet ir spren­di­mų ener­gi­jos, nes ne­be­rei­kia kas­dien gal­vo­ti, ką ga­min­ti.

Pa­ruoš­tu­kai – ne­bū­ti­nai iš anks­to pa­ga­min­ti pa­tie­ka­lai. Tai ga­li bū­ti la­bai pa­pras­ti da­ly­kai. Pa­vyz­džiui, dar­žo­ves ga­li­ma nu­plau­ti, nu­lup­ti, su­pjaus­ty­ti ir taip pa­ruoš­tas lai­ky­ti šal­dy­tu­ve. Ver­ta iš anks­to iš­si­vir­ti kruo­pų – ry­žiai, bo­li­vi­nės ba­lan­dos ar gri­kiai šal­dy­tu­ve pui­kiai lai­ko­si ke­lias die­nas ir ga­li bū­ti nau­do­ja­mi įvai­riems pa­tie­ka­lams.

Pui­kiai pa­si­tei­si­na iš anks­to pa­ruoš­ti bal­ty­mų šal­ti­niai. Pa­vyz­džiui, kep­ta viš­tie­na ga­li bū­ti nau­do­ja­ma sa­lo­toms, su­muš­ti­niams ar troš­ki­niams ir tai trun­ka ke­lias mi­nu­tes. Ne­rei­kė­tų veng­ti šal­dy­tų dar­žo­vių, vai­sių ar uo­gų – šie pro­duk­tai to­kie pat mais­tin­gi, o jų ne­rei­kia skus­ti, pjaus­ty­ti. La­bai gelbs­ti kon­ser­vuo­ti pro­duk­tai: pu­pe­lės, avin­žir­niai, tu­nai ar sar­di­nės – daž­nai pa­kan­ka juos per­plau­ti ar tie­siog ati­da­ry­ti skar­di­nę.

Po sun­kios dar­bo die­nos, kai nė­ra nei lai­ko, nei jė­gų, svar­bu sau leis­ti pa­si­rink­ti ne idea­lų, o ge­riau­sią įma­no­mą spren­di­mą tuo me­tu. Net ir šal­dy­ti kol­dū­nai, pa­pil­dy­ti po­rci­ja šal­dy­tų dar­žo­vių, yra ge­res­nis va­rian­tas, nei ne­val­gy­ti vi­sai, už­kan­džiau­ti, ar jaus­tis blo­gai dėl ne­pa­kan­ka­mai svei­ko pa­si­rin­ki­mo. Mi­ty­bos ge­ri­ni­mas pra­si­de­da ne nuo to­bu­ly­bės, o nuo klau­si­mo: ką šian­dien ga­liu pa­da­ry­ti ge­riau­sio sa­vo są­ly­go­mis?

B. Určinskė apie dietas

Į įvairias dietas žiūriu ga­na kri­tiš­kai ir sa­vo klien­tams spe­ci­fi­nių die­tų pa­pras­tai ne­re­ko­men­duo­ju. Ma­no po­žiū­riu, mi­ty­ba tu­rė­tų bū­ti skir­ta gy­ve­ni­mui, o ne trum­pam lai­ko­tar­piui, o dau­ge­lis po­pu­lia­rių die­tų yra to­kios, ku­rių il­ga­lai­kė­je per­spek­ty­vo­je lai­ky­tis la­bai su­dė­tin­ga ar­ba net neį­ma­no­ma.

Svar­bu su­vok­ti, kad nė­ra vie­nos ste­buk­lin­gos die­tos, tin­kan­čios kiek­vie­nam žmo­gui, nors so­cia­li­nė­je erd­vė­je to­kia ži­nu­tė daž­nai kar­to­ja­ma. Pa­vyz­džiui, ke­to die­ta me­di­ci­no­je tai­ko­ma la­bai spe­ci­fi­niais at­ve­jais – vais­tams ne­pa­si­duo­dan­čiai epi­lep­si­jai gy­dy­ti, o šiuo me­tu ji taip pat ti­ria­ma psi­chiat­ri­jo­je, kaip ga­li­ma prie­mo­nė ser­gant tam tik­rais su­tri­ki­mais, pa­vyz­džiui, bi­po­li­niu. Ta­čiau to­kiais at­ve­jais ji tai­ko­ma tik pri­žiū­rint spe­cia­lis­tams, nuo­lat ver­ti­nant nau­dą, ri­zi­kas ir in­di­vi­dua­lią žmo­gaus reak­ci­ją. To­dėl man la­bai liūd­na, kai ke­to die­ta pa­tei­kia­ma kaip bū­das nu­mes­ti svo­rio, ypač ži­nant, kad pra­kti­ko­je su­si­du­ria­ma su žmo­nė­mis, pa­ty­ru­siais la­bai ne­ma­lo­nių ar net ža­lin­gų jos pa­da­ri­nių.

Vi­dur­že­mio jū­ros die­ta iš tie­sų moks­liš­kai pri­pa­žįs­ta­ma kaip vie­na pa­lan­kiau­sių svei­ka­tai. Ta­čiau daž­nai pa­mirš­ta­ma, kad tai nė­ra tik konk­re­tus pro­duk­tų są­ra­šas ar griež­tos pro­por­ci­jos. Vi­dur­že­mio jū­ros mi­ty­bos mo­de­lis api­ma ir gy­ve­ni­mo bū­dą: daug na­tū­ra­laus ju­dė­ji­mo, sau­lės, poil­sio, val­gy­mų kar­tu, kai mais­tas tam­pa so­cia­li­niu ri­tua­lu su šei­ma ir drau­gais, o ne grei­tu už­kan­džia­vi­mu prie kom­piu­te­rio. Be šio kon­teks­to, vien ko­pi­juo­da­mi pro­duk­tus, ne­bū­ti­nai pa­siek­si­me tą pa­tį efek­tą.

Kal­bė­da­ma apie in­di­vi­dua­lius po­rei­kius, tu­riu ome­ny­je tai, kad skir­tin­gi žmo­nės į tą pa­tį mais­tą rea­guo­ja la­bai skir­tin­gai. Pa­vyz­džiui, ser­gant au­toi­mu­ni­nė­mis li­go­mis daž­nai pa­si­tai­ko, kai ne­to­le­ruo­ja­mas gli­ti­mas ar pie­no pro­duk­tai, ta­čiau vie­nam žmo­gui ne­tiks ir gli­ti­mas, ir pie­nas, ki­tam – gal­būt tik kvie­čiai. Yra bū­dų šiuos ne­to­le­ra­vi­mus at­pa­žin­ti, ta­čiau tai vi­sa­da in­di­vi­dua­lus pro­ce­sas. Žmo­gui, tu­rin­čiam val­gy­mo su­tri­ki­mų, svar­biau­sias tiks­las ga­li bū­ti ap­skri­tai at­kur­ti val­gy­mą, o ne svars­ty­ti apie at­ski­rų pro­duk­tų tin­ka­mu­mą. Ki­tas pa­vyz­dys – mo­ters me­no­pau­zės lai­ko­tar­piu mi­ty­bos po­rei­kiai bus vi­siš­kai ki­to­kie nei paaug­lės.

Man pra­kti­ko­je svar­biau­sia – ne eti­ke­tė ar die­ta, o ge­bė­ji­mas ras­ti žmo­gui tin­ka­mą, il­ga­lai­kį ir rea­liai įgy­ven­di­na­mą spren­di­mą.

Šiame straipsnyje:
Sveikata
žurnalas Sveikata
dieta
savijauta
klausytis savęs
Birutė Určinskė
in­tui­ty­vus valgymas

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