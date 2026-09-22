Nuo insulino pompų iki deguonies aparatų: ką kompensuoja ligonių kasa

Gydantis namuose pacientams gali būti nuomojami deguonies ir dirbtinės plaučių ventiliacijos aparatai, paprastosios ar išmaniosios insulino pompos, infuzinės skausmo malšinimo ir enterinio maitinimo pompos bei miego apnėjos aparatai.
„Kiekvieno paciento poreikis konkrečiai medicinos priemonei vertinamas individualiai, atsižvelgiant į jo sveikatos būklę ir medicinines indikacijas. Sprendimą dėl priemonės skyrimo priima gydymo įstaigos gydytojų konsiliumas, kuriame, atsižvelgiant į paciento būklę ir reikalingą priemonę, dalyvauja atitinkamos srities gydytojas“, – pabrėžė Valstybinės ligonių kasos Medicinos priemonių kompensavimo skyriaus vedėjas Giedrius Baranauskas.
Medicinos priemonę pacientas gali išsinuomoti su Valstybine ligonių kasa (VLK) sutartį sudariusioje įmonėje, kuri taip pat užtikrina jos priežiūrą ir garantinį aptarnavimą. Šios įmonės pacientams medicinos priemones turi išduoti netaikydamos priemokų už jų technologines savybes.
Medicinos priemonių nuomos išlaidos 100 proc. kompensuojamos Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšomis.
Tarp kompensuojamų medicinos priemonių nuomos paslaugų išsiskiria insulino pompos – jų nuomai tenka didžiausia medicinos priemonių nuomai skiriamų fondo lėšų dalis, jomis naudojasi daugiausia pacientų. Per ketverius metus tokių pacientų skaičius išaugo daugiau kaip penkis kartus – nuo 298 iki beveik 1,6 tūkst.
Gydymas insulino pompa – tai nuolatinis insulino tiekimas po oda, užtikrinantis organizmui reikalingą insulino kiekį visą parą. Fondo lėšomis insulino pompos kompensuojamos apdraustiems I tipo cukriniu diabetu sergantiems vaikams ir suaugusiesiems, taip pat nėščiosioms ir planuojančioms pastoti moterims bei pacientams, laukiantiems kasos salelių transplantacijos ir po jos.
Ne vienerius metus ligonių kasa kompensuoja deguonies ir dirbtinės plaučių ventiliacijos aparatų nuomos išlaidas. Šiuo metu deguonies aparatus naudoja daugiau kaip 900, o dirbtinės plaučių ventiliacijos aparatus – daugiau kaip 1,1 tūkst. pacientų.
Deguonies aparatai skiriami pacientams, kuriems dėl lėtinio kvėpavimo nepakankamumo reikia gydymo deguonimi, o dirbtinės plaučių ventiliacijos aparatai – kai dėl sveikatos būklės reikia dirbtinės plaučių ventiliacijos.
Prieš porą metų pacientams, kurie dėl ligos ar traumos negali maitintis įprastai ir yra maitinami per specialų zondą ar stomą, pradėtos nuomoti enterinio maitinimo pompos. Jos padeda užtikrinti tolygų ir kontroliuojamą paciento maitinimą.
Onkologiniams pacientams, kuriems pasireiškia stiprus ar nepakeliamas lėtinis skausmas, kurio nepavyksta tinkamai kontroliuoti kitais stipriais vaistais, gali būti kompensuojama skausmo pompos nuoma.
Nuo šių metų liepos pabaigos pacientams, sergantiems vidutinio sunkumo arba sunkia miego apnėjos forma, gali būti skiriami CPAP arba auto-CPAP aparatai. Jie padeda palaikyti kvėpavimo takus atvirus miego metu ir išvengti kvėpavimo sustojimų.
Miego apnėjos aparatai gali būti skiriami gydymo įstaigose, turinčiose galimybę atlikti polisomnografijos tyrimą ir patvirtinti miego apnėjos diagnozę.
Valstybinės ligonių kasos duomenimis, kompensuojamų medicinos priemonių nuomos poreikis kasmet didėja. Pavyzdžiui, 2022-aisiais medicinos priemones nuomojosi apie tūkstantis pacientų, o šiuo metu tokių pacientų yra beveik keturis kartus daugiau – per 3,6 tūkstančio.
Per pirmąjį šių metų pusmetį medicinos priemonių nuomai panaudota apie 6 mln. eurų fondo lėšų. Šiais metais jų nuomai numatyta apie 10,4 mln. eurų.
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