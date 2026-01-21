Nuo šiol žindančioms mamoms – svarbi naujovė

Margiris – jau trečias vaikas Eglės šeimoje. Jį moteris pasigimdė visai neseniai, tuoj bus para laiko. Pirmuosius vaikus moteris žindė natūraliai, tačiau neslepia – motinystėje ne viskas taip lengva ir romantiška.
„Buvo pakankamai sudėtinga – su pirmu vaiku pasidaviau, nuo pusės metų valgė mišinėlius, su antru taip pat pasidaviau po keturių mėnesių“, – atviravo Eglė.
Dabar žindymui ir mamoms bus skiriama dar daugiau dėmesio – informacijos nebereikės ieškoti socialiniuose tinkluose ar forumuose, taip pat nereikės kreiptis į privačius, mokamus konsultantus.
Santaros klinikų Akušerijos ir ginekologijos centre atidaromas žindymo konsultacijų kabinetas.
„Reikia pasidžiaugti, kad atėjo mada, jog žindyti – tikrai gerai. Ilgą laiką buvo požiūris: nieko tokio, užaugs ir su mišinukais“, – sakė Moterų ir kūdikių sveikatos klinikinės grupės vadovė Diana Ramašauskaitė.
Medikai pastebi, kad pastaruoju metu beveik nebeliko atvejų, kai moterys atsisako žindyti dėl krūtinės grožio.
„Šitoje vietoje problemų mažiau, nes yra plastikos chirurgai“, – teigė D. Ramašauskaitė.
Vis dėlto daliai mamų žindymas nėra savaiminis ir lengvas procesas.
„Dažnai pasitaiko netaisyklingas spenelio apžiojimas, kartais būna naujagimio liežuvio pasaitėlis – tokia anatomijos ypatybė, kuri trukdo taisyklingam apžiojimui“, – aiškino Moterų ir kūdikių sveikatos klinikinės grupės slaugos vadovė Liudmila Tereško.
Kūdikio maitinimą neretai lydi skausmai, taip pat pieno gali būti per mažai arba visai nebūti.
„Tai gali lemti tiek fiziologiniai, tiek psichologiniai momentai“, – pažymėjo L. Tereško.
Visas reportažas – LNK vaizdo įraše:
„Kabinete vyks ir praktinės, ir teorinės konsultacijos. Atvyks moterys, jau išsirašiusios iš stacionaro, kurios gal namuose susiduria su žindymo iššūkiais, sunkumais. Kartais gali būti kokie nors sudėtingesni sunkumai, kai sprendžiame ligas. Bet gali būti ir tiesiog pasimokymas“, – pasakojo Santaros klinikų žindymo konsultantė Ieva Girdvainienė.
Dažniausiai su sunkumais susiduria pirmą kartą pagimdžiusios moterys bei tos, kurios gimdymo metu patyrė neigiamą patirtį.
„Jei moteris susiduria su karščiavimu, kraujavimu, krūties paraudimu ar stipriais skausmais – bet kokiu atveju turi kreiptis į prižiūrintį gydytoją ar į ligoninės priėmimo skyrių. Šios būklės nepriskiriamos prie žindymo sunkumų, jos priskiriamos skubioms moters sveikatos būklėms“, – pabrėžė Santaros klinikų akušerijos skyriaus vedėja Virginija Paliulytė.
Tokie atvejai – reti, tačiau pasitaiko ir gyvybei pavojingų situacijų.
„1–2 procentus bet kuriai pagimdžiusiai moteriai“, – nurodė V. Paliulytė.
Žindymo kabinete specialistai taip pat konsultuos, kaip nutraukti žindymą. Pasak gydytojų, tai aktualu moterims karjeristėms, pavyzdžiui, balerinoms, vykstančioms į gastroles. Žindymą iki šiol lydi ir įvairūs mitai, kartais vis dar remiamasi liaudies medicina.
„Kartais dar tenka išgirsti, kad daromi kompresai iš kopūstų lapų“, – pasakojo Santaros klinikų direktorė medicinai Donata Ringaitienė.
„Dar svarbu ir mityba – kartais sakoma, kad to ar ano negalima valgyti, ir moteriai lieka tik kruopos bei vanduo“, – teigė D. Ramašauskaitė.
„Akcentai neturėtų būti dedami į griežtus mitybos ribojimus – viskas galima saikingai, normaliai, maitinančiai mamai“, – pabrėžė D. Ringaitienė.
Klausimų kyla ir dėl pašalinių veiklų žindymo metu, pavyzdžiui, naudojimosi mobiliaisiais telefonais.
„Mamos šiandien aktyvios – negalime jų teisti. Jei turiu minutę padirbėti, ar tikrai reikia smerkti?“ – svarstė I. Girdvainienė.
Moterims konsultacijos bus nemokamos. Prioritetas bus teikiamas mamoms, gimdžiusioms Santaros klinikose, tačiau bus priimamos moterys iš visos Lietuvos – tik tam reikės gydytojo siuntimo.
Naujausi komentarai