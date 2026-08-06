Nuolat nerimaujate dėl pinigų? Tai gali spartinti smegenų senėjimą

Tyrėjų teigimu, svarbiausias buvo ne vienkartinis finansinis nuosmukis, o ilgą laiką besikaupiantys sunkumai. Tai leidžia manyti, kad užsitęsusi finansinė įtampa gali palikti ilgalaikių pėdsakų žmogaus pažintinėms funkcijoms ir smegenų būklei.
Žmones stebėjo nuo gimimo
Tyrimo, paskelbto žurnale, „Innovation in Aging“, mokslininkai analizavo 1946 m. Didžiojoje Britanijoje gimusių žmonių kohortos duomenis. Tai vienas ilgiausiai pasaulyje vykdomų tęstinių tyrimų, kurio dalyviai buvo stebimi nuo vaikystės iki vyresnio amžiaus.
Į pagrindinę analizę įtraukti 2759 žmonės. Jų šeimos pajamos buvo vertinamos sulaukus 26, 43 ir 53 metų, o informacija apie finansinius sunkumus, pavyzdžiui, problemas apmokant sąskaitas ar patenkinant pagrindinius namų ūkio poreikius, rinkta dalyviams būnant 36, 43 ir 53 metų.
Tyrėjai vertino, ar žmogus finansinių sunkumų nepatyrė, su jais susidūrė tik retkarčiais, ar juos patyrė nuolat. Maždaug 16 proc. dalyvių ne kartą priklausė mažiausias pajamas gaunančių namų ūkių grupei, o apie 12 proc. nuolat nurodė patiriantys finansinių sunkumų.
Dalyvių pažintinės funkcijos buvo tikrinamos sulaukus 53, 63 ir 69 metų. Jie atliko žodinės atminties testą, kuriame turėjo prisiminti pateiktus žodžius, ir užduotį, vertinančią informacijos apdorojimo greitį.
Prasčiau veikė atmintis ir informacijos apdorojimas
Tyrimas parodė, kad dažnesnis mažų pajamų ir finansinių sunkumų patyrimas buvo susijęs su prastesne žodine atmintimi bei lėtesniu informacijos apdorojimu sulaukus 53 metų. Ryšys išliko ir įvertinus vaikystės pažintinius gebėjimus, išsilavinimą, lytį, ankstyvus nerimo bei depresijos simptomus ir šeimos socialines aplinkybes.
Žmonių, kurie finansinius sunkumus patyrė nuolat, atminties rodikliai vėlesniais metais mažėjo lėčiau. Vis dėlto tyrėjai pabrėžia, kad tai neturėtų būti laikoma teigiamu rezultatu: šių dalyvių atminties rodikliai jau tyrimo pradžioje buvo žemesni, todėl jiems liko mažiau galimybių tolesniam nuosmukiui.
Pasak mokslininkų, ankstesniuose tyrimuose finansinė padėtis dažniausiai būdavo vertinama tik vienu konkrečiu gyvenimo momentu. Naujas darbas leido pažvelgti į kelis dešimtmečius ir parodė, kad smegenų sveikatai ypač svarbus gali būti sunkumų kaupimasis per visą suaugusiojo gyvenimą.
Pokyčių aptiko ir smegenų nuotraukose
Daliai tyrimo dalyvių, sulaukusių maždaug 69–71 metų, buvo atlikti išsamūs smegenų tyrimai. Nuolat mažas šeimos pajamas gavusių žmonių smegenyse nustatytas didesnis skilvelių tūris. Smegenų skilveliai – tai skysčio pripildytos ertmės, kurių padidėjimas gali būti siejamas su smegenų audinio nykimu.
Vertinant bendrą dalyvių grupę, per maždaug 2,4 metų trukusį papildomą stebėjimą nebuvo nustatyta aiškaus ryšio tarp finansinių sunkumų ir spartesnio smegenų tūrio mažėjimo. Tačiau išryškėjo kelios pažeidžiamesnės grupės.
Stipresni smegenų atrofijos požymiai nustatyti vyrams, ilgai patyrusiems finansinių sunkumų. Žmonėms, užaugusiems prastesnėmis socialinėmis ir ekonominėmis sąlygomis, suaugus patirtas pinigų stygius buvo stipriau susijęs su hipokampo – atminčiai svarbios smegenų srities – mažėjimu.
Didesnis pažeidžiamumas taip pat pastebėtas tarp APOE-ε4 geno varianto, siejamo su didesne Alzheimerio ligos rizika, nešiotojų. Kai šie žmonės ilgą laiką patyrė finansinių sunkumų, jiems nustatytas ryškesnis smegenų tūrio mažėjimas ir didesnis su Alzheimerio liga siejamo amiloido baltymo kaupimasis.
Skurdas – ne vien socialinė problema
Tyrimas neįrodo, kad finansiniai sunkumai tiesiogiai sukelia demenciją. Tai stebėjimo tyrimas, todėl nustatyti ryšiai gali būti veikiami ir kitų gyvenimo aplinkybių. Be to, smegenų tyrimai buvo atlikti tik daliai pradinės kohortos dalyvių.
Vis dėlto tyrimo autoriai mano, kad ilgalaikis skurdas ir finansinis nesaugumas turėtų būti vertinami kaip galimi smegenų sveikatos rizikos veiksniai. Jų teigimu, pagalba darbingo amžiaus žmonėms, susiduriantiems su užsitęsusiais finansiniais sunkumais, ateityje galėtų prisidėti prie pažintinių funkcijų silpnėjimo ir dalies demencijos atvejų prevencijos.
Rezultatai taip pat primena, kad pinigų stygius veikia ne tik tai, ką žmogus gali įsigyti konkrečiu metu. Dešimtmečius trunkantis nesaugumas, stresas ir ribotos galimybės pasirūpinti savo sveikata gali kauptis, o jų pasekmės išryškėti tik sulaukus vidutinio ar vyresnio amžiaus.
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