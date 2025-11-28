Nustebsite: atskleidė tikslų amžių, kada turėtumėte visiškai atsisakyti alaus

Nesvarbu, ar keliame taurę draugo pasiekimui pažymėti, ar atsipalaiduojame po sunkios savaitės – daugeliui iš mūsų tai įprastas malonumas. Ir turbūt gerai žinome, kad šis įprotis sveikatai naudos neatneša, ypač jei keli bokalai neretai virsta visos nakties vakarėliu.
Tačiau ar žinojote, kad egzistuoja amžius, kai rekomenduojama alkoholio atsisakyti visam laikui?
Tokį patarimą savo 2021 m. knygoje „The Complete Guide to Memory: The Science of Strengthening Your Mind“ pateikia amerikiečių neurologas dr. Richardas Restakas. Joje nagrinėjama, kaip veikia mūsų atmintis.
Knygoje jis aptaria alkoholio poveikį smegenų veiklai ir atminčiai, aiškindamas, kad gerti vyresniame amžiuje – itin prastas sprendimas, nes alkoholis keičia neuronų (nervinių ląstelių) veiklą.
„Alkoholis yra labai, labai silpnas neurotoksinas – jis nėra geras nervų ląstelėms“, – rašo jis ir priduria, kad nuo 65 metų žmogaus smegenyse neuronų jau būna mažiau nei anksčiau.
„Gyvenimo etape, kai neuronų išsaugojimas yra kritiškai svarbus, būtina visiškai atsisakyti alkoholio“, – rašo neurologas.
Nors manoma, kad senstant smegenys sparčiai netenka nervinių ląstelių, nauji tyrimai rodo, jog viso gyvenimo eigoje netenkama tik „2–4 procentų“ neuronų. Vis dėlto smegenų apsauga senstant išlieka būtina.
Dr. Restako teigimu, žmonės turėtų pradėti ženkliai mažinti alkoholio vartojimą apie 65-uosius metus, o tikslas – visiškai jo atsisakyti sulaukus 70 metų.
„Tvirtai siūlau: jei jums 65-eri ar daugiau, visiškai ir visam laikui pašalinkite alkoholį iš savo mitybos“, – ragina jis.
Galbūt pagalvojote: „Aš jau vyresnis – ką blogo gali padaryti pora alaus?“ Pasak specialisto, žalos gali būti ypač daug.
Vienas pagrindinių dr. Restako argumentų – sumažinti demencijos riziką.
Tai patvirtina ir „Alzheimer’s Society“ duomenys, rodantys, kad gausiai vartojantys alkoholį žmonės turi gerokai didesnę tikimybę susirgti šia liga.
Be to, dr. Restakas pabrėžia padidėjusią riziką parkristi būnant apsvaigus – o vyresniems žmonėms tokie kritimai neretai baigiasi rimtomis traumomis ar net mirtimi.
Naujausi komentarai