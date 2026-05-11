 NVSC: baigiasi gripo sezonas

2026-05-11 16:29
ELTOS inf.

Įsibėgėjus paskutiniam pavasario mėnesiui Nacionalinis visuomenės sveikatos centras (NVSC) praneša apie gripo sezono pabaigą. Skelbiama, jog pastarąją savaitę bendras sergamumo gripu, ūminėmis viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis (ŪVKTI) ir COVID-19 liga buvo mažesnis nei pernai tuo pačiu metu, o mirties nuo gripo ar COVID-19 atvejų nefiksuota.

„Lietuvoje 19-ąją metų savaitę (gegužės 4–10 d.) bendras sergamumo gripu, ŪVKTI ir COVID-19 liga (…) rodiklis nežymiai padidėjo ir siekė 575,9 atvejo 100 tūkst. gyventojų (18-ąją savaitę buvo 542,7 atvejo 100 tūkst. gyventojų). Praėjusį sezoną tuo pačiu metu bendras sergamumo rodiklis siekė 729,9 atvejo 100 tūkst. gyventojų“, – teigiama pranešime.

„Praėjusią savaitę (19-ąją metų savaitę) Lietuvoje dėl gripo į ligoninę buvo paguldytas 1 asmuo, dėl COVID-19 ligos – 3. Dėl šių ligų nė vienas asmuo nebuvo gydomas intensyviosios terapijos skyriuose. Mirties nei nuo gripo, nei nuo COVID-19 ligos atvejų neužregistruota“, – nurodo centras.

Skelbiama, jog mažiausias sergamumas praėjusią savaitę užregistruotas Panevėžio apskrityje, didžiausias – Vilniaus apskrityje. Epideminis sergamumo lygis nebuvo fiksuojamas jokioje savivaldybėje.

NVSC duomenimis, iš viso šį sezoną nuo gripo mirė 86 asmenys, nuo COVID-19 ligos – 47.

