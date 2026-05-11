NVSC: baigiasi gripo sezonas

„Lietuvoje 19-ąją metų savaitę (gegužės 4–10 d.) bendras sergamumo gripu, ŪVKTI ir COVID-19 liga (…) rodiklis nežymiai padidėjo ir siekė 575,9 atvejo 100 tūkst. gyventojų (18-ąją savaitę buvo 542,7 atvejo 100 tūkst. gyventojų). Praėjusį sezoną tuo pačiu metu bendras sergamumo rodiklis siekė 729,9 atvejo 100 tūkst. gyventojų“, – teigiama pranešime.
„Praėjusią savaitę (19-ąją metų savaitę) Lietuvoje dėl gripo į ligoninę buvo paguldytas 1 asmuo, dėl COVID-19 ligos – 3. Dėl šių ligų nė vienas asmuo nebuvo gydomas intensyviosios terapijos skyriuose. Mirties nei nuo gripo, nei nuo COVID-19 ligos atvejų neužregistruota“, – nurodo centras.
Skelbiama, jog mažiausias sergamumas praėjusią savaitę užregistruotas Panevėžio apskrityje, didžiausias – Vilniaus apskrityje. Epideminis sergamumo lygis nebuvo fiksuojamas jokioje savivaldybėje.
NVSC duomenimis, iš viso šį sezoną nuo gripo mirė 86 asmenys, nuo COVID-19 ligos – 47.
