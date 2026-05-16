NVSC: dėl šaltos žiemos metų pradžioje fiksuojama mažiau erkių platinamų ligų atvejų nei pernai

„Geros žinios – (fiksuojami – ELTA) mažesni skaičiai. Dabar mes turime (duomenis – ELTA) už tris mėnesius – sausį, vasarį ir kovą (…), bet palyginus su praėjusiais metais, turime tik vieną erkinio encefalito atvejį – ir tas aiškiai yra atėjęs iš praėjusių metų. Praėjusiais metais per tris mėnesius turėjome dešimt atvejų. Bet čia labai lengva paaiškinti – šiais metais turėjome žiemą ir per šiuos mėnesius erkės miegojo, nebuvo jokių šansų užsikrėsti“, – Eltai sakė specialistė.
„Laimo ligos, vėlgi, perpus mažiau nei praėjusiais metais. Šiais metais per tris mėnesius nepilni 500 atvejų, kai praėjusiais metais buvo 1 tūkst. su trupučiu (…). Tai yra natūralu, kadangi viskas sietina su erkių aktyvumu, o prognozuoti, kaip toliau bus – labai sudėtinga, nes, vėlgi, priklauso nuo daug faktorių“, – kalbėjo ji.
Vis dėlto, NVSC atstovės teigimu, norint detaliai įvertinti situaciją, reikėtų sulaukti artėjančios vasaros ir rudens pradžios duomenų, mat būtent šiuo laikotarpiu, pasak M. Žygutienės, užfiksuojama apie 80 proc. visų per metus fiksuojamų erkių platinamų ligų.
„Šiaip jau didžioji dalis visų atvejų registruojama nuo birželio iki spalio mėnesio. Tie atvejai, kaip kada, sudaro 80 ir net daugiau proc. visų tais metais registruotų atvejų“, – sakė specialistė.
M. Žygutienė: džiugina, kad besiskiepijančių gyventojų skaičius nemažėja
Pasak Užkrečiamųjų ligų valdymo skyriaus vyriausiosios specialistės, džiugina ir tai, kad nemažėja nuo erkinio encefalito besiskiepijančių gyventojų skaičius.
„Dėl skiepijimosi – iš vienos pusės, džiugina, kad skaičiai nemažėja. Žmonės grįžta ir antrai, ir trečiai dozei, ir netgi tai palaikomajai dozei į skiepų kabinetus“, – Eltai sakė M. Žygutienė.
„Kitas dalykas – nuo praėjusių metų iki 60 metų išsiplėtė valstybės lėšomis apmokamų skiepų amžiaus grupė. Turime šių metų duomenis – per tris mėnesius sunaudota nepilnai 21 tūkst. dozių. Tai čia ir pirma, ir antra, ir trečia, ir palaikomoji dozė tų, kurie nemokamai skiepijasi. Tų, kurie skiepijasi mokamai – virš 60 tūkst. (…). Nepaisant viso šito, visus vis tiek reikia kviesti skiepytis, nes tik taip galėtume suvaldyti (situaciją – ELTA)“, – pažymėjo NVSC atstovė.
ELTA primena, kad panašiu metu pernai buvo užfiksuota 10 erkinio encefalito atvejų. NVSC duomenimis, šis skaičius buvo dvigubai mažesnis nei tuo pačiu laikotarpiu 2024 m.
