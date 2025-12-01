NVSC: didėja sergamumas gripu

Tuo metu dėl COVID-19 ligos į ligonines buvo paguldyti 27 žmonės, o vienas asmuo mirė.
NVSC duomenimis, praėjusią savaitę bendro sergamumo gripu, ūminėmis viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis (ŪVKTI) ir COVID-19 liga rodiklis buvo didesnis nei ankstesnę savaitę ir siekė 712 atvejo 100 tūkst. gyventojų. Praėjusią savaitę – 587,3 atvejo 100 tūkst. gyventojų.
NVSC praneša, kad sergamumas gripu didėja tarp vaikų – praėjusią savaitę ši amžiaus grupė sudarė daugiau nei 60 proc. visų susirgusiųjų.
Anot centro, Lietuvoje sergamumo gripu rodikliai panašūs į kitų ES šalių – matoma sergamumo didėjimo tendencija, kuri šiemet fiksuojama maždaug trimis savaitėmis anksčiau nei ankstesniais sezonais.
Mažiausias sergamumas ūminėmis viršutinių kvėpavimo takų ligomis buvo Panevėžio apskrityje, didžiausias – Vilniaus apskrityje.
Epideminio sergamumo nesiekė nė viena savivaldybė.
Naujausi komentarai