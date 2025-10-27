NVSC: praėjusią savaitę nuo COVID-19 mirė penki žmonės

Visi asmenys priklausė vyresnių nei 65 metų amžiaus grupei, neskiepyti ir turėjo lėtinių ligų.
Taip pat į ligonines praėjusią savaitę paguldyti keturi sergantieji gripu, mirties atvejų nebuvo užfiksuota.
NVSC duomenimis, praėjusią savaitę bendro sergamumo gripu, ūminėmis viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis (ŪVKTI) ir COVID-19 liga rodiklis buvo kiek mažesnis nei ankstesnę savaitę ir siekė 1039,8 atvejo 100 tūkst. gyventojų. Užpraėjusią savaitę jis siekė 1055,6 atvejo 100 tūkst. gyventojų.
Mažiausias sergamumo rodiklis išliko Telšių apskrityje ir siekė 837,7 atvejo 100 tūkst. gyventojų, o didžiausias nustatytas Vilniaus apskrityje – 1156,8 atvejo 100 tūkst. gyventojų.
Epideminio sergamumo nesiekė nė viena savivaldybė.
