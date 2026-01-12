 NVSC: praėjusią savaitę nuo gripo mirė aštuoni žmonės, nuo COVID-19 – du

NVSC: praėjusią savaitę nuo gripo mirė aštuoni žmonės, nuo COVID-19 – du

2026-01-12 16:00
BNS inf.

Praėjusią savaitę nuo gripo mirė aštuoni žmonės, nuo koronaviruso – du, pirmadienį pranešė Nacionalinis visuomenės sveikatos centras (NVSC).

Liga
Liga / Asociatyvi freepik.com nuotr.

Pasak centro, nuo gripo mirę žmonės priklausė 60–69, 80–89 metų ir vyresnių nei 90 metų amžiaus grupėms, visi turėjo lėtinių ligų ir buvo nepasiskiepiję.

Nuo COVID-19 mirę du asmenys priklausė 40–49 metų ir vyresnių nei 90 metų amžiaus grupėms, abu turėjo lėtinių ligų ir taip pat nebuvo pasiskiepiję.

Kaip teigiama NVSC pranešime, praėjusią savaitę Lietuvoje dėl gripo į ligonines buvo paguldyti 195 asmenys, dėl COVID-19 ligos – 19.

Sausio 5–11 dienomis bendras sergamumo gripu, ūminėmis viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis (ŪVKTI) ir COVID-19 liga rodiklis buvo 892,3 atvejo 100 tūkst. gyventojų. Pirmąją metų savaitę jis buvo šiek tiek mažesnis – 831,1 atvejo 100 tūkst. gyventojų.

Mažiausias sergamumas išliko Panevėžio apskrityje, didžiausias – Vilniaus apskrityje.

Epideminio sergamumo nesiekė nė viena savivaldybė.

NVSC specialistai atkreipia dėmesį, kad didžiausia gripo ir COVID-19 ligos komplikacijų ir mirties rizika kyla rizikos grupių asmenims, ypač vyresniems nei 65 metų ir sergantiems gretutinėmis ligomis.

Šiame straipsnyje:
COVID-19
gripas
liga
mirė
mirtina liga
virusas
sergamumas

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų