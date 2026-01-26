 NVSC: praėjusią savaitę nuo gripo mirė keturi žmonės, nuo COVID-19 – vienas

2026-01-26 17:32
BNS inf.

Praėjusią savaitę nuo gripo mirė keturi žmonės, nuo koronaviruso – vienas, pirmadienį pranešė Nacionalinis visuomenės sveikatos centras (NVSC).

NVSC: praėjusią savaitę nuo gripo mirė keturi žmonės, nuo COVID-19 – vienas / I. Gelūno / BNS nuotr.

Pasak centro, nuo gripo mirę žmonės priklausė 70–79, 80–89 ir vyresnių nei 90 metų amžiaus grupėms, visi turėjo lėtinių ligų ir buvo nepasiskiepiję.

Nuo COVID-19 miręs asmuo priklausė 80–89 metų amžiaus grupei, taip pat turėjo lėtinių ligų, nebuvo pasiskiepijęs.

Kaip teigiama NVSC pranešime, praėjusią savaitę Lietuvoje dėl gripo į ligonines buvo paguldyta 290 žmonių, dėl COVID-19 ligos – 30. Dėl šių ligų 21 asmuo buvo gydomas intensyviosios terapijos skyriuose.

Sausio 19–25 dienomis bendras sergamumo gripu, ūminėmis viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis (ŪVKTI) ir COVID-19 liga rodiklis padidėjo ir siekė 1253,3 atvejo 100 tūkst. gyventojų. Ankstesnę savaitę jis buvo šiek tiek mažesnis – 965,3 atvejo 100 tūkst. gyventojų.

Mažiausias sergamumas registruotas Alytaus ir Panevėžio apskrityse, didžiausias – Šiaulių apskrityje. Epideminį sergamumą pasiekė devynios savivaldybės.

Anot NVSC, sergamumo pakilimas yra būdingas šiam laikotarpiui – didžiausi sergamumo gripu skaičiai dažniausiai registruojami sausio–vasario mėnesiais.

