NVSC: praėjusią savaitę nuo gripo mirė keturi žmonės, nuo COVID-19 – vienas

Pasak centro, nuo gripo mirę žmonės priklausė 70–79, 80–89 ir vyresnių nei 90 metų amžiaus grupėms, visi turėjo lėtinių ligų ir buvo nepasiskiepiję.
Nuo COVID-19 miręs asmuo priklausė 80–89 metų amžiaus grupei, taip pat turėjo lėtinių ligų, nebuvo pasiskiepijęs.
Kaip teigiama NVSC pranešime, praėjusią savaitę Lietuvoje dėl gripo į ligonines buvo paguldyta 290 žmonių, dėl COVID-19 ligos – 30. Dėl šių ligų 21 asmuo buvo gydomas intensyviosios terapijos skyriuose.
Sausio 19–25 dienomis bendras sergamumo gripu, ūminėmis viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis (ŪVKTI) ir COVID-19 liga rodiklis padidėjo ir siekė 1253,3 atvejo 100 tūkst. gyventojų. Ankstesnę savaitę jis buvo šiek tiek mažesnis – 965,3 atvejo 100 tūkst. gyventojų.
Mažiausias sergamumas registruotas Alytaus ir Panevėžio apskrityse, didžiausias – Šiaulių apskrityje. Epideminį sergamumą pasiekė devynios savivaldybės.
Anot NVSC, sergamumo pakilimas yra būdingas šiam laikotarpiui – didžiausi sergamumo gripu skaičiai dažniausiai registruojami sausio–vasario mėnesiais.
