NVSC: praėjusią savaitę nuo gripo mirė vienuolika žmonių, nuo COVID-19 – du

Pasak centro, nuo gripo mirę žmonės priklausė 70–79, 80–89 metų ir vyresnių nei 90 metų amžiaus grupėms, visi turėjo lėtinių ligų, devyni iš jų buvo nepasiskiepiję.
Nuo COVID-19 mirę du asmenys priklausė vyresnių nei 90 metų amžiaus grupėms, abu turėjo lėtinių ligų ir nebuvo pasiskiepiję.
Kaip teigiama NVSC pranešime, praėjusią savaitę Lietuvoje dėl gripo į ligonines buvo paguldyti 225 asmenys, dėl COVID-19 ligos – 22.
Sausio 12–18 dienomis bendras sergamumo gripu, ūminėmis viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis (ŪVKTI) ir COVID-19 liga rodiklis buvo 965,3 atvejo 100 tūkst. gyventojų. Antrąją metų savaitę jis buvo šiek tiek mažesnis – 892,3 atvejo 100 tūkst. gyventojų.
Mažiausias sergamumas išliko Panevėžio apskrityje, didžiausias – Šiaulių apskrityje.
Epideminį sergamumą siekė dvi savivaldybės – Pagėgių ir Šiaulių miesto.
NVSC specialistai atkreipia dėmesį, kad didžiausia gripo ir COVID-19 ligos komplikacijų ir mirties rizika kyla rizikos grupių asmenims, ypač vyresniems nei 65 metų ir sergantiems gretutinėmis ligomis.
