NVSC: sergamumas gripu, COVID-19 ir kitomis kvėpavimo takų infekcijomis išlieka panašus

Spalio 6–12 d. bendras sergamumo rodiklis buvo 1117,1 atvejo 100 tūkst. gyventojų, kai prieš savaitę jis buvo nežymiai didesnis – 1139,3 atvejo 100 tūkst. gyventojų.
Mažiausias šis rodiklis praėjusią savaitę registruotas Telšių apskrityje, didžiausias – Vilniaus apskrityje. Epideminio sergamumo nesiekė nė viena savivaldybė.
Dėl gripo buvo hospitalizuoti 5 asmenys, dėl COVID-19 ligos – 105 asmenys, iš kurių 2 buvo gydomi intensyviosios terapijos skyriuose.
Nuo gripo mirties atvejų nefiksuota, nuo COVID-19 ligos – 4 mirties atvejai. Asmenys priklausė 70–79 (1 asmuo) ir 80–89 (3 asmenys) amžiaus grupėms.
