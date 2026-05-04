NVSC: sergamumas peršalimo ligomis mąžta

Jo duomenimis, praėjusią savaitę šalyje dėl gripo į ligonines buvo paguldyti penki asmenys, dėl COVID-19 ligos – trys. Dėl šių ligų nė vienas asmuo nebuvo gydomas intensyviosios terapijos skyriuose.
Užregistruotas vienas mirties nuo koronaviruso atvejis – asmuo priklausė 80–89 metų amžiaus grupei, turėjo lėtinių ligų, buvo neskiepytas. Mirties nuo gripo atvejų nefiksuota.
NVSC duomenimis, šį sezoną nuo COVID-19 jau mirė 47, nuo gripo – 86 asmenys.
Bendras sergamumas koronavirusu, gripu ir peršalimo ligomis Lietuvoje paskutinę balandžio savaitę sumažėjo iki 542,7 atvejo 100 tūkst. gyventojų, kai prieš tai buvusią savaitę siekė 639,9 atvejo.
Mažiausias sergamumas išliko Panevėžio apskrityje, didžiausias – Vilniaus apskrityje. Epideminio 1,5 tūkst. atvejų 100 tūkst. gyventojų sergamumo lygio nesiekė nė viena savivaldybė.
NVSC pateikiamais priešpaskutinės balandžio savaitės duomenimis, Europoje sergamumas gripu beveik visose šalyse pasiekė tarpsezoninį lygį, registruojami nedideli sergamumo ir hospitalizacijų skaičiai.
Sergamumas COVID-19 liga ir ligoninėse gydomųjų skaičius visose amžiaus grupėse išlieka žemas.
