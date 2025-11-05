Odontologai atskleidė keturias „tobulo“ dantų valymo klaidas

Birmingamo universiteto Odontologijos mokyklos specialistas dr. Praveenas Sharma sako, kad net pusė suaugusiųjų Jungtinėje Karalystėje bent kartą yra sirgę dantenų ligois, o vienas iš pirmųjų požymių – kraujuojančios dantenos.
„Jei jūsų dantenos kraujuoja ar patinsta, tai ženklas, kad dantų priežiūrai reikia daugiau dėmesio“, – aiškino gydytojas.
Be reguliarių vizitų pas odontologą, ekspertai išskiria keturias dažniausias klaidas, kurių nedarantys gali gerokai pagerinti burnos sveikatą.
Geriau vieną kartą kruopščiai nei du kartus skubotai
Svarbiausia taisyklė – dantis valyti du kartus per dieną, kaip rekomenduoja ir Jungtinės Karalystės Nacionalinė sveikatos tarnyba (NHS). Vis dėlto dr. Sharma pabrėžė, kad kokybė svarbiau už kiekybę.
„Jei tenka rinktis tarp dviejų greitų valymų ir vieno kruopštaus – geriau rinktis pastarąjį“, – teigė gydytojas.
Jei valotės tik kartą per dieną, geriausia tai daryti vakare, prieš miegą, ir nepamiršti dantų siūlo ar tarpdančių šepetėlių. Ypač rekomenduojami minkšti, guminiai šepetėliai – jie švelnesni ir patogesni naudoti.
Valydami nepamirškite visų danties paviršių – išorinio, vidinio ir kramtomojo. Naudokite mažus sukamus judesius, nespauskite per stipriai ir skirkite dėmesio sričiai, kur dantys susiliečia su dantenomis – būtent čia dažniausiai prasideda gingivitas.
Valykite dantis prieš pusryčius, o ne po jų
Nors daug kas įpratęs dantis valyti po valgio, odontologai to nerekomenduoja.
„Idealu dantis valyti prieš pusryčius – ypač jei valgote ar geriate ką nors rūgštaus“, – patarė dr. Sharma.
Rūgštys, esančios vaisių sultyse ar kavoje, trumpam suminkština dantų emalį, todėl jį galima pažeisti, jei valysitės iškart po valgio. Jei vis dėlto norite dantis valyti po pusryčių, palaukite bent 30 minučių. Po valgio burną galite praskalauti vandeniu – tai padės sumažinti rūgščių poveikį.
Po dantų valymo neskalaukite burnos vandeniu
Tai viena dažniausių klaidų. Išspjauti dantų pastos likučius – taip, tačiau skalauti burnos vandeniu – ne.
„Spjaukite, bet neskalaukite“, – sakė dr. Sharma.
Skalaujant pašalinamas fluoras, kuris ir toliau saugo dantis nuo ėduonies. Geriau palikite ploną pastos sluoksnį ant dantų – tai padės išlaikyti fluorido poveikį ilgiau.
Brangesnė dantų pasta nebūtinai geresnė
Balinamosios, su anglimi, „emalį stiprinančios“ – dantų pastų pasiūla didžiulė. Vis dėlto, pasak specialistų, svarbiausia ne kaina, o sudėtis.
„Jei dantų pastoje yra fluoro, nesvarbu, kiek ji kainuoja“, – teigė dr. Sharma.
Gydytojas prisipažįstam kad pats renkasi pigiausią arba akcinę pastą – svarbiausia, kad ji saugotų emalį ir padėtų išvengti ėduonies.
