Pacientams ir gydymo įstaigoms – svarbi žinia

Sunegalavus tyrimus ir procedūras pacientas gali gauti nemokamai. Paslaugas apmoka Ligonių kasa.
Vis dėlto praėjusių metų pabaigoje Elektrėnų ligoninė buvo priversta stabdyti rentgeno tyrimus.
Kretingos ligoninė stabdė planines operacijas, Klaipėdos Jūrininkų sveikatos priežiūros centras teigė nebeteiksiantis nemokamų radiologijos paslaugų – jos buvo stabdytos, nes atlikta daugiau, nei buvo sutarta su Ligonių kasa.
Kaip paslaugos turi būti apmokėtos – pernai gegužę tris įsakymus pasirašė sveikatos apsaugos ministrė Marija Jakubauskienė.
„Įsakymų pasirašymas yra darbo rutina“, – teigė M. Jakubauskienė.
„Nuoširdžiai tikiu, kad ministrės įsakymas, kuris politine ir teisine prasme, mano nuomone, yra apgailėtinas, nepadarė negrįžtamų pasekmių Lietuvos žmonėms. Tos paslaugos, kurios buvo ribojamos, yra ypač svarbios“, – sakė Seimo narys Vitalijus Gailius.
„Akivaizdus teisėkūros pagrindų pažeidimas – ministrė pasirašė gegužės 9 dieną, o įsakymas įsigaliojo balandžio 1-ąją, atbuline data“, – teigė Sveikatos komiteto narė Jurgita Sejonienė.
„Tokia praktika buvo taikoma iki manęs visų buvusių ministrų“, – aiškino M. Jakubauskienė.
Konservatoriai ir liberalai kreipėsi į teismą, prašydami įvertinti, ar pasirašyti įsakymai neprieštarauja įstatymams.
Anot Seimo narių, nustačius mažesnį prioritetą tokiems tyrimams kaip magnetinis rezonansas ar kompiuterinė tomografija, gydymo įstaigos tokių tyrimų atliks mažiau, o pacientams tai reikš ilgesnes eiles.
„Man atrodo, kad yra pažeidžiamas gyventojų interesas gauti paslaugas“, – sakė J. Sejonienė.
„Ministras kompetentingas tuos dalykus spręsti, dėl to nėra abejonių, tą matėme ir kad pareiškėjai tuo nelabai abejoja. Tačiau procedūra buvo netinkama“, – nurodė teisėja Skirgailė Žalimienė.
Teismas nusprendė – ministrė suklydo.
„Derinimo procedūra buvo pažeista – numatyta mažiau laiko valstybės institucijoms suderinti, pateikti pastabas ir sureaguoti. Antras dalykas – pakeitimai buvo padaryti esminiai ir turėjo būti įvertintas poveikis. To nebuvo padaryta“, – teigė S. Žalimienė.
Kitaip tariant, viskas padaryta skubotai, todėl įsakymai pagal priėmimo tvarką yra neteisėti.
„Sprendimas labai aiškus – ministrės įsakymai prieštarauja Konstitucijai pagal priėmimo tvarką“, – sakė V. Gailius.
Teismas davė laiko iki liepos atlikti pakeitimus, tačiau iki tol gydymo įstaigoms paslaugų apmokėjimo tvarka nesikeis.
„Negalime imtis atsakomybės, kad tam tikras aktas, nors ir neteisėtas, kad iš viso paliktume situaciją nereglamentuojamą“, – teigė S. Žalimienė.
Ligonių kasos vadovas sako, kad derinimas bus, tačiau paties turinio pakeitimų gali ir nebūti.
„Taip, visaip gali būti. Manome, kad dabartinė tvarka padeda suvaldyti PSDF finansus – užtikrina, kad už labai svarbias paslaugas, pavyzdžiui, onkologines, protezavimo, kamieninių ląstelių transplantacijas, gimdymą, traumas, insultus, infarktus bus sumokėta ir turėsime pinigų“, – sakė Valstybinės ligonių kasos direktorius Gytis Bendorius.
Sako, kad planinės procedūros gali šiek tiek palaukti.
„Netrūksta pinigų“, – teigė V. Gailius.
„Sakyti, kad pinigų yra bet kiek – per drąsu“, – tvirtino G. Bendorius
Ligonių kasos vadovas nurodė, kad pernai gydymo įstaigos atliko viršplaninių paslaugų už 140 milijonų eurų, o jeigu nebūtų jokio apribojimo, kaina išsipūstų dar 100 milijonų. Dar gruodį jis pasisakė taip: „Ar tikrai lietuviams reikia 1,5 karto daugiau operuoti venas?“
„Manau, kad yra kiti tikslai – nukreipti žmones į stacionarus“, – kalbėjo V. Gailius.
Ligonių kasa patikslina, kad šiuo metu prioritetinės paslaugos – tokios kaip onkologija, insultai ir gimdymai, jų viršytas kiekis apmokamas, o neprioritetinės, tokios kaip dienos chirurgija, reabilitacija ir magnetinis rezonansas, yra apribotos.
Gydymo įstaigos negali suteikti daugiau nei 50 procentų paslaugų, nei nurodyta sutartyje.
