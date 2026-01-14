Pagalbos šauksmas: įkritau į jūrą – aš mirsiu

„Sausio 12 d., pirmadienį, pranešta apie sumuštą ir apiplėštą benamį Jurbarke, kurį dar gyvą rado jį šiek tiek globojęs, nunešdavęs valgyti žmogus. Rado jį sumuštą, išrengtą nekūrenamame name. Pranešta, kad žmogus labai sušalęs. Atvykę medikai bandė jį gaivinti, bet nepavyko“, – BPC vyriausiosios specialistės Vilmos Juozevičiūtės teigimu, panašu, kad šis žmogus mirė ne nuo smurto, o dėl sušalimo. Dėl šio įvykio policija atlieka ikiteisminį tyrimą.
Vakar, antradienį, BPC gavo du pranešimus apie mirtinai sušalusius žmones.
„Pagėgių savivaldybėje rastas negyvas vyras, sėdintis prie medžio. Jį pastebėjo vairuotojas, važiuodamas pro šalį. Buvo iškviesti medikai, bet jie tik konstatavo vyro mirtį. Be to, Plungėje ant šaligatvio rastas miręs vyras. Abiem atvejais vyks ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti, nes galbūt šių vyrų mirtį lėmė sveikatos sutrikimai, o ne šaltis“, – teigė V. Juozevičiūtė.
Pasak jos, dažniausiai mirtinai sušąla benamiai, asocialaus gyvenimo būdo asmenys.
„Vakar buvo labai daug skambučių apie tai, kad žmonės rado neblaivius asmenis, miegančius kur pusnyje ar panašiai. Į šiuos skambučius mes taip pat reaguojame, siunčiame greitąją. Tokiais atvejais sunku pasakyti, ar žmogus tikrai ką nušalo, ar tik dėl savo neblaivumo kur lauke atsisėdo ar nugriuvo“, – sakė BPC atstovė.
Jos teigimu, rimčiau vertinami tie skambučiai, kai patys žmonės skambina ir praneša, kad nušalo kojas ar rankas. Sausio 12 d. BPC gavo keturis tokius pranešimus, 13 d. – 10. Pranešimų apie nušalusius vaikus nebuvo, daugiausia skambino 40–80 m. vyrai, tačiau būta ir moterų. Skambino ir viena 18 metų mergina.
„Išskirtinis atvejis – vakar iš Palangos skambino vyras, kuris teigė įkritęs į jūrą. Gelbėti iš jūros jo nereikėjo – teigė iš jos išlipęs pats, bet labai sušalo, sustiro, sakė: „aš mirsiu, atvažiuokit kuo greičiau, nes aš visas šlapias“. Tiesiog girdėjosi, kaip dreba žmogus, net kalbėjo sunkiai. Situacija buvo sudėtinga – jo gelbėti nuvyko greitoji pagalba“, – pasakojo BPC atstovė.
Pasak jos, pasitaiko ir piktnaudžiavimo atvejų. Prieš keletą dienų į BPC skambino vyras, tvirtinęs, kad nušalo kojas, prašė atsiųsti greitąją pagalbą.
„Jai atvykus, paaiškėjo tikrieji vyro norai: jis prašėsi nuvežamas į nakvynės namus“, – užsiminė V. Juozevičiūtė.
