Pasaulis reaguoja į hantavirusą: šios šalys jau ėmėsi veiksmų

Britų kariuomenės orlaivis skrido į vieną atokiausių salų pasaulyje, kurioje nusileidimo aikštelės nėra. Desantininkai ir medikai leidosi parašiutais. Jais buvo nuleidžiami ir medikamentai.
Gelbėjimo operacija – neeilinė. Salos gyventojas, kuriam įtariamas hantavirusas, simptomus pradėjo jausti prieš dvi savaites, jau išlipęs iš laivo.
„Sąlygos tikrai sudėtingos, tačiau visi buvome susikaupę ir supratome, kokia tai ypatinga misija“, – pasakojo britų armijos „Pathfinders“ divizijos vado pavaduotojas George'as Lacey'is.
Saloje – vos keli šimtai gyventojų. Todėl parašiutais numestos ir deguonies atsargos, kurių trūko. Į Jungtinę Karalystę sekmadienį pargabenti 22 piliečiai, evakuoti iš kruizinio laivo.
„Išlaipinome 94 žmones iš devyniolikos šalių: įvykdėme septynis skrydžius su aštuonių šalių piliečiais ir vieną skrydį su vienuolikos šalių piliečiais“, – teigė Ispanijos sveikatos apsaugos ministrė Monica Garcia.
Vienai prancūzei hantavirusas patvirtintas jau grįžus į Paryžių. Sekmadienio vakarą moteris pasijuto labai prastai.
„Apie virusą žinoma nemažai. Žinome, kad kai dėl šio viruso būklė pablogėja, žmogaus gyvybei tikrai gali kilti pavojus. Tai gali būti ir šios moters atvejis“, – aiškino Prancūzijos sveikatos apsaugos ministrė Stephanie Rist.
Pirmadienio rytą kruizinis laivas Granadilos uoste papildė degalų atsargas – tai paskutinis žingsnis prieš galutinę keleivių evakuaciją. Vėliau laivas grįš į Olandiją.
„Kaip ir buvo numatyta, iš laivo išlips 22 žmonės ir išskris Nyderlandų lėktuvu. Į Kanarų salas atskris tik Nyderlandų lėktuvas. Tada pagaliau visą uostą dezinfekuosime pagal sveikatos apsaugos protokolus“, – kalbėjo M. Garcia.
Žinutę siunčia siaubą išgyvenusio laivo kapitonas.
„Mūsų mintys yra su tais, kurių jau nebėra su mumis, ir niekas, ką pasakyčiau, nepalengvins šios netekties“, – sakė „MV Hondius“ kapitonas Janas Dobrogowskis.
Iki šiol patvirtintos trijų keleivių mirtys. Dar apie 100 sekmadienį iš laivo evakuotų keleivių jau izoliuoti įvairių šalių ligoninėse – nesvarbu, jaučia simptomus ar ne.
„Labai gerai, kad tie žmonės iškart guldomi į ligonines. Kai buvo COVID-19 pandemija, turėjome nemažai problemų. Aišku, ir dabar šiek tiek neramu, nes kai žinai, kas tada vyko, tiesiog negali nesijaudinti“, – komentavo moteris.
„Aš nebijau. Kiek girdėjau, tai nėra taip rimta kaip COVID-19. Manau, kad viskas praeis. Aš nebijau užsikrėsti“, – kalbėjo vyras.
Hantavirusas plinta tarp graužikų, tačiau gali būti perduodamas iš žmogaus žmogui artimo kontakto būdu.
Įtariama, kad keleiviai galėjo užsikrėsti dar prieš kruizą, ekskursijos Argentinoje metu. Ten paplitusios hantavirusą nešiojančios žiurkės.
„Argentinos institucijos atliks tyrimą, paims šių gyvūnų mėginius ir viską išsiaiškins“, – teigė Pasaulio sveikatos organizacijos epidemiologas Borisas Pavlinas.
Pasaulio sveikatos organizacija dar kartą ramina – tai ne COVID-19, todėl baimintis pandemijos nėra pagrindo.
Vis dėlto kai kurios šalys nerimauja. Taivano sostinė Taipėjus pradėjo visą miestą apimančią žiurkių naikinimo kampaniją.
„Visose savivaldybėse vykdoma kenkėjų kontrolė. Valome visur – turguose, prekybos rajonuose, gatvėse“, – aiškino Taipėjaus meras Chiangas Wan-anas.
Evakuotiems keleiviams rekomenduojama 42 dienų izoliacija. Vienam JAV piliečiui virusas jau patvirtintas, tačiau Jungtinės Valstijos svarsto taikyti lankstesnes sąlygas. Pasaulio sveikatos organizacijos vadovas įspėjo, kad tai rizikinga.
„Šalys vadovaujasi savo nacionalinėmis gairėmis ir, remdamosi rizikos vertinimu, gali imtis atitinkamų priemonių. Tačiau mūsų rekomendacijos yra labai aiškios ir jau paskelbtos“, – teigė Pasaulio sveikatos organizacijos vadovas Tedros Ghebreyesus.
Pranešama apie vieną žmogų Lenkijoje, kuriam bus taikomas septynių dienų karantinas. Simptomų jis nejaučia, tačiau turėjo kontaktą su vienu iš kruizinio laivo keleivių.
Lietuvos piliečių laive nebuvo.
„Kol kas jokių grėsmingų signalų, žinių ar informacijos apie tai, kad Lietuvoje turėtume papildomai susirūpinti, tikrai neturime. Visi Lietuvos gyventojai gali būti saugūs – jokios epidemiologinės hantaviruso grėsmės nestebime“, – teigė sveikatos apsaugos ministrė Marija Jakubauskienė.
Iki šiol hantavirusas oficialiai patvirtintas aštuoniems kruizinio laivo keleiviams.
