Pasiruošti šaltajam sezonui su „Biofarmacija“: svarbiausi mikroelementai rudenį

Šiuo metu ypač svarbu pasirūpinti savo organizmu ir pasirengti artėjančiam šaltajam sezonui. Vien tik šiltesni drabužiai ar ilgesnis poilsis ne visada padeda – mūsų kūnui būtina suteikti reikiamą „kuro“ atsargą iš vidaus. Čia itin svarbų vaidmenį atlieka vitaminai bei mineralai, kurie stiprina imunitetą, palaiko normalų energijos apykaitos procesą ir padeda kovoti su rudeninei nuotaikai būdinga energijos stoka. Tad kokie mikroelementai rudenį tampa svarbiausi?
Vitaminas D
Rudens ir žiemos metu vitaminas D tampa ypač svarbus. Lietuvoje šiuo laikotarpiu dažnai trūksta saulės šviesos, todėl organizmas jo beveik nebegamina. Šis vitaminas būtinas stipriai imuninei sistemai, sveikiems kaulams ir dantims, taip pat gali padėti palaikyti gerą nuotaiką bei sumažinti nuovargį.
Vitaminas C
Vitaminas C padeda ne tik palaikyti imuninės sistemos veiklą, bet ir apsaugo ląsteles nuo žalingo oksidacinio poveikio. Jis taip pat skatina energijos apykaitą, mažina nuovargį ir net palaiko normalią psichologinę funkciją, todėl ypač svarbus rudens bei žiemos sezonu.
Cinkas ir selenas
Cinkas padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą ir organizmo funkcijas, todėl rudens ir žiemos metu yra ypač svarbus. Selenas veikia kaip antioksidantas, saugo ląsteles nuo oksidacinės įtakos ir prisideda prie stipraus imuniteto palaikymo.
B grupės vitaminai
Šie vitaminai svarbūs energijai, nervų sistemos veiklai bei psichologinei pusiausvyrai. Rudenį, kai ilgėja tamsusis paros metas ir žmonės tampa labiau linkę į nuovargį, B grupės vitaminų papildai gali padėti išlaikyti darbingumą.
Tinkamai subalansuota mityba, gausi vitaminų ir mineralų, padės ne tik sustiprinti organizmą, bet ir lengviau pasitikti šaltąjį metų laiką. O jei abejojate, kokių medžiagų jums gali trūkti, verta pasitarti su specialistais.
Pasiruošti rudens sezonui jums padės „Biofarmacija“
Užsukus į firminę „Biofarmacijos“ parduotuvę Klaipėdos senamiestyje, pirkėjus pasitinka ne tik natūralūs mineralai ir vitaminai be pridėtinių priedų, bet ir profesionalios konsultacijos. Dažnam sunku susigaudyti, kokių papildų iš tiesų reikia organizmui, todėl čia siūlomas unikalus „Sveikatos kelionės žemėlapis“ ir specializuoti sveikatos krepšeliai, pritaikyti pagal metų laikus. Konsultantai įsigilina į žmogaus poreikius, žvelgdami į sveikatą holistiškai – kaip į fizinės ir psichinės pusiausvyros visumą. Tokia pagalba itin vertinga šiuolaikiniame gyvenime, kai norisi patikimų, moksliškai pagrįstų sprendimų, o ne atsitiktinai pasirinktų priemonių. Edukacinės paskaitos, bendruomeniškumo skatinimas ir ilgalaikis sąmoningo rūpinimosi sveikata ugdymas paverčia šią parduotuvę ne tik papildų tiekėja, bet ir tikra sveikatos kelionių gide, lydinčia žmogų visus metus.
Firminė parduotuvė „Biofarmacija / be pakuočių / gamintojo kainomis“
Turgaus aikštė 14, Klaipėda.
Darbo laikas:
I–V 9–18 val.
VI 9–14 val.
Sekmadienį nedirbame.
Naujausi komentarai