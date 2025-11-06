Pasisaugokite: Lietuvoje – itin stipri magnetinė audra

Kaip skelbiama meteofor.lt, kai kuriose vietovėse, tarkim, Kaune nuo 2 iki 5 val. ryto geomagnetinis aktyvumas siekė 5 balus.
5 balai reiškia silpną audrą, 6 balai – vidutinę audrą, 7 balai – stiprią.
Nuo 8 iki 11 val. aktyvumas turėtų būti 6 balai. Vakare, apie 23 val., geomagnetinis aktyvumas turėtų siekti 7 balus.
Dar prastesnė situacija turėtų būti penktadienį – nuo 2 val. nakties iki 17 val. prognozuojama 6–7 balų audra.
Nedidelis aktyvumas prognozuojamas tik maždaug nuo šeštadienio vidurdienio. Nuo 2 val. iki 11 val. žadama 5 balų stiprumo magnetinė audra, vėliau magnetinis laukas pavojaus jau nekels.
Tokia pati situacija žadama ir Vilniuje bei Klaipėdoje, kituose miestuose.
Medikai perspėja, kad tokios audros metu gali padidėti kraujospūdis, sutrikti kvėpavimas, imuninė sistema.
Jautresnės sveikatos žmonėms rekomenduojama pasisaugoti, nes magnetinės audros gali susilpninti žmogaus simpatinės nervų sistemos veiklą, o suaktyvinti parasimpatinės – dėl to pastebėti padažnėję elgesio sutrikimai ir didesnis savižudybių skaičius. Šiaurinėse platumose magnetinis aktyvumas gali sutrikdyti melatonino įsisavinimą ir paveikti cirkadinius ritmus. Taip pat magnetinės audros gali daryti poveikį širdies veiklai, didinti miokardo infarkto riziką.
Žmonėms rekomenduojama vengti ilgai būti lauke bei tiesioginių saulės spindulių. Patariama neužsiimti aktyvia veikla.
