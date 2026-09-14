 Pasityčiojimas: ligoninė pasiūlė tėvams 100 eurų kompensaciją už nupjautą vaiko piršto galiuką

Pasityčiojimas: ligoninė pasiūlė tėvams 100 eurų kompensaciją už nupjautą vaiko piršto galiuką

2026-09-14 17:39
Parengta pagal užsienio spaudą

Tailande vienerių metų vaikui buvo nupjautas piršto galiukas likus vos akimirkai iki išrašymo iš ligoninės.

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<span>Pasityčiojimas: ligoninė pasiūlė tėvams 100 eurų kompensaciją už nupjautą vaiko piršto galiuką</span>
Pasityčiojimas: ligoninė pasiūlė tėvams 100 eurų kompensaciją už nupjautą vaiko piršto galiuką / Asociatyvi Scanpix nuotr.

Apie skaudų įvykį praneša leidinys „The Thaiger“.

Nelaimingas atsitikimas įvyko rugsėjo 11 d. Tailando Jasotono provincijoje. Pasak vaiko tėvo, sūnus į ligoninę buvo paguldytas rugsėjo 1 d. ir jau buvo ruošiamasi jį išrašyti.

Kol tėvas nešė daiktus į automobilį, prie lovos su žirklėmis priėjo slaugytoja. Norėdama nuimti tvarstį nuo vaiko dešinės rankos rodomojo piršto, moteris netyčia nupjovė mažylio piršto galiuką.

Tėvas grįžo į ligoninės palatą ir rado sūnų gausiai kraujuojantį. Netrukus kraujavimas buvo sustabdytas, o berniukas – pervežtas į Ubon Ratčatanio ligoninę operacijai. 

Chirurgams pavyko prisiūti nukirstąją piršto dalį, tačiau gydytojai kol kas negali garantuoti, kad jo funkcija visiškai atsistatys.

Ligoninės atstovai aplankė šeimą ir skyrė 4 000 Tailando batų (maždaug 104 eurų) kompensaciją. Dėl šio įvykio šeimos galva jau kreipėsi į policiją.

Šiame straipsnyje:
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