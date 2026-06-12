Paulinos istorija: Kauno klinikose atlikta pirmoji kiaušidės audinio transplantacija Baltijos šalyse

Šiandien, praėjus dvejiems metams po gydymo, Paulinai sėkmingai persodintas prieš ligos gydymą užšaldytas kiaušidės audinys. Tai – pirmoji tokia transplantacija Lietuvoje ir Baltijos šalyse.
„Vaisingumo praradimas jaunai pacientei dažnai tampa vienu skaudžiausių onkologinės ligos padarinių. Todėl šiandien vis daugiau dėmesio skiriame ne tik ligos gydymui, bet ir gyvenimo kokybės išsaugojimui po jo“, – sakė prof. Mindaugas Kliučinskas, Kauno klinikų Akušerijos ir ginekologijos klinikos vadovas.
Paulina pasakoja, kad viskas prasidėjo nuo iš pirmo žvilgsnio gana įprastų simptomų – nuovargio ir blogėjančių kraujo tyrimų rezultatų. „Nuovargis pradėjo darytis nepakeliamas. Per porą mėnesių savijauta stipriai pablogėjo, todėl kreipiausi į gydytojus“, – prisiminė ji.
Netrukus paaiškėjo, kad tai buvo retos ligos pradžia. Merginai diagnozuotas neuroendokrininis gimdos kaklelio navikas – itin reta vėžio forma, sudaranti vos 1–2 proc. visų gimdos kaklelio vėžio atvejų.
2023 metų pabaigoje Paulinai buvo paskirtas chemospindulinis gydymas – chemoterapijos ir spindulinio gydymo derinys. Nors toks gydymas buvo būtinas kovojant su liga, jis kėlė didelę riziką jos vaisingumui.
Mintis, kad gydymas gali atimti galimybę ateityje susilaukti vaikų, jauną moterį sukrėtė. „Įvyko emocinis lūžis. Tokiai jaunai merginai labai svarbu jaustis moteriškai, gyvybingai, sveikai. Tas etapas mane buvo taip stipriai palaužęs, kad kartais nebenorėjau tęsti gydymo. Norėjosi viską sustabdyti“, – atviravo ji.
Vis dėlto prieš pradedant gydymą gydytojai pasiūlė galimybę išsaugoti vaisingumą ateityje. Kauno klinikose jai buvo atliktas kiaušidės audinio kriokonservavimas – procedūra, kurios metu paimamas ir specialiomis sąlygomis užšaldomas kiaušidės audinys.
„Šis metodas leidžia išsaugoti vaisingumo galimybes pacientėms, kurioms planuojamas gydymas gali pažeisti kiaušidžių funkciją. Audinys paimamas prieš gydymą, užšaldomas ir saugomas tol, kol jį galima saugiai grąžinti pacientei“, – aiškino prof. dr. Adrius Gaurilčikas, Kauno klinikų Akušerijos ir ginekologijos klinikos chirurgas onkoginekologas.
Šiais metais Kauno klinikose Paulinai buvo persodintas anksčiau užšaldytas kiaušidės audinys. Procedūra atlikta bendradarbiaujant su Belgijos Louvaino universitetu, vienu didžiausią patirtį vaisingumo išsaugojimo srityje sukaupusių Europos centrų. Nuo audinio paėmimo iki jo grąžinimo į pacientės organizmą praėjo dveji metai.
Kauno klinikų Reprodukcinės medicinos centro vadovė prof. dr. Eglė Drejerienė pabrėžia, kad šiandien vaisingumo išsaugojimo galimybės pacientėms yra gerokai platesnės nei prieš kelis dešimtmečius. „Dar prieš keliolika metų daugeliui jaunų pacienčių onkologinės ligos gydymas dažnai reikšdavo ir prarastą galimybę ateityje susilaukti vaikų. Šiandien galime pasiūlyti sprendimus, leidžiančius išsaugoti vaisingumą ir suteikiančius daugiau vilčių planuojant gyvenimą po ligos“, – sakė profesorė.
Kauno klinikų Akušerijos ir ginekologijos klinikos Vaisingumo laboratorinių technologijų sektoriaus vadovė dr. Agnė Kozlovskaja-Gumbrienė aiškina, kad persodintas audinys gali ne tik atkurti hormonų gamybą, bet ir sudaryti prielaidas ateityje planuoti nėštumą.
„Grąžintas kiaušidės audinys pradeda funkcionuoti organizme ir gali padėti atkurti natūralius organizmo procesus. Tai suteikia pacientėms galimybę po sunkios ligos grįžti prie gyvenimo planų, kuriuos dėl diagnozės teko atidėti“, – aiškino specialistė.
Atliekant transplantaciją prisidėjo ir Kauno klinikų Plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos klinikos specialistai. „Paruošėme „ložes“ kiaušidės žievės transplantams. Jos buvo suformuotos abipus pilvo apatinėje dalyje. Kuo geresnė kraujotaka supa kiaušidžių žievės transplantus – tuo didesnė tikimybė, kad jie prigis“, – teigė plastikos chirurgas Adas Čepas.
Po viso gydymo Paulina sako besijaučianti taip, kaip niekada anksčiau. „Nors šis kelias buvo sunkus, skausmingas ir emociškai alinantis, jis man kartu padovanojo labai daug. Tokių suvokimų, kuriuos žmogus dažnai supranta tik gyvenimo pabaigoje. Šiandien viduje jaučiu begalinę ramybę. Esu laiminga, mylinti ir mylima. Ir šie jausmai yra patys tikriausi. Už galimybę šiandien taip jaustis esu nuoširdžiai dėkinga mane gydžiusiems medikams“, – šypsojosi jauna moteris.
Kitoms moterims, susiduriančioms su onkologine liga, Paulina linki neprarasti vilties. „Kad ir kokia sunki atrodytų situacija, leiskite sau išjausti visus jausmus – baimę, pyktį, liūdesį, nuovargį ir džiaugsmą. Visa tai yra žmogiška ir tikra. Svarbiausia – niekada nepasiduoti“, – sakė ji.
Kauno klinikose pacientėms, kurioms dėl onkologinės ligos reikia skubiai priimti sprendimus dėl vaisingumo išsaugojimo, taikoma pirmumo registracija. Kiaušidės audinio šaldymo metodas pasaulyje naudojamas daugiau nei 20 metų, o po tokių procedūrų jau gimė daugiau kaip 200 vaikų.
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