Pavojinga tendencija Lietuvoje: vaistus renkasi pasitarę su dirbtiniu intelektu

Daugiau apie tai kalbėjo „Gintarinės vaistinės“ vaistininkė Sigita Korbutaitė.
– Kaip dažnai klientai ateina su nuomone, kokių vaistų jiems reikia, pasitarę su dirbtiniu intelektu?
– Prieš 1–2 metus dar galėjau pasakyti, kad kartą per savaitę, bet šių dienų realybė ta, kad kiekvieną dieną, dažniausiai net ne kartą per dieną, tokių klientų ateina.
– Kas labiausiai stebina vaistininkus?
– Iš tiesų, kad žmonės tariasi, nestebina, visi yra pakankamai išmanūs, naujausiomis technologijomis naudotis moka. Dirbtinio intelekto įvairūs atsakymai – tai yra viena, bet kita yra tai, kad žmonės labai patikliai stebi netikras reklamas su įžymiais veidais, kurie žada stebuklingas piliules, tepalus ar kažką, kas išgydo įvairias ligas. Siūlo tai, ko vaistai šiais laikais padaryti dar negali, bet tos priemonės jau gali.
– Ar būna atvejų, kai tenka ginčytis su klientais ir įrodinėti, kad jie yra neteisūs ir jų turimas gydymosi planas, kurį susidėliojo dirbtinio intelekto pagalba, yra neveiksnus?
– Tikrai pasitaiko tokių situacijų, bet tokiu atveju mes, vaistininkai, ir esame vaistinėse, kad remtumės moksliniais straipsniais, žiniomis, kurias suteikia universitetas, įvairios mokslinės knygos, šaltiniai ir panašiai. Tuo remdamiesi mes ir sudėliojame įvairius gydymo planus, kai kuriuos dirbtinio intelekto gydymo planus nuginčijame.
– Žmonės skolinasi vaistus iš draugų, giminaičių, nes jiems padėjo. Ar tai yra geras variantas?
– Ne, vienareikšmiškai ne. Todėl, kad kai kuriuos simptomus skirtingi žmonės skirtingai įvardija, tai gali reikšti visai kitą susirgimą. Kitas dalykas yra tai, kad dažniausiai pasiskolinus vaistų jų neužteks pilnam gydymo kursui. Geriau nepradėti vartoti vaistų, kurių neužtenka gydymo kursui. Pavyzdžiui, kalbant apie antibiotikus, tokiu atveju didėja bakterijų rezistentiškumas. Tai reiškia, kad antibiotikai pradeda tiesiog nebepadėti.
– Dar vienas variantas yra, kai klientai bando išprašyti receptinių vaistų. Kodėl jūs nepasiduodate ir žmogui neparduodate?
– Jeigu klientas planuoja vizitą pas gydytoją, mes į gydymą nesikišame ir rekomenduojame palaukti gydytojo vizito. Jis, tikėtina, gali paskirti netgi ne tuos vaistus, apie kuriuos galvoja pats klientas. Kitas dalykas – keičiantis laikui, keičiasi diagnozės, keičiasi kitos ligos, kiti susirgimai, galbūt vartojami vaistai. Tie vaistai, kurie anksčiau padėjo, nors atrodo, kad simptomai lygiai tokie patys, gali nebepadėti. Receptinis vaistas ne šiaip sau yra receptinis. Toks reguliavimas yra tam, kad apsaugotų klientą. Tokiu atveju vėlgi vaistininkai saugo klientą.
