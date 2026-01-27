Pavojingos eismo sąlygos: iš medikų – svarbi žinutė

„Pavojingos sąlygos vis dar tęsiasi – svarbu išlikti atsargiems! Dėl sudėtingo kelio GMPT ekipažų atvykimas gali užtrukti ilgiau, todėl prašome kantrybės – pagalba visada teikiama kuo greičiau“, – pranešė medikai.
Kaip sumažinti traumų riziką?
Rinkitės neslidžią, stabilią avalynę.
Vaikščiokite „pingvino eisena“: maži žingsniai, šiek tiek sulenkti keliai, svoris į priekinę koją, pėdos plačiau.
Rankų nelaikykite kišenėse – jos padeda išlaikyti pusiausvyrą.
Neskubėkite – tai vienas svarbiausių saugumo veiksnių.
Jei vis dėlto krentate:
Saugus kritimas – smūgio paskirstymas per didesnį kūno paviršių.
Venkite remtis ištiestomis rankomis, saugokite galvą – smakrą pritraukite prie krūtinės.
Stenkitės kristi ant šono ar nugaros, leiskite kūnui „riedėti“, sulenkite kelius ir atpalaiduokite raumenis.
„Rūpinkimės savimi ir vieni kitais – atsargumas šiomis dienomis gali padėti išvengti traumų ir nereikalingų rizikų“, – rašė medikai.
Naujausiais „Kelių priežiūros“ meteorologinių sąlygų stebėjimo sistemų duomenimis, kone visoje šalyje ir toliau vyrauja mišrūs krituliai – sniegas, šlapdriba, lijundra. Nepaisant vietomis pasirodančio sniego, lijundra niekur nedings – ji daugiausia numatoma pietiniuose šalies rajonuose.
Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba prognozuoja, kad trečiadienio naktį – krituliai, vyraus sniegas. Vietomis lijundra, plikledis, kai kur rūkas. Vėjas besikeičiančios krypties, 4–9 m/s. Žemiausia temperatūra 2–7 laipsniai šalčio. Dieną krituliai, daugiausia sniegas. Kai kur lijundra, plikledis. Vėjas šiaurinių krypčių, 7–12 m/s. Aukščiausia temperatūra 1–6 laipsniai šalčio, antroje dienos pusėje temperatūra kris.
Ketvirtadienio naktį vietomis pasnigs, vyraus nedidelis sniegas, dieną žymesnio sniego nenumatoma. Vėjas šiaurės rytų, rytų, 6–11 m/s. Temperatūra naktį 11–16, pietiniuose rajonuose kai kur 8–10, dieną 9–14, kai kur 6–8 laipsniai šalčio.
Penktadienį be žymesnio sniego. Vėjas šiaurės rytų, rytų, 5–10 m/s. Temperatūra naktį 17–22, kai kur 13–16, dieną 12–17 laipsnių šalčio.
Hidrologinė situacija
Sausio 27 d. daugelyje šalies upių stebimas vandens lygio svyravimas, iki 17 cm per parą.
Numatomas tolesnis vandens lygio svyravimas. Sausio 26–28 dienomis į šalį atkeliavus atlydžiui, ledas kai kur tirps vietoje, jo paviršiuje atsiras vandens.
Upėse stebimas ižas, priekrantės ledas, kai kur susidariusi ledo danga, vietomis ledas su properšomis, ledų sangrūdos. Ledo danga apsitraukę daugelis ežerų. Informaciją apie išmatuotą ledo storį rasite čia.
Primenama, kad ežeruose ledo storis laikomas tvirtu ir jau gali išlaikyti žmogų, kai yra ≥7 cm. Grupei žmonių išlaikyti ledo storis turi būti ne plonesnis kaip 12 cm. Upėse ledo danga niekada nebūna saugi! Daugiau naudingos informacijos rasite čia.
Kuršių marios užšalusios, ties Nida ir Vente ledo storis 28–35 cm.
