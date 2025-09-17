Penkios minutės kvėpavimo: kaip šie pratimai keičia mūsų savijautą?

Trenerės J. Mikelionienės teigimu, kvėpavimas ypatingai susijęs su mūsų sveikata – tiek fizine, tiek psichologine.
„Kvėpavimas yra vienintelis tiesioginis būdas, kuriuo galime reguliuoti savo nervų sistemos veiklą. Tai itin paprasta pagalba sau. Tokia paprasta, kad žmonės net netiki. Turbūt dėl to dauguma ir nedaro kvėpavimo pratimų“, – aiškino trenerė.
Pasak J. Mikelionienės, jeigu norime sau padėti – turime užsiimti kvėpavimu sąmoningai. Tik sustojus akimirkai ir skyrus dėmesio pajusime poveikį.
„Labai gerai būtų išsiugdyti kvėpavimo praktikos įprotį. Kvėpavimo pratimų yra begalę. Kai kuriuos reikia atlikti, kai patiriame stresą ar pyktį. Taip pat yra pratimų, kurie ramina. Raminantys kvėpavimo pratimai veikia kaupiamuoju principu. Juos geriau atlikti tada, kai dar nejaučiame streso“, – pasakojo specialistė.
Trenerė pabrėžia, kad kvėpavimo pratimai, tai jokia ezoterika ar stebuklas. O paprasčiausia fiziologija ir mūsų kūno biochemija.
„Kvėpavimo pratimai vieni arba kiti tiesiogiai keičia mūsų kūno chemiją. Per nervų sistemos sureguliavimą padeda išsiskirti vieniems arba kitiems mūsų kūne gaminamiems hormonams. Hormonai natūraliai sureguliuoja mūsų būseną. Būtent suaktyvina arba slopina ir ramina. Priklausomai nuo to, kokį tu kvėpavimo pratimą taikai. Gali atsibusti kaip nuo kavos arba nusiraminti kaip nuo mėtų arbatos ar valerijono šaknies“, – teigė J. Mikelionienė.
Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:
Anot specialistės, net minimaliai skirtas laikas kvėpavimui jau turi įtakos mūsų savijautai.
„Yra atlikta mokslinių studijų ir jų išvados teigia, kad nuo penkių minučių trukmės kvėpavimo praktikos mes jau galime jausti poveikį. Manau, kad kiekvienas iš mūsų galime rasti laisvas penkias minutes dienos metu. Tiek nedaug, o turėsi visai kitokį rytą ar kitokią dieną. Kvėpuodami ryte mes pažadiname savo simpatinę centrinę nervų dalį“, – savo įžvalgomis dalinosi moteris.
Trenerės teigimu, rudenį kaip tik reikėtų skirti laiko kvėpavimo pratimams. Pasak jos, tuomet rečiau sirgsime.
„Rudenį šie pratimai labai aktualu. Aktyvūs įkvėpimai ir iškvėpimai išvalo mūsų kvėpavimo sistemą. Jeigu pakvėpuosime ir ryte, ir dienos metu – mes nesusirgsime. Jeigu jau kabinasi peršalimas, tai didelė tikimybė, kad nesusirgsime ir pavyks atsilaikyti. Jeigu jau sergame – tuomet greičiau pasveiksime“, – sakė J. Mikelionienė.
