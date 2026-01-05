Permainos pas šeimos gydytojus: vienas tyrimas – jau nemokamas visiems

Dažnai sergant peršalimu, esant chroniškam silpnumui, prastai nuotaikai – tikrinamas vitaminas D, tačiau iki šiol už šį tyrimą teko mokėti. Kai kur – po keliolika ar dvidešimt eurų. Dalis pakalbintų gyventojų neslėpė, jog būtent dėl to, kad reikia mokėti, nesitiria, o papildus vartoja savo nuožiūra.
Nuo šiol vitamino D tyrimas tampa nemokamas, o jį paskirti galės šeimos gydytojai.
„Šiai dienai yra galimybė apmokėti daugiau tyrimų pirminėje sveikatos priežiūroje“, – tvirtino sveikatos apsaugos viceministrė Laimutė Vaidelienė.
„Nerimą jaučiame, nes visi išgirdo, kad galės padaryti D vitamino tyrimus. Tiesa, neišgirdo, kad yra aiškios indikacijos“, – teigė Šeimos gydytojų profesinės sąjungos valdybos pirmininkė Alma Astafjeva.
Aiški indikacija reiškia, jog pageidavimų dėl smalsumo pasitikrinti – nebus.
„Tikrai noriu pasakyti, kad nebus galima daryti į kairę, dešinę ir kada papuola“, – komentavo L. Vaidelienė.
„Bus atliekami tik dėl osteoporozės ar naujai nustatyti, tad nedarysime visiems“, – aiškino A. Astafjeva.
Osteoporozė – tai lėtinė, progresuojanti kaulų liga, kai jie tampa tokie silpni, jog gali lūžti nuo nedidelės traumos ar įprasto fizinio krūvio.
Šeimos gydytojai galės skirti dar daugiau tyrimų ir patys diagnozuoti ligas.
Tyrimų sąraše – vitamino B12 ir folio rūgšties tyrimai, skydliaukės funkcijos tyrimai, Helicobacter pylori antigeno testas, greitieji rota, adeno ir noro virusų testai, mikrobiologiniai pasėliai, padedantys tiksliai nustatyti infekcijas.
„Skydliaukės tyrimus galėjome atlikti tik vieną, o dabar galėsime padaryti papildomus du, jeigu matysime, kad reikia. Nebereikės siųsti pas endokrinologą“, – pasakojo pašnekovė.
Specialistai teigė, kad tyrimai galės būti skiriami tik tuomet, jei yra indikacijų. Tačiau šeimos gydytojai neslėpė manantys, jog, įsigaliojus naujai tvarkai, gali būti nesusipratimų. Esą yra tokių pacientų, kurie pageidauja išsitirti kas kelis mėnesius.
„Būna ateina profilaktiškai ir prašo padaryti viską, ką galima, nemokamai“, – dalijosi gydytoja.
Tikimasi, jog naujovė leis greičiau įvertinti būklę, o pacientai greičiau gaus pagalbą.
Dabar nebereikės išrašinėti tiek siuntimų, tad turėtų sumažėti krūvis ir antrinio lygio specialistams.
„Bus vertinama, kiek išrašė siuntimų pas specialistą, o jei nebus išrašyta daugiau nei 200, gaus papildomai skatinamą priedą“, – teigė Gydytojų vadovų sąjungos prezidentas Kęstutis Štaras.
Negana to, ir seimūnai yra pasisakę, kad Lietuvoje siuntimų išrašoma per daug.
„Yra 2,5 mln. lietuvių, o 10 mln., t. y. 40 proc., yra nepagrįstų siuntimų. Jei tiek siuntimų išrašome, tokios didžiulės eilės, pagalvokime, ar nėra išpūsta siuntimų rašymo mašina“, – tikino Sveikatos reikalų komiteto pirmininkė Lina Šukytė-Korsakė.
Naujausi komentarai