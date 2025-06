Pirmą kartą pasaulyje išbandytas toks prietaisas: padės vėžiu sergantiems pacientams

Šią technologiją, pavadintą lauko ciklo vaizdavimu (Field Cycling Imaging, FCI), kuri yra MRT atmaina, bet gali veikti esant žemiems ir itin žemiems magnetiniams laukams, išbandė Aberdyno universiteto ir „NHS Grampian“ mokslininkai.

Škotijos vyriausybė skyrė 350 tūkst. svarų sterlingų finansavimą, kad būtų gauti iki šiol nematyti glioblastomos smegenų auglių vaizdai.

Tikimasi, kad ši technologija pagerins pacientų gydymą ir gyvenimo kokybę, siūlydama naują auglių skenavimo būdą.

Glioblastoma yra dažniausias ir agresyviausias smegenų auglio tipas, kasmet JK diagnozuojamas daugiau nei 3 tūkst. naujų pacientų. Aberdyno universitetas pranešė, kad pusė visų pacientų miršta per 15 mėnesių nuo diagnozės nustatymo, net ir po plataus chirurginio gydymo, radioterapijos ir chemoterapijos.

Kaip veikia FCI?

Jau nustatyta, kad jis veiksmingas aptinkant auglius krūties audiniuose ir smegenų pažeidimus insulto patyrusiems pacientams. Dabar tikimasi, kad jis bus naudojamas padėti pacientams, sergantiems smegenų augliais.

Nors viso kūno MRT skeneriai buvo išrasti Škotijos universitete prieš 50 metų, FCI skeneris yra vienintelis tokio tipo aparatas, naudojamas pacientams visame pasaulyje.

FCI, skirtingai nuo tradicinės MRT, gali veikti esant žemiems ir itin žemiems magnetiniams laukams, o tai leidžia matyti, kaip ligos paveikia organus, taip, kaip anksčiau buvo neįmanoma. Be to, skenavimo metu galima keisti magnetinio lauko stiprumą – tai veikia kaip keli skeneriai ir leidžia gauti daugiau informacijos apie audinius. Ši technologija gali aptikti auglius be kontrasto medžiagos injekcijos į kūną, kuri kai kuriems pacientams gali būti susijusi su inkstų pažeidimu ir alerginėmis reakcijomis.

Poveikis pacientų gydymui

Projekte dalyvaujantys mokslininkai skenuos glioblastomos pacientus, kuriems po operacijos ir radioterapijos atliekama chemoterapija. Tikimasi, kad tyrimai parodys, jog, skirtingai nei įprastiniai MRT skenavimai, FCI gali atskirti tikrąjį auglio augimą ir progresavimą nuo „pseudo-progresavimo“, kuris atrodo kaip auglys, bet nėra vėžinis audinys. Tai galėtų pagerinti priežiūrą ir gyvenimo kokybę.

Profesorė Anne Kiltie, vadovaujanti tyrimui, sakė: „Jei galime anksti aptikti tikrąjį auglio progresavimą, galime pakeisti paciento chemoterapijos tipą į potencialiai naudingesnį. Be to, galimybė patvirtinti, kad pacientui yra pseudo-progresavimas, neleis per anksti nutraukti veiksmingos chemoterapijos, manydami, kad auglys progresavo, ir taip pablogins prognozę.“

Ji pridūrė: „Aiškumas sumažins nerimą tiek pacientams, tiek giminaičiams ir pagerins pacientų gyvenimo kokybę. Svarbu tai, kad patikimas metodas progresuojančios ligos nustatymui leis kurti ir tiksliau vertinti naujus potencialius gydymo būdus. Tai ypač svarbu, nes pacientams šiuo metu yra ribotas vėžio gydymo pasirinkimas. Galiausiai, šis tyrimas ir su juo susijęs ateities darbas pagerins glioblastomos pacientų gydymo kokybę, veiksmingumą ir sveikatos priežiūros ekonominį efektyvumą visoje Škotijoje ir už jos ribų.“