Pirmą kartą pasaulyje: patvirtintas akių implantas, atkuriantis regėjimą

„Turėjome pacientų, kurie naudodamiesi šiuo prietaisu galėjo atpažinti karalienės veidą, o kiti net nupiešė Sidnėjaus operos teatrą“, – sakė Darius Shahida iš „Science Corporation“ Alamedoje, Kalifornijoje, implanto kūrėjos bendrovės. Prietaisas, vadinamas PRIMA implantu, atkuria funkcinį centrinį regėjimą – tiesioginį žvilgsnį, reikalingą smulkioms detalėms atskirti ir skaityti – žmonėms, sergantiems geografine atrofija.
Geografinė atrofija, paveikianti apie 8 milijonus žmonių visame pasaulyje, yra progresuojanti ir negrįžtama sausosios su amžiumi susijusios makulos degeneracijos forma. Ji apibūdinama kaip lėtas tinklainės dalies, vadinamos geltonąja dėme, irimas, kai tinklainės ląstelės žūva ir nesugeba regeneruotis.
Gydymo metodai – kas žinoma šiandien
Dabartiniai geografinės atrofijos gydymo būdai yra labai riboti. JAV patvirtinti du vaistai – leidžiami injekcijomis į akį – kurie blokuoja baltymus, galinčius pažeisti tinklainę.
„PRIMA implantas yra įspūdinga pažanga“, – sako Suniras Gargas iš Wills akių ligoninės Filadelfijoje. – Turime du JAV Maisto ir vaistų administracijos (FDA) patvirtintus vaistus geografinei atrofijai gydyti, kurie sulėtina progresuojančią ligą, tačiau, deja, negali sugrąžinti prarasto regėjimo.“
Implantas – maždaug smeigtuko galvutės dydžio, implantuojamas po tinklaine – naudojamas kartu su akiniais, kurių rėmelyje pritvirtinta kamera. Ji fiksuoja ir apdoroja vaizdus, o tada rezultatus projektuoja į implanto lustus, naudodama artimąją infraraudonąją šviesą. Mes nematome šiame bangos ilgių diapazone, todėl šis procesas netrukdo jau turimam regėjimui.
Tuomet šie lustai artimąją infraraudonąją šviesą paverčia elektriniais impulsais, kurie stimuliuoja tinklainės neuronus, vadinamus bipolinėmis ląstelėmis, kurios paprastai nepažeidžiamos sergant geltonosios dėmės degeneracija. Bipolinės ląstelės paprastai veikia kartu su lazdelėmis ir kūgeliais, kurie šviesą paverčia elektriniais signalais ir yra pažeidžiami sergant makulos degeneracija.
PRIMA sistema apeina lazdeles ir kūgelius, kad bipolinės ląstelės galėtų sukurti elektrinius signalus, kuriuos smegenys gali interpretuoti. Akiniai gamina elektrą tiesiogiai iš šviesos, panašiai kaip saulės baterijos. „Tai reiškia, kad pacientams nereikia prijungto maitinimo šaltinio“, – pažymi D. Shahida.
Praėjusių metų spalį paskelbtas nedidelės apimties tyrimas parodė, kad tinklainės implantas PRIMA maždaug 80 proc. atvejų padėjo atkurti centrinį regėjimą ir pagerino regėjimo aštrumą. „JAV normaliu regėjimu laikomas 20/20 rodiklis, o teisinė aklumo riba yra 20/200, – aiškina Frankas Brodie. – PRIMA naudojusių pacientų regėjimas pagerėjo maždaug iki 20/160.“
Dauguma šalutinių reiškinių buvo susiję su pačia operacija ir paprastai išnykdavo per du mėnesius.
„Fizinis atsistatymas vyksta greitai, o kai kurie pacientai geriau jaučiasi jau po 24 valandų, – sako F. Brodie. – Įdėjus implantą, pacientai mokomi naudotis specialiais akiniais: taisyklingai laikyti galvą ir suderinti vyzdžių padėtį.“
Prieš pradedant plačiai taikyti šią intervenciją, būtini papildomi tyrimai su didesne žmonių grupe ir ilgalaikio saugumo duomenimis, teigia S. Gargas. Tyrėjai taip pat turi nustatyti, ar implantas naudingas tik žmonėms, turintiems tam tikrų pacientų savybių ar būklių, sako jis.
Ši intervencija gavo CE ženklą pagal ES medicinos prietaisų reglamentą, leidžiantį ją naudoti Europos Sąjungoje ir Jungtinėje Karalystėje. PRIMA taip pat gavo FDA „proveržio prietaiso“ ir „humanitarinio naudojimo“ statusus, „tai yra svarbus kelias į patvirtinimą Jungtinėse Valstijose“, – sako D. Shahida.
Pirmasis komercinis PRIMA pritaikymas netrukus turėtų būti atliktas Vokietijoje, o vėliau šiais metais – Jungtinėje Karalystėje.
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