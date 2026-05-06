Pirmagimis ir jaunėlis: ar gimimo eiliškumas šeimoje daro įtaką sveikatai?

Remiantis dar neperžiūrėto tyrimo, paskelbto „MedRxiv“, duomenimis, pirmagimiai yra labiau linkę susirgti neuropsichologiniais sutrikimais (autizmu, Tureto sindromu ir ADHD) ir alergijomis. Antrajam vaikui kyla didesnė rizika piktnaudžiauti psichoaktyviosiomis medžiagomis, kentėti nuo migrenos ir virškinimo trakto sutrikimų. Tyrime buvo išanalizuotos 569 ligos, apimančios daugiau nei dešimt milijonų amerikiečių brolių ir seserų. Iš viso nustatyta reikšmingų sąsajų su 150 ligų.
Imuninės sistemos skirtumai
Vaikai, gimę antri, gali turėti stipresnę imuninę sistemą, nes vyresnis brolis ar sesuo nuo pat mažens perduoda daugiau mikrobų. Tai galėtų paaiškinti mažesnį alergijų paplitimą. Be to, pirmagimiai paprastai yra dažniau vežami pas gydytoją. Tai gali turėti įtakos didesniam kai kurių sutrikimų diagnozavimui, palyginti su vėliau gimusiais vaikais. Tyrimo autoriai taip pat konstatavo, kad antrieji vaikai linkę elgtis rizikingiau, tai gali lemti didesnį piktnaudžiavimą psichoaktyviosiomis medžiagomis.
Metų skirtumas
Pasak vieno iš tyrimo autorių Andrejaus Rzhetskio, mažesnis amžiaus skirtumas tarp brolių ir seserų siejamas su retesniu įvairių ligų paplitimu. Visų pirma, mažesnis nei ketverių metų amžiaus skirtumas siejamas su mažesniu alergijų ir astmos paplitimu: panašaus amžiaus broliai ir seserys dažniau bendrauja tarpusavyje keisdamiesi mikrobais, kurie padeda stiprinti mikrobiomą ir imuninę sistemą.
Tyrimo trūkumai
Tyrimas buvo atliktas JAV. Tai yra pirmasis šio tyrimo trūkumas, ypač jei norima jo išvadas taikyti visai Europos gyventojų populiacijai. Tai, kad JAV nėra visuotinės sveikatos priežiūros sistemos reiškia, jog dalis mažesnes pajamas gaunančių ir neapdraustų žmonių į tyrimą greičiausiai nepateko.
Taip pat rezultatai bent iš dalies gali atspindėti tai, kad tėvai dažniau kreipiasi į gydytojus dėl diagnozės pirmagimiui nei vėlesniems vaikams, ypač tokių sutrikimų kaip autizmas, ADHD ir alergijos atveju, kai simptomai yra nežymūs.
Naujausi komentarai